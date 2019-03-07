Enjin تتشارك مع Unity معلنة عن تبني عظيم لتقنية البلوكتشين في مجال الألعاب

هل عهد ألعاب الـ blockchain قد آن أوانه أخيراً ؟ ، فقد أعلنت Enjin Coin عن شراكة مع شركة Unity ، لإدخال الملايين من مطوري الألعاب الحاليين إلى تكنولوجيا الـ blockchain .
إن شركة Unity هي واحدة من منصات تطوير الألعاب الأكثر شعبية على الإطلاق . على نحو عملي ، فقد تم تثبيت أكثر من ثلاث ألعاب صادرة عن الشركة لكل شخص على وجه الأرض . أكثر من نصف الألعاب المحمولة كلها تعمل على منصة Unity . والآن ، سوف تذهب Unity إلى تكنولوجيا الـ blockchain بالكامل مع Enjin Coin .
لقد ارتفع سعر عملة ENJ مؤخرًا بنسبة 200٪ ، في أعقاب الأخبار التي أذيعت حول دمجها مع هاتف Samsung S10 . وها هي Enjin Coin قد أعلنت عن إطلاق شراكة مع شركة Unity ، والتي ستضم مجموعة تطوير برمجية لمطوري شركة Unity . وسوف تتوفر قريبًا نسخة الـ Testnet من SDK لمطوري شركة Unity ، من خلال مخزن الأصول الخاص بـ Unity .
الجميع يتحدث عن كيفية أن الألعاب هي التي ستتصدر عملية التطوير الرئيسية المقبلة لتقنية الـ blockchain . لا أحد يعرف كيف سيبدو ذلك الأمر . إن شركة Unity يتم تمثيلها على كل منصة ألعاب رئيسية ، من الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر إلى أجهزة مثل الـ Xbox One والـ Playstation .
إن ظهور أسواق الألعاب المستقلة مثل Steam ، يزيد من احتمالية أن تقوم الألعاب المعروفة قريبًا بإستخدام نوعٍ من أنواع الـ blockchainization . واحدة من حالات الإستخدام الأكثر وضوحاً لتقنية الـ blockchain في مجال الألعاب ، هو إمكانية الحصول على الأصول المرتبطة باللعبة وامتلاكها .
Enjin Coin هي الشركة الرائدة في مجال الألعاب القائمة على تقنية البلوكتشين ، وقد اخترع “ويتيك رادومسكي” Witek Radomski – الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة Enjin Coin – معيار ERC-1155 . إن معيار الـ ( ERC-1155 ) لديه جميع ميزات الـ ( ERC-20 ) و الـ ( ERC-721 ) ويجمعها معًا .
إن الفائدة الأكبر للمعيار هي أنه يقلل من تكلفة إصدار وتحويل عملات الـ tokens غير القابلة للتبادل ( الفريدة من نوعها ) . وبما أنه يسمح بإنشاء كل من الأصول القابلة للإستبدال وغير القابلة للإستبدال ، فإن البعض يرى أنها أعلى من أي من المعايير الموجودة حالياً .
” إن معيار الـ ( ERC-1155 ) – المعروف بإسم “معيار الـ token المتعدد” – يمكن المطورين من إنشاء أصول قابلة للإستبدال ( متطابقة ) ، وأخرى غير قابلة للإستبدال ( فريدة من نوعها ) ، وذلك في إطار غير محدود ومع عقد ذكي واحد – مما يؤدي إلى إتمام المعاملة في وقت أسرع ، ورسوم أقل بكثير ، بالإضافة إلى القدرة على إنتاج كم ضخم من عملات الـ tokens بأقل جهد . “
هل سيكون لدى الجيل القادم من اللاعبين مجرد توقع لامتلاك شخصيات اللعبة وعناصرها ؟ / صورة من موقع Shutterstock .
“عصر ألعاب البلوكتشين” يعني أن اللاعبين الذين يستثمرون ساعات لا نهاية لها والعديد من الدولارات في لعبة معينة ، لن يخرجوا خاليي الأيدي عندما يقررون الإنتقال من هذه اللعبة – فالأصول الصادرة على Enjin Coin لها قيمة حتمية بعملة الـ ENJ ، وبالتالي يمكن تصفية تلك الأصول إذا كان المستخدم غير قادر على إيجاد سوق لهم .
إن إستخدام تقنية البلوكتشين في مجتمع الألعاب ، يتضمن بعض حالات الإستخدام الرائعة ، مثل إمكانية إستخدام نفس شخصيات اللعبة الواحدة في ألعاب أخرى مختلفة لها بيئات مشابهة .
وبالمثل ينطبق ذلك أيضاً على العناصر والأدوات المستخدمة داخل اللعبة (كالأسلحة مثلاً) ، بحيث يمكن إستخدامها في الألعاب المشابهة ، ومن هنا يجد المستخدم طرقاً جديدة للإستفادة من هذه الأدوات ، مما يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة هذه العناصر والأدوات .
إن مجرد توفير حزمة SDK متاحة للمطورين ليس كافيًا لضمان دمج ألعاب رئيسية مع تقنية الـ blockchain . ومع ذلك ، كتب “سيمون كيرتونيغورو” Simon Kertonegoro – نائب رئيس شركة Enjin في التسويق :
” من الآن فصاعدًا ، فإن شركتَي Unity و Enjin سوف تطلقان حملة تسويق مشتركة قوية ، لتحقيق أقصى قدر من الجذب بين مجتمع Unity ، لملايين من المطورين الرائدين . “
ببساطة هل سيكون لدى الجيل القادم من اللاعبين ، مجرد توقع لأن يصبحوا قادرين على إمتلاك شخصيات اللعبة وعناصرها ؟ . لقد قطع بالفعل مجال الألعاب شوطاً طويلاً في العقدين الماضيين . والأهم من ذلك ، لم يمض وقت طويل على أن مجرد القدرة على تنزيل لعبة من مصدر رسمي كان أمرًا نادرًا ، أو كان الإفتقار إلى القدرة على تعدد اللاعبين عبر الإنترنت أمرًا مقبولًا .
إن اللاعبين يتوقعون كلا الجانبين في هذه الأيام . إذا تمكن اللاعبون من تذوق طعم ملكية الأصول الرقمية ، فإننا نقترب خطوة واحدة من عالم *Ready Player One* بدون الخلفية المدمرة .
*Ready Player One هو فيلم سينمائي أمريكي*
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