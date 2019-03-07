امتلاكك لرأس مال قوي لايلغي اشتراكك في الإيردروب , مقال تحفيزي لأقوى الإيردروبات التي جرت في سوق العملات الرقمية .

رأينا مؤخرا التنافس القوي بين مشاريع العملات الرقمية , حيث أقدمت الكثير من المنصات على إزالة الكثير من العملات و إضافة عملات أخرى أكثر جدارة محلها , فسوق العملات الرقمية هو حلبة مصارعة بكل ماتعنيه الكلمة من معنى , حيث تبدأ العملة بمشروع جيد لتأتي أخرى بمشروع مشابه جدا مع بعض التطويرات لتلغي الأولى.

لا يمكن فصل الإيردروب والباونتي عن الإستثمار في سوق العملات الرقمية , فآلاف الناس حققت ثروات طائلة من حملات الإيردروب والباونتي , وإذا كنت تظن أن ثورة البلوكشين قد إنتهت إلى هذا الحد , سنرد عليك بجملة واحدة ” لم تبدأ بعد ”

لايأتي هذا الكلام من فراغ , فعندما ترى أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكة يطرح عملته الرقمية , يليه فايسبوك الذي بدأ بالتخطيط جدّيا لطرح عملته , وعندما ترى مؤشرات تدل على أن مبرمجي البلوكشين هم الأكثر طلبا عالميا , ستحدد وجهتك وتتأكد إلى أين يذهب العالم .

إليك قائمة بأبرز الإيردروبات التي جرت وحققت أرباح هائلة لأصحابها ؟

1. إيردروب Hydro : قيمة التوزيع لكل مشترك تجاوزت 2000 $ , هذا إذا كنت لم تستخدم نظام الإحالة أبدا .

2. إيردروب (OmiseGO (OMG تم توزيع 100 قطعة لكل مشترك ليصل سعر القطعة الواحدة بعد وصول الإيردروب لمحافظ المشتركين إلى 20 $ , أي مايعادل 2000$ .

3. إيردروب NOBS Crypto , وصلت قيمة الإيردروب لكل مشترك الى مايعادل 100 $ .

4. ايردروب WAB Network وصلت قيمة الإيردروب إلى أكثر من 80 $ لكل مشترك .

5. إيردروب Energi وصلت قيمة الإيردروب إلى 130$ لكل مشترك .

6. باونتي ISOT , إذا كان له تصنيف سيصنف بأنه أكبر باونتي قد حدث لعملة في السوق الرقميّة, تخيل أن كل إحالة كانت بقيمة 5$ , و عند وصولك لمائة إحالة سيتم إهدائك 50 ألف توكن من العملة بشكل مباشر أي مايعادل 2200 $ بسعرها السابق وليس الحالي لأن عند طرح الباونتي كان سعر IOST يقارب 0.08$ .

7 . إيردروب Sparkle وصلت قيمة الإيردروب إلى 25 $ لكل مشترك , ( تم طرحه بموقعنا )

الرابط : http://wp.me/p1WlYg-3i8

8. إيردروب V-Trust تم طرحه مؤخرا بموقعنا والإشارة إليه بشكل كبير في القناة الإخبارية , و أدرجت العملة في منصة EtherFlyer ووصلت قيمة الإيردروب الى 30$ .

الرابط : http://wp.me/p1WlYg-478

لا نستطيع حصر جميع الإيردروبات بمقالة واحدة , فالقائمة تطول و تطول , و هنالك الكثير من الإيردروبات التي كانت تعد بمثابة كنز لمشتركيها .

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الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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