حسب المحلّلين لا يزال البيتكوين متحفّزا نحو الصّعود خاصّة مع تسجيل (Binance Coin (BNB إرتفاعا بـ 15 %

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف من 3860 دولار إلى 3770 دولار ، حيث لا يزال يكافح لإظهار القوة عند مستوى المقاومة 4000 دولار.

على الرغم من عدم وجود زخم يحدّد إتجاه سعر البيتكوين ،إلّا أنّ العديد من العملات الرّقميّة مثل Binance Coin (BNB) و (Enjin Coin (ENJ سجّلت إرتفاعا بـ 15 في المائة مقابل الدولار الأمريكي و BTC.

و في حديثه إلى CCN ، قال أحد تجّار العملات الرّقميّة و المعروف بإسم “ساتوشي MBA” إن قوة التوكونات و العملات الرّقميّة المتداولة في الأسواق الصغيرة تٌظهر الإتجاه العام الصاعد للبيتكوين.

لماذا يعتبر أداء العملات الرّقميّة مهمّا جدّا للبيتكوين

تاريخياً ، تميل معظم العملات الرّقميّة و العملات الصغيرة من حيث القيمة في السّوق إلى تسجيل خسائر مكثفة عندما تتراجع قيمة البيتكوين.

فعندما يسجل هذا الأخير خسارة بسيطة ، تميل العملات الرّقميّة الأخرى إلى تسجيل خسائر كبيرة مقابل الدولار الأمريكي وعندما ترتفع قيمة العملة الرّقميّة المهيمنة ، تظهر العملات الأخرى مكاسب كبيرة في الإتّجاه الصّاعد.

ومع ذلك ، ففي الأربع وعشرين ساعة الماضية ، بينما سجلت البيتكوين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2٪ تقريبًا ، سجلت حفنة من التوكونات أرباحًا في نطاق يتراوح بين 10 و 20 بالمائة.

وأصبحت عملة BNB ، على سبيل المثال ، العملة الثّامنة من حيث ترتيب العملات الأكثر قيمة في السوق العالمية ، متفوقة على Stellar و TRON.

في غضون سبعة أيام ، ارتفع سعر BNB من 9.5 دولار إلى 13.4 دولار ، بنسبة تفوق 41٪ مقابل كل من البيتكوين والدولار الأمريكي.

تشير المرونة التي أظهرتها العملات الرّقميّة واليد القوية للمستثمرين الذين يلعبون في سوق ذات مخاطر عالية إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ثقة في الإتجاه القصير الأجل للسوق الرّقميّة.

وقال المحلل لشبكة CCN:

نعم ، أود أن أقول أن الإتجاه العام ما زال صعوديًا بشكل عام ، نحن قريبون من نهاية السوق الهابط. فبالرّغم من إضاعة الوجهة لفترة قصيرة من الزمن ،إلّا أنّني لا أعتقد أنها تغير الصورة العامة. لن يكون طريق العودة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خطًا مستقيمًا. سيكون لدينا مطبات على طول الطريق. ستكون حركة BTC الجانبية هذه صعودية للغاية بالنسبة للعملات الرّقميّة الأخرى كذلك.

على مدار الأسبوع الماضي ، سجل البيتكوين تراجعاً كبيراً نسبياً بعد فترة طويلة من الإستقرار .

كان لحركة BTC الهبوطية المفاجئة تأثير ضئيل على إتجاه أسعار التوكونات والأصول الرّقميّة التي سجلت 40 إلى 150 بالمائة من المكاسب و التي تمكنت من الحفاظ على زخمها.

في نهاية المطاف ، فإن رغبة المستثمرين في إتخاذ صفقات عالية المخاطر والعائد المرتفع يمكن أن تمنع BTC من إختبار مستويات جديدة من الإنخفاض في المنطقة المنخفضة بقيمة 3000 دولار و تتجه تدريجيًّا صعودًا لتخرج من النطاق السعري الصغير الذي يتراوح بين 3،300 و 4،000 دولار.

و أضاف المحلل :

“لدى معظم العملات الرّقميّة مجموعة صعودية في الوقت الحالي ، وكلها تقريبا جالسة على الدعم السنوي. عندما يتحرك BTC جانبيا ، فإن السيولة تنتقل إلى alts. لقد لاحظنا مؤخرًا تحركات هائلة ، 40٪ ، 80٪ ، حتى 150٪ من المكاسب بين ليلة وضحاها من قِبل بعض العملات الرّقميّة البديلة”

يتوقّع المستثمرون ارتداد البيتكوين نحو الأعلى

في الأيام القادمة ، يتوقع التجار عمومًا ارتداد BTC إلى المنطقة المرتفعة مرة أخرى بعد أن توقفت حركة الهبوط عند مستوى 3700 دولار.

تحسنت المعنويات في صناعة العملات الرّقميّة في الأسابيع الأخيرة مع تقارير تشير إلى أن ستاربكس قد تم إعداده لدمج مدفوعات البيتكوين في الأشهر الثمانية عشر القادمة كجزء من صفقته مع Bakkt.

“مثير للإعجاب. ولكن ربما هو أمر مستحق على المدى الطويل. كانت زاوية ستاربكس أكثر الأشياء إثارة في إعلان Bakkt. يقول ريتشارد جونسون ، المحلل الفني في شركة fintech ، إنه يحتاج إلى مزيد من حالات الإستخدام والمزيد من التبني.

مع تزايد عدد المؤسسات المالية التي تلتزم بقطاع العملات الرّقميّة و المزيد من المستثمرين الراغبين في الدخول في صفقات عالية المخاطر ، يتوقع المتداولون تحركًا صعوديًا في الأسواق الرّقميّة في الأيام القادمة.

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المصدر : www.ccn.com

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