منصة Binance تدعم عملية إستبدال عملة Theta بعملة الشبكة الرئيسية

في خبر مهم لمتابعي سوق العملات الرقمية ، و بالتحديد المهتمين بعملة THETA ، أعلنت منصة Binance أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم أنها سوف تقوم بدعم عملية إستبدال عملات THETA بعملات شبكة Theta الرئيسية Theta Network (THETA) mainnet swap ، كما ستدعم المنصة عملية توزيع عملة الغاز في الشبكة Tfuel على حاملي عملة Theta و إليكم التفاصيل .

فيما يلي نص بيان منصة Binance على صفحة الدعم ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” مستخدمي منصة Binance الأعزاء ”

تعلن منصة Binance عن قرارها بدعم عملية Theta Network (THETA) mainnet swap ، و نتيجة لهذا القرار ستقوم المنصة بإيقاف عمليات السحب و الإيداع على عملة Theta بداية من تاريخ 12 مارس 2019 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت العالمي (UTC) ، و في هذه الفترة ستبدا المنصة بإتمام عملية إستبدال عملات Theta بعملات الشبكة الرئيسية mainnet swap .

سيقوم فريق منصة Binance بتوفير كل المتطلبات التقنية من أجل إتمام هذه العملية لمستخدمي Binance الذين يحملون عملة Theta في حساباتهم على المنصة .

و ستقوم المنصة بإصدار بيان آخر منفصل عقب إتمام عملية إستبدال عملات Theta أو ” mainnet swap ” من أجل إعلام مستخدمي المنصة ببدء تشغيل عمليات السحب و الإيداع على عملة THETA العملة الأساسية لشبكة بلوكتشين Theta .

غاز شبكة Theta عملة TFUEL

و بالإضافة إلى ذلك ستقوم منصة Binance بدعم عملية توزيع عملة TFUEL و هي عملة غاز المعاملات في شبكة Theta ، على جميع حاملي عملة Theta في منصة Binance .

و ستقوم المنصة بأخذ لقطة snapshot من جميع أرصدة المستخدمين من عملة THETA في البلوك block height رقم 7,356,258 على شبكة بلوكتشين الإيثيريوم ، و هو ما يعني أن هذا الرقم سيتزامن مع تاريخ 12 مارس 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) تقريبا ، و سوف نقوم بتوزيع عملات TFUEL على المستخدمين المؤهلين بعد إتمام عملية إستبدال العملات ، و سيتم توزيع العملة بمعدل .

5 عملات TFUEL على كل عملة واحدة Theta

برجاء ملاحظة :

الحسابات التي تمتلك أقل من 10 عملات Theta – بما في ذلك العملات الموجودة ضمن أوامر تداول trade orders – لن تكون مؤهلة للحصول على عملية التوزيع المجاني airdrop ، لذلك رجاء قم بالتأكد من ترك فترة كافية من أجل إتمام عمليات الإيداع على العملة ، و ذلك حتى تتمكن من الوجود ضمن فترة أخذ اللقطة snapshot ، و حتى تتجنب موعد إيقاف عمليات الإيداع .

لكي تتمكن من إدراج أي عملة توزيع مجاني airdropped tokens للتداول على منصة Binance ، سوف يقوم كل مشروع بالخضوع لنفس عملية المراجعة التي يخضع لها قرار إدراج العملات أو التوكنز في منصة Binance من قبل إدارة المنصة ، علما بأن الوضع الأساسي في هذه العملية هو no listing .و للإطلاع على معلومات أكثر حول العملة ، برجاء الرجوع إلى البيانات الرسمية من خلال الروابط التالية

Theta Network — Major Project Updates تحديث رئيسي لمشروع شبكة Theta

Updated Theta mainnet details تفاصيل عملية إستبدال عملة Theta بعملة شبكة بلوكتشين Theta الرئيسية

نشكركم على دعمكم

Advertisements

فريق منصة Binance .

2019/03/06

المصدر : binance.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ