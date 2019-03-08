مؤسس تويتر: البيتكوين ستصبح العملة الرئيسية في العالم يوما ما

يقول الملياردير “يوجين كاسبرسكي” أن البيتكوين هو ابتكار رائع، لكن العالم ليس جاهزًا للبيتكوين بعد. ومع ذلك، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة الأمن الإلكتروني الروسي “كاسبرسكي لاب” أن كل ذلك سيتغير في الـ 100 عام القادمة.

أدلى “كاسبيرسكي” بهذه التصريحات في مقابلة مع “أريبيان بزنس” ونفى خلالها التقارير التي تفيد بأن شركته للأمن السيبراني في موسكو تطور تكنولوجيا تجسس للمخابرات الروسية.

يقول “كاسبرسكي” أنه يعتقد أن العملات الرقمية ستتجاوز في نهاية المطاف النقود الورقية في المستقبل. ومع ذلك، فهو يعتقد أن ذلك سيتطلب نظامًا عالميًا جديدًا حيث توجد حكومة واحدة بدلاً من العديد من الدول القومية المختلفة التي لدينا اليوم.

“العملات الرقمية هي فكرة رائعة ولكن العالم ليس جاهزًا لها بعد. يجب أن يتحد العالم إذا أردنا أن يكون لدينا عملات مشفرة. في الوقت الحالي، سوف ترغب الحكومات في السيطرة عليها”.

علاوة على ذلك، تعتقد شركة “كاسبرسكي” أنه قد يستغرق الأمر قرنًا آخر لتبني الكريبتو بشكل شامل. وحتى بعد ذلك، لا يعتقد عالم الرياضيات الروسي أن “البيتكوين” سيحل محل النظام المالي القديم الراسخ الموجود اليوم.

“في المستقبل – ربما خلال 100 عام – ستكون جميع حكومات العالم حكومة واحدة. ستتحد الدول تحت (حكومة الأرض). وعندها فقط سيكون لدينا عملة واحدة. قد تتوفر بعض العملات الأخرى، ولكن على نطاق عالمي، سيتم توحيد العملة”.

“في المستقبل، ستكون العملات رقمية بدلاً من الورق. لا يمكن أن تحل العملات الرقمية الحالية ، مثل البيتكوين، محل النظام المالي الحالي”.

“لكن بعض الأفكار والتقنيات التي تستند إليها هذه العملات يمكن استخدامها في العملة المستقبلية مع القليل من التعديل، والاستفادة من تقنية البلوكشين”.

مع هذه التصريحات الأخيرة، كان “يوجين كاسبرسكي” يطلق ويؤكد تصريحات مشابهة أدلى بها في عام 2015. في ذلك الوقت، أشاد كاسبرسكي بالعملات المشفرة باعتبارها ابتكارًا رائعًا ولافت للنظر.

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ومع ذلك، حذر من أن الحكومات ستحاول حظر العملات المشفرة إذا حظيت بشعبية لأن العملات الافتراضية تشكل تهديدًا وجوديًا للحكومات والمصارف المركزية.

“أنا على يقين من أن الدول المختلفة ستحاول منع استخدام العملات الرقمية لأنها خارجة عن سيطرتهم. لن تولي السلطات الاهتمام بها طالما أن [العملات المشفرة] لا تشكل تهديدًا. عندما يبدأون في استبدال العملات الوطنية، سيتم حظرهم على الفور”.

إن الجدول الزمني المتشائم لـ “كاسبرسكي” والتوقعات المستقبلية لمستقبل بيتكوين يتناقض بشكل صارخ مع توقعات الملياردير “جاك دورسي”.

“دورسي” هو الداعم الاكبر للبيتكوين وهو الرئيس التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي تويتر وشركة “سكوير” للمدفوعات.

في بودكاست (بث حي) هذا الأسبوع، أعاد “دورسي” تأكيد تفاؤله بأن العالم سيكون له في نهاية المطاف عملة موحدة، وعلى الأرجح ستكون عملة بيتكوين. يقول “دورسي” إن هذا هو الاتجاه “المثير” الذي يتحرك فيه المستقبل بشكل طبيعي.

على عكس “يوجين كاسبيرسكي” لا يعتقد “جاك دورسي” أن تبني عملة البيتكوين يتطلب إلغاء الدولة القومية.

إذا كان أي شيء، يقول “دورسي” أن التشفير سيؤدي إلى توحيد جميع البلدان المختلفة في العالم لأنه سيستخدم كعملة موحدة. قال “دورسي” سابقاً إنه يعتقد أن العالم سيكون لديه عملة عالمية واحدة خلال العقد القادم.

“[الإنترنت] سيريد أن يكون لديه عملة أصلية أو عملة عالمية فعالة ومتواجدة على أراضيه بدلاً من أراضي الدول القومية المختلفة التي نمتلكها اليوم. لا أستطيع التفكير في أي شيء أكثر إثارة من ذلك”.

“أريد أن أساعد في تحقيق ذلك. هذا هو السبب في أن الحصول على المزيد من البيتكوين والعملة الرقمية كان أمراً مثيراً بالنسبة لنا.