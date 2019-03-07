المحكمة تمنح QuadrigaCX مهلة بـ 45 يوم لإيجاد العملات الرّقميّة المفقودة

محكمة العدل العليا في نوفا سكوتيا أعطت مهلة بـ 45 يوما للمنصّة الرّقميّة المغلقة QuadrigaCX للبحث عن العملات الرّقميّة المفقودة و التي تصل قيمتها لـ 140 مليون دولار.

مدد القاضي مايكل وود الموعد النهائي لحماية الدائنين إلى 23 أبريل ، و الذي من شأنه أن يحمي Quadriga من الدعاوى القضائية المحتملة. و تدين منصّة التبادل الرّقميّة الكندية بما مجموعه 250 مليون دولار لمستخدميها البالغ عددهم 115 ألفا ، منهم 140 مليون مفقودة منذ وفاة الرئيس التنفيذي لشركة Quadriga ، جيرالد كوتن ، في ديسمبر الماضي. و الذي يزعم أنه أُصيب بمرض كرون أثناء سفره إلى مدينة جايبور بالهند. و كان كوتن هو الشخص الوحيد الذي كان لديه أوراق الإعتماد الأمنية للوصول إلى محافظ QuadrigaCX الرّقميّة، و هذا وفقاً لإفادة المحكمة التي قدمتها أرملته ، جينيفر روبرتسون.

و قد منح القاضي وود على مضض تمديداً لـ Quadriga بعد الإستماع إلى الحجج التي قدمها محامي المنصّة الرّقميّة، موريس تشايسون. و الذي يخشى من أن إزالة حماية الدائنين من شأنه أن يعرض Quadriga لدعاوى لا نهاية لها.

“أظن أننا سنرى بعض الدعاوى المرفوعة في ولايات قضائية متعددة. “و التي يمكن أن تكون متعارضة مع بعضها البعض” ، و أوضح تشياسون للقاضي وود. “يمكنك فعلاً أن تقدّم خدمة للجميع”.

و أوضح تشياسون أنه هو و Ernst & Young ، و هو مراقب عينته المحكمة للبحث واسترداد الأصول المفقودة من Quadriga بموجب قانون ترتيب الدائنين للشركات (CCAA) ، يحتاجان إلى مزيد من الوقت للبحث عن أدلة. و أضاف:

“ربما سنجدهم بسرعة ، أو ربما لن نفعل ذلك مطلقا. لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت جميع هذه الجهود ستفشل. نحن مدينون لكل شخص في هذه العملية أن يستمر طالما هناك أمل. “

و أخبر القاضي في المحكمة أنه منح المهلة لمدة 45 يومًا إلى Quadriga في إطار “حسن النية”.

كما أعطى القاضي وود إشارة لتعيين مسؤول لإعادة إحياء شركة Quadriga .

عملت روبرتسون ، أرملة كوتين ، كمديرة لـ Quadriga إلى جانب زوج أمها ، توماس بيزلي. في حين إستقال المدير الثالث ، جاك مارتل ، من منصبه في فبراير 2019 ، تاركا الآخران ليتعاملا مع إجراءات المحكمة كصناع القرار الوحيدين لـ Quadriga

و نقلت روبرتسون عبر تشياسون أنها لا تريد أن تكون مديرة Quadriga . وأوضحت أنها لا تستطيع تحمل مسؤوليات المنصّة الرّقميّة بسبب افتقارها إلى الخبرة الميدانية. و طلب تشياسون من القاضي وود أن يسمح لـ Quadriga بتوظيف مسؤول لإعادة إحياء الشّركة CRO جديد سيكون لديه الخبرة اللازمة لإتخاذ القرارات نيابة عن QuadrigaCX.

استجوب القاضي وود السيّدة روبرتسون حول “قلة خبرتها” ، بحجة أنها كانت تدير شركة إدارة عقارات بملايين الدولارات من تلقاء نفسها. فأجاب تشياسون بالقول إن السيّدة روبرتسون كان لها أعمالها الخاصة ولم تكن تعرف كيف كان زوجها يدير Quadriga .

وأضاف: “كلّ ما تعرفه ما كان يقوله لها زوجها لا أكثر ولا أقل”.

و في الوقت نفسه ، قال تشياسون أن المسؤول عن إعادة إحياء الشركة سيشرف على بيع الأصول المتبقية في Quadriga – أو ربّما سيبيع المنصّة الرّقميّة نفسها إذا ما فشلوا في العثور على الأصول الرّقميّة المفقودة. كما أيدت إليزابيث بيلون ، التي كانت تمثل E & Y ، التعيين ، مضيفة أنها تحاول بذل قصارى جهدها لإسترداد بيانات وأصول Quadriga ، والتي “قد تنتقل بعد ذلك إلى برنامج تفوييت في الشّركة”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن تم العثور على ستة من المحافظ الباردة في Quadriga فقط والتي تم إفراغها قبل وفاة كوتن.

و رد القاضي وود. بنبرة مخففة “هذه تكلفة أخرى ، و عبء آخر” ، لكنه وافق على التعيين ما دام المسؤول عن إعادة إحياء الشركة سيعمل على تحقيق نفس الأهداف التي وضعها Ernst & Young لتجنب “إزدواجية العمل” ، وللحفاظ على الحد الأدنى للراتب.

كما منح القاضي وود أيضًا أمرًا يسمح لمحامي شركة Quadriga ومراقبه بالوصول إلى البيانات المخزنة في “الكلاود”. ففي وقت متأخر كان جيرالد كوتن يستخدم حلول الحوسبة السحابية Amazon Web Services للحفاظ على بيانات منصة التداول. ومع ذلك ، فقد استخدم أوراق إعتماد خاصة – وليس بطاقة Quadriga – للوصول إلى حساب AWS . يمكن أن يلقي التحقيق في البيانات السحابية المزيد من الضوء على ما حدث لـ Quadriga قبل موت كوتن.

بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : www.ccn.com

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .