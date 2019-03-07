أسواق العملات المشفرة تشهد دَفعةً من الارتفاع بينما تقترب بيتكوين من ٣٩٠٠ دولار

تام شمس - الخميس 7 مارس 2019 05:39 صباحاً - الأربعاء ٦ مارس - بعد دفعةٍ من النمو في وقت سابق اليوم، استقرت معظم أعلى ٢٠ عملة مشفرة وسجّلت مكاسب طفيفة إلى ملحوظة خلال يوم التداول. حيث تحوم بيتكوين (BTC) بالقرب من مستوى ٣٩٠٠ دولار مرة أخرى، وذلك وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت كتابة المقالة، ارتفع سعر بيتكوين بأقل من واحد في المئة خلال اليوم، حيث بلغ سعرها نحو ٣٩٠٣ دولارات، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أعلى بنحو واحد بالمئة من ٣٨٥٨ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت عنده بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي الآونة الأخيرة، كشفت الأخبار أن عائدات تعدين بيتكوين قد بدأت في الصعود بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها خلال ١٨ شهرًا.

ولا تزال إيثريوم (ETH) متمسكة بموقعها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي يبلغ حوالي ١٤,٦ مليار دولار. بينما تبلغ القيمة السوقية لثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، حوالي ١٣,٢ مليار دولار.

وقد ارتفعت إيثريوم بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حوالي ١٣٩ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم عند ١٣٥ دولارًا. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، لم تشهد إيثريوم أي تغيير جذري تقريبًا، حيث بلغ أدنى مستوى سجلته ١٢٥,٨٠ دولارًا يوم الإثنين.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما اكتسب ثاني أكبر عملة بديلة، ريبل، حوالي ١,٣ في المئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة المقالة ويتم تداولها حاليًا عند ٠,٣١٨ دولار. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للعملة، فإن سعرها الحالي لا يزيد عن جزء من واحد بالمئة من السعر الذي بدأت عنده الأسبوع

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات التي تشهد أعلى نمو ملحوظ هي لايتكوين (LTC)، التي تصل إلى حوالي ٥٪، وباينانس كوين (BNB)، التي تزيد عن ٤٪.

وتدفع القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة حاجز ١٣٣ مليار دولار اليوم، بعد انخفاضها إلى ١٢٥ مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

وفي أخبار الصناعة، كشف تقرير جديد من شركة أبحاث السوق "إنترناشيونال داتا كوربوريشن" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها أن الإنفاق العالمي على بلوكتشين سيبلغ نحو ٢,٩ مليار دولار في عام ٢٠١٩، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٨٨,٧ في المئة عن عام ٢٠١٨.