فايسبوك يخطّط ليكون أكبر بنك مركزي في العالم

يعمل فايسبوك على إصدار عملته الرقمية الخاصّة و يمكنه بذلك أن يصبح أكبر بنك في العالم. فلنتعرّف في هذا المقال كيف سيكون هذا…

“تبحث فايسبوك عن ربط قيمة عملتها الرقميّة بسلة من العملات النّقديّة الأجنبيّة المختلفة … التي يتم الإحتفاظ بها في حسابات فايسبوك المصرفية.”

– “فيسبوك و Telegram يأملان في النجاح حيث فشل البيتكوين” ، بقلم ناثانييل بوبر ومايك إسحاق ، نيويورك تايمز ، في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2019

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز (NYT) ، فإنّ فايسبوك يقوم حاليّا بإنشاء عملة رقميّة خاصة به. سيتم إستخدامها على WhatsApp ، والذي يمتلكه Facebook ، والهدف منه تسهيل المعاملات بين المستخدمين.

من الواضح أن فايسبوك تحرك لمواجهة التهديد القادم من المنافسين مثل Telegram و Signal. وقالت نيويورك تايمز أن الجهود السرية التي يبذلها لبناء العملة الرّقميّة الخاصة به “بدأت في العام الماضي بعد أن رصدت Telegram مبلغ 1.7 مليار دولار لتمويل مشروعها التجريبي”.

بين Messenger و WhatsApp و Instagram ، التي يملكها Facebook ، هناك إجمالي 2.7 مليار مستخدم. فإذا قرر دعم قيمة عملته الرّقميّة بسلة من العملات النقديّة الأجنبيّة، فقد يصبح البنك المركزي الأكبر في العالم لأن هذا ما تفعله البنوك المركزية. و هو طباعة النقود المدعومة بسلة من احتياطيات العملات الأجنبية.

لن يصبح هذا الأمر الأضخم في التاريخ الإقتصادي العالمي فحسب ، بل سيصبح أيضاً تهديداً خطيراً وسريعاً للعمالقة الحاليين في الصناعة الماليّة.

أكبر شركتين لبطاقات الإئتمان في العالم هما Visa و MasterCard. و هما توفران لنا القدرة على التعامل بالمال دون حمل النقود معنا. ثم يقومان بتسوية تلك المعاملات مع بنوكنا.

إذا كان فايسبوك قد أصدر عملة رقمية خاصة به ، و كان لجميع مستخدميه محفظة رقمية في هواتفهم المحمولة مع عملات فايسبوك ، فإن الحاجة إلى بطاقات الإئتمان ستنقص أكثر فأكثر.

يمكنك إجراء عملية شراء عبر الإنترنت ، فأنت تدفع مقابل ذلك باستخدام عملات Facebook. دمجت العديد من التطبيقات تسجيل دخول المستخدم بالفعل مع حسابات Facebook. الدفع هو مجرد خطوة أخرى.

لكي تشتري كوبا من القهوة في ستاربكس ، يمكنك النقر على هاتفك في العداد للدفع بواسطة عملات فيسبوك بدلاً من Apple Pay أو Google Wallet. و من المؤكد أن فايسبوك سوف يقدم حوافز تسويقية ليقوم المستخدمون بدفعها من خلال محفظاتهم على Facebook في نقطة الشراء. هذه هي الطريقة التي تكافح بها محافظ الهاتف المحمول الحالية للحصول على حصة في السوق.

وإذا كان فايسبوك يدعم قيمة تحويل عملاته الرقميّة بأموال العالم الحقيقي ، فإن القليل من المستخدمين سيرى الحاجة لتحويل عملات فايسبوك داخل وخارج محفظات هواتفهم المتحركة بشكل متكرر.

لكن لماذا تحتاج لشراء عملات فايسبوك لإيداعها في محفظتك المتنقّلة ؟ الجواب هو بسبب التجارة الإلكترونية.

عند إطلاق عملة الفايسبوك الرقميّة ، يمكن أن تحقق التجارة الإلكترونية مستوى جديدًا تمامًا.

سيحقق Facebook حلم التجار عبر الإنترنت القادرين على نشر البضائع وبيعها مباشرة داخل تطبيقاته ، وصولاً إلى عملية الدفع. لا مزيد من الكتابة في بطاقة الائتمان أو تفاصيل حساب PayPal. سيصبح التسوق عبر الإنترنت عملية من خطوتين في تطبيقات Facebook. أرى فأحب ثمّ انقر فوق شراء ، و عند تأكيد العمليّة. تنتقل عملات فيسبوك من محفظتي النقالة إلى البائع على الفور.

لن يكون هناك فروقات سعر الصرف و ستكون رسوم المعاملات أقل بكثير. و ستصبح الشبكات الإجتماعية والمراسلة الفورية والتجارة الإلكترونية متكاملة حقًا. و سيأتي المستهلكون و هم يتوقعون راحة المعاملات بنقرة واحدة. و سيتعين على منصات التجارة الإلكترونية القائمة التي تستخدم بوابات الدفع التقليدية أن تتكيف مع المنافسة.

ملاحظة: كانت السيناريوهات المذكورة أعلاه قد حدثت بالفعل في الصين مع محفظة WeChat و Alipay منذ سنوات عديدة.

وقال تقرير “نيويورك تايمز”: “مشروع الفيس بوك حقّق تقدّما جليّا بما فيه الكفاية على الرغم من أن عملاق الشبكات الاجتماعية قد أجرى محادثات مع منصّات تبادل رقميّة حول بيع عملة فايسبوك للمستهلكين”.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى إنشاء أكبر سوق لصرف العملات الخاصة في العالم. يبلغ عدد سكان العالم حوالي 7.7 مليار نسمة. الصين هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وتبلغ 1.4 مليار نسمة. WhatsApp وحدها لديها 1.5 مليار مستخدم. ضع Facebook Messenger و Instagram في المعادلة ، ولا توجد عملة أخرى قريبة من قاعدة مستخدم محتملة تبلغ 2.7 مليار. هذا ما يمكن أن تصبح عليه عملة فيسبوك – العملة الأكثر تداولا واستعمالا في العالم!

وسوف تفرز سوق تداول العملات النقديّة الأجنبية الأضخم الذي لم يشهده العالم على الإطلاق. و من المحتمل أن يصبح الفايسبوك أقوى من أي بنك مركزي آخر.

وفي الوقت نفسه ، كلما ازداد تداول عملات “فايسبوك” بشكل متزايد من قبل المستخدمين ، ستظهر سوق مشتقات العملات في الفايسبوك مثل العقود الآجلة للعملة والخيارات ومبادلات أسعار الفائدة ، إلخ.

وقال مقال صحيفة نيويورك تايمز “إن السؤال الكبير الذي يواجه فايسبوك هو مدى السيطرة التي سيحتفظ بها على عملته الرّقميّة. إن التعامل مع بورصات العملات الرّقميّة سيأخذ على الأقل بعض العبء التنظيمي من فايسبوك … ولكن … سيكون من الأصعب على الشركة جني المال من رسوم المعاملات وسوف يسهل على المجرمين إستخدام العملة لأغراض غير قانونية.

يواجه الفيسبوك معضلة حقيقية هنا. لقد حصلت على الكثير من ردود الأفعال العامة لبيع بيانات المستخدمين في السنوات الأخيرة. ولكن إذا كان يتأرجح إلى الطرف الآخر ويضمن خصوصية مطلقة مثل المنافسين Telegram و Signal ، فمن المحتمل أن يصبح طريق الحرير الجديد، وهي السوق السوداء للإنترنت التي قامت أولاً بتعزيز شهرة البيتكوين عندما بدأ المستخدمون باستخدامه لشراء المخدرات وبيعها.

قالت NYT أن عملات فايسبوك يمكن إصدارها في النصف الأول من هذا العام. و سيعرف العالم الإجابات على السيناريوهات الواردة أعلاه في وقت قريب.

أما بالنسبة لي ، فأنا أراهن على شيء كبير يحدث مع العملات الرّقميّة. خاصّة أنّ بنك الإستثمار JPMorgan هو أيضا قد قام بإصدار عملة رقمية خاصة به ، ولكن فقط لسوق المدفوعات المؤسساتية.

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المصدر : medium.com

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