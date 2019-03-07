النقود على حافة الإنهيار في حين تقترب معاملات بيتكوين من مستويات قياسية

يزعم تقرير جديد أن النقود على وشك الإنهيار في المملكة المتحدة ، حيث من المتوقع أن تختفي المعاملات النقدية في غضون الخمسة عشرة سنة القادمة.

وفي الوقت نفسه ، يرتفع حجم معاملات البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، وينظر كبار البائعين مثل Starbucks و Krogers في إضافة طرق الدفع بإستخدام العملة الرقمية. ويتم العمل لتجاوز البنية التحتية التقليدية القديمة. وتمهيد الطريق لبيتكوين لتحل محلها.

يقول تقرير المملكة المتحدة ، الذي يحمل عنوان “إعادة النظر في الوصول إلى النقود” ، أن النظام النقدي للبلاد سوف يصبح قديماً في غضون السنوات الخمسة عشر القادمة. ويأتي ذلك مع تجاوز المدفوعات الرقمية لنظيرتها النقدية للمرة الأولى في المملكة المتحدة في العام الماضي.

يتم إغلاق ما يقرب من 400 جهاز صرف آلي للنقود في كل شهر في بريطانيا ، كما أغلقت مئات من فروع البنوك أبوابها. على النقيض من ذلك شهدت أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين إرتفاعا بنسبة 100 ٪ في المملكة المتحدة خلال العام الماضي.

تضاعف عدد أجهزة الصراف الآلي بيتكوين في المملكة المتحدة في عام 2018. المصدر: CoinATMRadar ـ

في حين يرفض بعض تجار التجزئة و البائعين البريطانيين قبول المعاملات النقدية لأسباب عديدة. حيث تمثل عملية إحصاء وتدقيق النقود ثم أخذها إلى البنك يومياً عبءاً كبيراً.

بالإضافة إلى أن المعاملات النقدية أبطأ في عملية المعالجة وأسهل على الموظفين القيام بالإختلاس والسرقة. كما يعني تخزين النقود في المكان إرتفاع أقساط التأمين.

بينما أن النقود الرقمية أسرع ، و أرخص ، و أكثر أماناً. والتحول أمرٌ لا مفر منه.

المعاملات النقدية غير مسموعة بشكل عملي في الصين

تتبع المملكة المتحدة خُطى الصين و السويد اللتان سرعان ما أصبحتا أولى المجتمعات غير النقدية. حيث تصل نسبة المدفوعات النقدية في السويد ، لأقل من 1٪ من إجمالي المدفوعات. وحتى الحمامات العامة هي رقمية الدفع فقط.

وفي الصين ، يوحي الإرتفاع السريع لمدفوعات WeChat و Alipay أن الأموال النقدية “لم يسمع بها من قبل” في المناطق الحضرية. حتى الباعة المتجولون في الشوارع يحملون رموز QR لقبول البقشيش و المدفوعات.

وفي حين أن المدفوعات النقدية تتدهور ، فإن معاملات البيتكوين تزدهر. وفقاً لبيانات Blockchain ، حيث وصلت عدد معاملات البيتكوين اليومية لـ 367،000 معاملة خلال يوم 28 فبراير. وذلك يضعها عند مستويات مماثلة لجنون بيتكوين في ديسمبر 2017 ، وبالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

لقد عاد حجم معاملات بيتكوين إلى أعلى مستوياته في عام 2017. المصدر: Blockchain

وكما قال كبير محللي السوق في Etoro ، لـ Bloomberg:

“ما كنت أشاهده مؤخراً ، هو أن عدد المعاملات لبيتكوين على البلوكتشين ، وأحجام المعاملات عبر منصات تداول العملات الرقمية ، كلاهما يحتفظان بأعلى مستوياتهما لأكثر من عام … وعلى الرغم من أننا ما زلنا وسط السوق الهابط إلا أن هناك الكثير من الأسباب للتفاؤل “.

إن حجم المعاملات لبيتكوين مدعوم من قبل الإهتمام الواسع والقوي في مدفوعات العملة الرقمية. وكما ذكرت CCN ، فإن شركة ستاربكس قد أوضحت خططها حول إشاعة قبولها لمدفوعات البيتكوين:

“يتمثل دورنا كبائع التجزئة الرئيسي لباكت في تقديم المشورة وتطوير التطبيقات للعملاء لتحويل أصولهم الرقمية إلى دولارات أمريكية ، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في متاجرنا. “

وبعبارة أخرى ، قد تقبل ستاربكس قريبا بيتكوين بالدولار الأمريكي. وفي مكان آخر ، يقلص متجر البقالة في الولايات المتحدة Kroger مدفوعات بطاقات Visa الائتمانية وتدفع التقارير النظر في مدفوعات بيتكوين عبر شبكة البرق المسرّعة Lightning network.

شبكة LIGHTNING NETWORK تعزز من إستخدام بيتكوين في المدفوعات

كنظام دفع مستقبلي ، لطالما كانت البيتكوين تعاني من الانتقادات بسبب السرعة والرسوم. لكن البنية التحتية للمدفوعات ورخص العملة الرقمية تنمو بسرعة.

وكما ذكرت CCN ، فقد أتاحت شبكة Lightning Network مؤخراً سعة قياسية وسجلت أدنى رسوم للمعاملات خلال ثلاث سنوات.

حيث يوفر حل الطبقة الثانية المتمثل في شبكة Lightning Network السرعة في معاملات بيتكوين الصغيرة ، ويمهد الطريق نحو إستيعاب سعة هائلة من المعاملات. وربما أن عصر المعاملات النقدية قد إنتهى. وأن عصر البيتكوين يبدأ للتو.

المصدر : ccn.com

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