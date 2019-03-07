كيف يعمل التعدين في شبكة بلوكتشين البيتكوين بالتحديد ؟

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يمتليء عالم تعدين البيتكوين و العملات الرقمية بالعديد و العديد من المصطلحات التقنية المعقدة بعض الشيء ، ما بين طريقة التعدين و التطبيقات ، و خواريزيمية تأكيد المعاملات على شبكة البلوكتشين و طريقة توظيف الـ Nodes البرمجية على الشبكة و غيرها ، في هذا الموضوع نتعرض لمحاولة شرح عميق لطريقة التعدين في شبكة بلوكتشين البيتكوين و شرح بعض الأمور الغير مفهومة .
في هذا الخصوص نشر موقع hackernoon.com موضوعا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .
” تفاصيل المقال “
حسنا سنحاول تبسيط الموضوع نوعا ما ،بداية يعتبر بلوكتشين البيتكوين أكثر من مجرد سلسلة متصلة من الكتل ، لذلك دعني أحاول مساعدتك في فهم كيفية تصميم شبكة بلوكتشين البيتكوين ، و كيف تعمل ، و هذا الشرح سوف يساعدك على تعويض المعلومات الناقصة لديك و ملأ الفجوات الموجودة في طريقة فهمك للأمر ، و ذلك كي أضعك على طريق تبدأ منه في إكتساب المزيد من المعرفة في هذا المجال .
و أنا أتحدث هنا بالخصوص عن تصميم شبكة البلوكتشين ، و ذلك لأن البيتكوين لديه أيضا قنوات شبكة مدفوعات تعرف بإسم (lightning) ، و هي عبارة عن طبقة برمجية فوق طبقة شبكة البلوكتشين الرئيسية ، و هذا النظام لا يؤثر في البناء الهيكلي الأساسي لشبكة بلوكتشين البيتكوين ، و في هذا الموضوع لن أقوم بشرح شبكة مدفوعات البيتكوين Bitcoin’s lightning network ، و ذلك لأن هذا النظام لا يعد جزءا متعلق بالنقطة التي أريد التحدث عنها اليوم .
في ما يلي مثال تقريبي لطريقة عمل شبكة بلوكتشين البيتكوين ، و لكن في هذا المثال نقلص حجم الشبكة إلى عدد 1000 Node برمجية تعمل على تأكيد المعاملات ( للمعلومة يوجد 115000 Node برمجية في شبكة بلوكتشين البيتكوين في الوقت الحالي ) ، و تحتوي كل Node هنا على 8 روابط تربطها بينها و بين Nodes أخرى على الشبكة ، لأن هذا هو مقدار الروابط الإفتراضية التي يقوم بها النظام دون إجراء أية تغييرات عليه .
نستعرض معكم شكل توضيحي للشبكة في الصورة التالية بالأسفل .
توجد الـ Node الخاصة بي هنا في مكان ما ، و إذا كنت تقوم بتشغيل Node على الشبكة ، سوف تكون الـ Node الخاصة بك هناك أيضًا ، هناك في شبكة البلوكتشين توجد Nodes برمجية خاصة بمنصة Coinbase ، و توجد أيضا Nodes خاصة بشركة تصنيع معدات تعدين البيتكوين العملاقة Bitmain هناك ، و إذا كان ساتوشي ناكاموتو لا يزال موجودًا ، فإن الـ Node الخاصة بساتوشي ناكاموتو سوف تكون موجودة أيضًا في مكان ما على الشبكة .
يرجى ملاحظة أن هذا الشكل مجرد رسم تخطيطي ، وأن طريقة عمل الشبكة الحقيقية يمكن ان تكون مختلفة عن هذا الشكل في الغالب ، حيث تحتوي بعض الـ Nodes على أكثر من الكمية الإفتراضية للروابط المذكورة ، بينما قد يختار الآخرون الإتصال بعدد محدود ، أو البقاء خلف Node برمجية واحدة فقط .
و لا توجد طريقة لمعرفة الشكل الفعلي لهيكل عمل شبكة البلوكتشين ، و ذلك لأنه تم تصميمه مع وضع ميزة الخصوصية في الإعتبار ( و ذلك على الرغم من أن بعض شركات المراقبة تحاول بالتأكيد الحصول على تقديرات قريبة تقريبًا ، و يمكن لهذه الـ Nodes البرمجية أن تغير بشكل روتيني من هم أقرانهم التي ترتبط بهم على الشبكة .
لقد بدأت بهذا الشرح التخطيطي لأنني أريدك أن تفهم أنه لا توجد إختلافات في هذه الـ Nodes لأنها كلها مهمتها أن تتحقق تمامًا من صحة المعاملات على شبكة البلوكتشين ، و هذا يعني أنهم جميعًا يدققون في سلسلة البلوكتشين بأكملها من أجل التأكد من اتباع كل معاملة و كتلة للقواعد الموجودة ، و هذه البداية سوف تكون مهمة بعدما نكمل الشرح في الفقرات التالية .
بالنسبة إلى الـ Nodes على الشبكة ، فلا يوجد فرق حيث أن الـ Nodes الموجودين في الداخل لا يختلفون عن الآخرين الموجودين في الخارج ، فهم جميعهم لديهم نفس القدر من الإتصالات ، و عند بدء تشغيل Node جديدة تمامًا على شبكة البلوكتشين ، فإنها تجد الأقران ، و تصبح واحدة من الخلية .
فيما تعتبر أطول مسافة في هذا الرسم البياني بين أي Nodes من هذه إلى Node أخرى هي 6 ، و في هيكل عمل شبكة البلوكتشين الحقيقية ، هناك بعض الإنحرافات عن هذه المسافة لأن العثور على روابط Nodes جديدة على الشبكة ليست عملية أوتوماتيكية تمامًا بشكل يضمن توزيع جميع روابط الـ Nodes بالتساوي ، و لكن و بشكل عام ، فإن إضافة المزيد من الـ Nodes إلى شبكة البلوكتشين لا يغير هذا الأمر ، و هناك 6 درجات من Kevin Bacon ، و في 6 قفزات بين الـ Nodes المترابطة على الشبكة ، تكون معاملاتي قد تمت بين أيدي كل عقدة Node على الشبكة ( تقريبًا ) في حال إذا كانت صالحة .
و الآن سوف أختار العقدة Node الخاصة بي من هذه المجموعة ، و سأقوم بسحبها للخارج ، حتى أتمكن من توضيح ما يحدث عندما أقوم بإنشاء معاملة ، و أعلنها إلى شبكة البلوكتشين ، سوف تشاهد في ما يلي في الشكل التخطيطي بالأسفل العقد Nodes الخاصة بي على طول الطريق إلى ناحية اليمين ، ثم سترى العقد Nodes الثمانية الأخرى ( نظرائها ) و التي ترتبط بها العقدة Node الخاصة بي .
رسم تخطيطي لطريقة عمل العقد Node في شبكة البلوكتشين و طريقة الترابط بين الـ Node و الأخرى .
لاحظ معي أنني عندما أقوم بإنشاء معاملة ، و أرسلها إلى عالم شبكة البلوكتشين ، فإنه في الواقع سيذهب فقط إلى هؤلاء الأقران الثمانية التي ترتبط بهم العقدة Node ، و ذلك نظرًا لتصميم شبكة بلوكتشين البيتكوين من الألف إلى الياء بهدف جعل كل عقدة Node عبارة عن عقدة Node تحقق تمامًا ما يعرف بـ fully validating node ، و عندما تتلقى هذه العقدات الثمانية المعاملات الخاصة بي ، فإنها تقوم بالتتحقق من أن هذه المعاملات صالحة قبل إرسالها إلى أقرانها الثمانية .
و في حال إذا كانت المعاملة الخاصة بي غير صالحة ، فلن يؤدي ذلك إلى كسر “سطح” الشبكة ، و لن ترسل العقد الثمانية المرتبطة بها تلك المعاملات السيئة أبداً إلى نظرائهم ، و هم في الواقع لن يعرفوا حتى أنني قد أنشأت تلك المعاملة على الشبكة ، و ليس هناك طريقة لنخبرهم بها ، كما أن هذه العقد Nodes تعامل جميع البيانات على قدم المساواة ، و لكن في حال إذا استمريت أنا في إرسال معاملة غير صالحة من العقدة Node الخاصة بي إلى أي من زملائي العقد الثمانية المرتبط بهم ، فسوف يؤدي ذلك إلى حظري في النهاية .
و سوف يتم ذلك من خلالهم تلقائيًا من أجل منعي من عمل هجوم spamming للروابط الخاصة بهم ، و بغض النظر عن هويتك ، و مهما كان حجم شركتك ، لن يتم تمرير معاملتك في حال إذا كانت غير صالحة .
حسنا صديقي لنفترض الآن أنك لا تشغل عقدة كاملة full-node ، و لكنك تستخدم برامج نظام Light-client في البداية ، حيث يوجد العديد من البرامج الصغيرة light-client المخصصة لأجهزة الكمبيوتر desktop ، و لهاتفك المحمول ، بعض من هذه البرامج مثل المحافظ الرقمية Electrum ، و Armory ، و Bread ، و محفظة Samourai Wallet .
و ترتبط برمجيات Light-clients بتشغيل عقدة Node معينة ، و يمكن إعداد البعض منها لتغيير العقد Nodes التي تتصل بك مع مرور الوقت ، و لكن لا تزال مرتبطة بعقد Nodes غيرها في الشبكة في النهاية ، و دعونا نلقي نظرة لهذا الشكل الذي يصف لنا ما هو الربط .
شكل تخطيطي يوضح ترابط العقد Nodes التي تتحقق من المعاملات على شبكة البلوكتشين ببعضها البعض
حسنا ، أريد منكم ملاحظة أن هذا مجرد رسم تخطيطي ، و أنه من السهل إظهار ذلك الترابط بإستخدام العقدة Node التي تصادف وجودها على الحافة ، و لكن لا توجد حافة حقيقية ، حيث يعتبر الربط هو الربط أينما تكون هذه العقدة Node و أيا كان موقعها ضمن هذا المخطط .
لقد قمت بتحديد هذا الأمر باللون الأصفر في الشكل السابق ، و العقد Nodes المربوطة باللون الأخضر ، و النقاط الزرقاء عبارة عن برامج light-clients ، و كل المعلومات التي تذهب إلى أو تأتي من برامج light-client تمر عبر العقدة البرمجية Node التي ترتبط بها ، حيث يعتمدون على تلك العقدة Node ، إنهم ليسوا جزءا من شبكة البلوكتشين ، إنها ليست عُقد Nodes إذن ، و هنا الشيء الأكثر إثارة للضحك ، حيث يحاول أشخاص آخرون تقديم فكرة خاطئة عن كيفية عمل شبكة البلوكتشين بالفعل .
و الآن صديقي : ماذا لو كنت أريد البدء في تعدين عملات رقمية بالفعل ؟
إن تعدين كتلة على شبكة البلوكتشين هو ما يعني بالظبط إنشاء كتلة ،و يمكن تشبيه الأمر إلى حد كبير على سبيل المثال أن المعاملة التي تريد إرسالها ، يجب أن تنشيء لها كتلة على سلسلة البلوكتشين و تعلنها إلى الشبكة ، و يمكن لأي عقدة Node على الشبكة أن تعلن عن إنشاء كتلة جديدة ، لا يوجد شيء خاص حول هذه العملية ، تحتاج فقط إلى إنشاء كتلة جديدة على الشبكة .
في الوقت الحالي أصبح تعدين العملات الرقمية صعباً بشكل متزايد ، و لكن إذا أردت القيام بذلك، يمكنك شراء أجهزة متخصصة و توصيلها إلى العقدة الشخصية الخاصة بك personal node ، كما يظهر في الشكل التالي بالأسفل .
شكل تخطيطي يرمز إلى كيفية ربط العقد Node على شبكة البلوكتشين بمعدات تعدين العملات الرقمية ( Mining Hardware )
حسنا هل تذكر ما قلناه عن المعاملات الغير صالحة ؟ هنا ينطبق نفس الشيء على الكتل في الشبكة ، و لكن عليك أن تفهم شيئًا محددًا للغاية حول كيفية إنشاء كتلة جديدة ، أولاً شاهد هذا الفيديو الموجود أسفل الفقرة ، لقد تخطيت فترة الفيديو إلى الجزء المهم المتعلق بعملية التشفير و تجميع الكتلة hashing ، بإستخدام قيمة غير رقمية ( قيمة عشوائية ) تعرف بإسم nonces على شبكة البلوكتشين و إلحاق السلسلة بكتلة جديدة على الشبكة ، تابع الفيديو :
و ما لم يرد ذكره في هذا الفيديو هو أنه يمكنك إنشاء رؤوس كتل صالحة valid blocks headers حتى إذا كانت جميع المعاملات داخل الكتلة غير صالحة ، و لا يزال يتطلب نفس القدر من الوقت من أجل تعدين كتلة جديدة مع المعاملات غير صالحة كما تفعل بالظبط في تعدين كتلة تحتوي على معاملات صحيحة .
و هنا يجب أن تفهم إن الحافز على إنفاق كل هذا الوقت ، و الطاقة التي تخلق مثل هذه الكتل على الشبكة سيكون هو الدفع من خلال المعاملة التي تكافئك بجائزة من البيتكوين التي لم تكن بحوزتك ، و هذا هو السبب في أنه من المهم ألا تتحقق جميع العقد البرمجية Nodes فقط من رؤوس الكتل block headers ، و لكن تتحقق أيضًا من المعاملات التي تحتوي عليها ، و هذا هو ما يمنع المعدنين من قضاء هذا الوقت ، نظرًا لأن جميع العقدات Nodes تتحقق من الكتل و المعاملات ، لذلك لا يمكن لأي معدن على شبكة البلوكتشين خداع النظام .
إذا لم تتحقق جميع العقد Nodes من الكتلة و المعاملات ، فسيتعين عليك الإعتماد على العقد التي قامت بالتحقق منها ، و هذا من شأنه أن يفصل العقد Nodes إلى “أنواع” ، و النوع الوحيد الذي سيكون مهمًا هو النوع الذي يقوم بالتحقق .
ربما قد تفعل ذلك ، بسبب أنه يصعب عليك القيام بتعدين العملات الرقمية بمفردك ، أو إذا كنت تمثل كيانًا أكبر قليلاً ، فربما تفضل دخلاً ثابتًا أفضل من دخل متقطع أليس كذلك ؟ .
يقوم العديد من المعدنين على شبكة البلوكتشين بذلك ، و يقوم هؤلاء بتوصيل الأجهزة الخاصة بهم مباشرة إلى تجمع التعدين Mining pool ، و ذلك بإستخدام بروتوكول مختلف تمامًا يسمى Stratum mining protocol ، تمامًا مثل إنشاء معاملة بإستخدام هاتفك المحمول الذي لا يعتبر عقدة على الشبكة non-node cellphone ، فلن تحتاج في هذه الحالة إلى تشغيل عقدة Node لتوصيل جهازك بتجمع تعدين Mining pool ، و يمكنك هناك التعدين دون تشغيل عقدة Node ، و يقوم العديد من المعدنين على الشبكة بذلك بالضبط.
أنظر الشكل التالي بالأسفل ، إليك ما يبدو باللون الأزرق هو الـ Mining Pool ( تجمع التعدين ) ، لقد استخدمت Slush Pool لتوضيح هذا المثال :
” شكل تخطيطي يوضح كيفية التعدين عن طريق تجمعات التعدين Mining Pool “
تذكر ، أنا قمت بسحب هذه العقد Node التي يديرها تجمع التعدين Mining Pool ، من الرسم البياني لأغراض العرض التوضيحي ، تمامًا مثل أي عقدة Node أخرى ، تحتاج هذه العقد Node التي يتم تشغيلها إلى مجموعة من الأقران ، فهم يحتاجون إلى Nodes نظراء من أجل تلقي المعاملات و الكتل Blocks ، و هم بحاجة إلى أقرانهم للإعلان عن تلك الكتل التي يقومون بإنشائها .
حسنا اسمح لي بتكرار الأمر مرة أخرى :تتحقق جميع العقد من جميع الـ blocks الموجودة ، و كل المعاملات التي تحتوي عليها .
و في حال أعلنت أي من مجمعات التعدين Mining Pools هذه عن وجود كتلة غير صالح invalid block ، فسوف يعرف أقرانها من العقد Nodes ، و ذلك لأنهم يتحققون منها كليا fully-validate ، و لن يرسلوا هذه الكتلة إلى عقد nodes أخرى على الشبكة ، تمامًا مثل المعاملات ، لا تدخل الكتل غير الصالحة invalid blocks إلى شبكة البلوكتشين .
حسنا صديقي إليك طريقة أخرى للنظر إلى هذا الأمر دون سحب هذه العقد Nodes من الرسم التخطيطي ، لاحظ معي الشكل في الأسفل ، هناك شخص يقوم بالتعدين بشكل خاص private miner ، و لا يريد أن يكون معروفًا ، حيث لديه 8 Nodes نظراء عشوائيين ، و لا يعلم أي من هؤلاء الـ Nodes الأقران أنه هو المعدن .
لنقولها مرة أخرى ، تم تصميم هذا الهيكل بشكل مكثف ، و بهذه الطريقة من أجل أسباب تتعلق بالخصوصية ، و لا توجد طريقة تسمح لأي عقدة Node في الشبكة بمعرفة أن الكتلة التي تلقاها تم إنشاؤها بواسطة أقرانها ، أو تم ترحيلها بواسطة نظيرها من العقد Nodes على الشبكة ، و لكن كل ما يعرفونه هو ما إذا كانت هذه الكتل أو المعاملات صحيحة أم لا ، إذا كانت صحيحية فسوف تقوم العقد Nodes بإرسالها إلى الشبكة ، و إن لم يكن كذلك ، فإن العقد لن تقوم بإرسالها إلى الشبكة مطلقا .
” رسم تخطيطي يوضح شكل العقد البرمجية في شبكة البلوكتشين و كيف أنها تقوم برفض أي كتل أو معاملات غير صالحة ، و السهم الأحمر يشير إلى عقدة Node يقوم بالتعدين عليها شخص بشكل خاص بدون الدخول في تجمعات تعدين Mining Pool “
حسنا إذن آمل أن تكون فهمت الأمر بصورته الكبيرة ، و لا أعتقد أنني استخدمت أي رياضيات أو معادلات خيالية في الشرح للوصول إلى هنا ، و من هنا أرغب في الإنتقال لنقطة أخرى لأنني أشعر أنني قمت بتغطية الأمر بشكل كامل ، و لكن هناك شيء أخير أود تناوله لأنه الجانب الأخير الذي يستخدم في إرباك الآخرين الذين لا يفهمون تمامًا كل ما شرحته للتو ، إن هذا الأمر مستخدم بشكل كبير لدرجة أنني بحاجة إلى معالجته .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.