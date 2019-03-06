منصة Binance تدعم عملية إستبدال عملة Theta بعملة الشبكة الرئيسية

في خبر مهم لمتابعي سوق العملات الرقمية ، و بالتحديد المهتمين بعملة THETA ، أعلنت منصة Binance أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم أنها سوف تقوم بدعم عملية إستبدال عملات THETA بعملات شبكة Theta الرئيسية Theta Network (THETA) mainnet swap ، كما ستدعم المنصة عملية توزيع عملة الغاز في الشبكة Tfuel على حاملي عملة Theta و إليكم التفاصيل .
فيما يلي نص بيان منصة Binance على صفحة الدعم ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .
” مستخدمي منصة Binance الأعزاء ”
تعلن منصة Binance عن قرارها بدعم عملية Theta Network (THETA) mainnet swap ، و نتيجة لهذا القرار ستقوم المنصة بإيقاف عمليات السحب و الإيداع على عملة Theta بداية من تاريخ 12 مارس 2019 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت العالمي (UTC) ، و في هذه الفترة ستبدا المنصة بإتمام عملية إستبدال عملات Theta بعملات الشبكة الرئيسية mainnet swap .
سيقوم فريق منصة Binance بتوفير كل المتطلبات التقنية من أجل إتمام هذه العملية لمستخدمي Binance الذين يحملون عملة Theta في حساباتهم على المنصة .
و ستقوم المنصة بإصدار بيان آخر منفصل عقب إتمام عملية إستبدال عملات Theta أو ” mainnet swap ” من أجل إعلام مستخدمي المنصة ببدء تشغيل عمليات السحب و الإيداع على عملة THETA العملة الأساسية لشبكة بلوكتشين Theta .
غاز شبكة Theta عملة TFUEL
و بالإضافة إلى ذلك ستقوم منصة Binance بدعم عملية توزيع عملة TFUEL و هي عملة غاز المعاملات في شبكة Theta ، على جميع حاملي عملة Theta في منصة Binance .
و ستقوم المنصة بأخذ لقطة snapshot من جميع أرصدة المستخدمين من عملة THETA في البلوك block height رقم 7,356,258 على شبكة بلوكتشين الإيثيريوم ، و هو ما يعني أن هذا الرقم سيتزامن مع تاريخ 12 مارس 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) تقريبا ، و سوف نقوم بتوزيع عملات TFUEL على المستخدمين المؤهلين بعد إتمام عملية إستبدال العملات ، و سيتم توزيع العملة بمعدل .
5 عملات TFUEL على كل عملة واحدة Theta
برجاء ملاحظة :
- الحسابات التي تمتلك أقل من 10 عملات Theta – بما في ذلك العملات الموجودة ضمن أوامر تداول trade orders – لن تكون مؤهلة للحصول على عملية التوزيع المجاني airdrop ، لذلك رجاء قم بالتأكد من ترك فترة كافية من أجل إتمام عمليات الإيداع على العملة ، و ذلك حتى تتمكن من الوجود ضمن فترة أخذ اللقطة snapshot ، و حتى تتجنب موعد إيقاف عمليات الإيداع .
- لكي تتمكن من إدراج أي عملة توزيع مجاني airdropped tokens للتداول على منصة Binance ، سوف يقوم كل مشروع بالخضوع لنفس عملية المراجعة التي يخضع لها قرار إدراج العملات أو التوكنز في منصة Binance من قبل إدارة المنصة ، علما بأن الوضع الأساسي في هذه العملية هو no listing .و للإطلاع على معلومات أكثر حول العملة ، برجاء الرجوع إلى البيانات الرسمية من خلال الروابط التالية
Theta Network — Major Project Updates تحديث رئيسي لمشروع شبكة Theta
Updated Theta mainnet details تفاصيل عملية إستبدال عملة Theta بعملة شبكة بلوكتشين Theta الرئيسية
نشكركم على دعمكم
فريق منصة Binance .
2019/03/06
المصدر : binance.com
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