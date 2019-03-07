شركةٌ أمريكيةٌ ناشئة تطرح محفظة عملات مشفرة مادية في شكل شريحة للهواتف المحمولة

تام شمس - الخميس 7 مارس 2019 06:49 صباحاً - قدمت الشركة الناشئة الأمريكية فولتيل VaultTel محفظة مادية للعملات المشفرة التي تم تصميمها لتلائم فتحة شريحة بطاقة SIM للهواتف المحمولة، وذلك حسبما كشف بيان صحفي من الشركة يوم ٦ مارس.

وتفيد التقارير أن الحل يجمع بين تطبيق للهاتف المحمول وشريحة مادية، والتي يطلق عليها اسم بطاقة فولتيل VaultTel. وسيتم بيع حل تخزين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بدءًا من اليوم وسيتوسع "على الفور" إلى البلدان الأوروبية عبر فرع فولتيل في المملكة المتحدة.

وتستخدم المحفظة المصادقة البيومترية إلى جانب معيار التشفير من الفئة العسكرية، AES ٥١٢، حسبما يفيد البيان الصحفي.

ووفقًا للشركة، يمكن للمستخدمين قفل بطاقة فولتيل إلى جهاز واحد وإلى موقع جغرافي معين.

ولتخزين الأموال، يمكن للعملاء إما إدخال بطاقة فولتيل داخل فتحة بطاقة SIM غير مستخدمة - في حالة استيعاب بطاقتي SIM - أو توصيل الشريحة بهاتفهم عبر ملحق، مثل جهاز موصل. في حين سيتيح تطبيق الجوّال المقابل للمستخدمين التعامل مع أموالهم المخزنة.