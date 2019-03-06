عملاق التجزئة "كارفور" يطبِّق بلوكتشين لتتبع سلسلة توريد منتجات الحليب

تام شمس - الأربعاء 6 مارس 2019 05:38 صباحاً - واصلت شركة التجزئة الفرنسية العملاقة كارفور تطوير بلوكتشين من خلال تطبيق التكنولوجيا لتتبع الحليب، وذلك وفقًا لبيان صحفي نشر بتاريخ ١ مارس.

ابتداءً من شهر مارس، بدأ عملاق البيع بالتجزئة تدريجيًا طرح منتجه الجديد القائم على بلوكتشين، وهو حليب كامل الدسم مصفى بدقة من خط جودة كارفور (CQL). ويتم الترويج لخط CQL بأنه سيضمن حصول المستهلكين على إمكانية تتبع المنتجات بالكامل عبر سلسلة التوريد بأكملها - من المزارعين إلى رفوف المتاجر.

فمع CQL، سيتمكن المستهلكون من رؤية إحداثيات نظام تحديد المواقع للمزارعين الذين تم تجميع حليب حيواناتهم، والحصول على معلومات حول وقت جمع الحليب وتعبئته، وكذلك معرفة مختلف الجهات المعنية المشاركة في خط الإنتاج.

وقد اتبع منتج كارفور الجديد عددًا من عمليات تنفيذ بلوكتشين السابقة من قبل متاجر التجزئة الغذائية العالمية الرئيسية. ففي نوفمبر ٢٠١٨، أطلق كارفور حلًا لتعقب المواد الغذائية مدعومًا من هايبرليدجر لتتبع الدجاجات التي تحمل العلامة التجارية "Calidad y Origen" (الجودة والأصل) في إسبانيا.

وفي السابق، انضم عملاق البيع بالتجزئة إلى شبكة تتبع الأغذية التي تدعمها شركة آي بي إم، والتي تسمى فود تراست، متبعًا خطى المنتجين الرئيسيين للأغذية مثل نستله ودولي فود وغولدن ستيت فودز وغيرها.