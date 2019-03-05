البحرين تدعو شركات العملات الرقمية المتضررة في الهند إلى القدوم للبحرين و التمتع بكافة الخدمات

في إطار متابعة آخر التطورات المستمرة الخاصة بتنظيم الإطار التشريعي للعملات الرقمية ، و تقنية البلوكتشين حول العالم ، أعلنت حكومة البحرين عن قرار جريء بدعوة شركات العملات الرقمية المتضررة في الهند إلى القدوم للبحرين ، و التمتع بكافة الخدمات المصرفية و الإطار القانوني اللازم ، و ذلك في ظل الموقف الهندي المستمر بحظر التعامل مع شركات العملات الرقمية .

في هذا الخصوص كتب موقع ccn.com تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

قد يؤدي التحرّك المبادر و التفكير التقدمي من قبل دولة البحرين أصغر الدول العربية إلى تحولها إلى إقتصاد عالمي رئيسي ، و ذلك بقيامها بإعادة إطلاق سوق العملات الرقمية في البلاد .

و على الجانب الآخر في الهند و بناءً على طلب البنك الإحتياطي الهندي ، و هو المؤسسة المصرفية المركزية في البلاد ، قد تم منع البنوك المحلية من التعامل مع شركات العملات الرقمية مثل منصات تداول البيتكوين .

فمنذ عام 2018 و حتى الآن و مع عدم وجود خطط لقرارات فورية من المحكمة العليا في الهند لعكس قرار البنك المركزي في البلاد ، تم إبعاد شركات العملات الرقمية من السوق المحلية في البلاد .

و نتيجة لذلك ، فقد مستثمرو البيتكوين إمكانية الوصول إلى منصات تداول العملات الرقمية مقابل النقود التقليدية fiat-enabled exchanges ، ولجأوا إلى العمل بنظام المقايضة من شخص إلى آخر peer-to-peer من أجل التحويل بين العملات الرقمية ، و هو الأمر الذي قد يكون غير عملي ،و غير آمن أيضا ، خاصة بالنسبة للصفقات التي تتم وجهاً لوجه.

نستعرض معكم الفيديو التالي عن وضع العملات الرقمية في دولة الهند



و مع ذلك ، فإن القرار الأخير الذي اتخذته حكومة البحرين من أجل تشجيع شركات العملات الرقمية في الهند على المجيء إلى البحرين ، و تشغيل أعمالهم هناك بالموارد المناسبة يمكن أن يضغط على حكومة الهند من أجل إضفاء الشرعية القانونية على سوق العملات الرقمية و إعادة فتح السوق من جديد في المستقبل .

ذكرت صحيفة ” The Economic Times ” أن حكومة البحرين قد دعت شركات العملات الرقمية في الهند إلى الإنتقال إلى البحرين ، و ذلك كجزء من مبادرة البلاد لإنشاء مركز لشركات التقنية المالية fintech hub .

ومن المقرر أن يقوم مجلس التنمية الإقتصادية البحريني (EDB) بتزويد شركات العملات الرقمية بمجموعة واسعة من الموارد ، بما في ذلك الحلول المصرفية المناسبة ، و توفير الأطر التنظيمية و القانونية العملية من أجل دعم النمو ، و الإبتكار .



نستعرض معكم تغريدة حساب موقع CCN على تويتر : البحرين تصبح أول بلد عربي تنظم البيتكوين قانونيا بشكل شامل

و في هذا الخصوص يقول السيد دلال بوهيجي ، – و هو مدير كبير في مجلس التنمية الإقتصادية – :

” إن بنك المركزي البحريني يضع النظام البيئي المناسب لدعم النمو ، و الإبتكار .. لقد رأينا مؤخراً تشريعات جديدة مختلفة تُصدر في الآونة الأخيرة من أجل دعم الخدمات المصرفية المفتوحة ، و تنظيم تداول الأصول الرقمية قانونيا ، بالإضافة إلى مشروع قانون اللائحة التنظيمية لـ robo advisory .

و وفقًا لمجلس التنمية الإقتصادية في البحرين EDB، تعتزم الحكومة التركيز على نمو البنوك المفتوحة ، و تقنية البلوكتشين ، وأصول العملات الرقمية ، و robo advisory ، و التحويلات في سبيل تسهيل التوسع في قطاع الخدمات المالية ، و الذي يعوض بالفعل عن جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي للبلد .

إن النهج الذي تتبعه حكومة البحرين في تنظيم إطار قانوني للعملات الرقمية يتعارض مباشرة مع حكومة الهند ، التي اتخذت الطريق لفرض حظر شامل على جميع الشركات ، و الصفقات ذات الصلة بالعملات الرقمية .



كتب أحد المهتمين بسوق العملات الرقمية في الهند تغريدة على حسابه في موقع تويتر ، فيما يبدو مستاء من قرارات الحكومة تجاه العملات الرقمية في بلاده قائلا :

في سويسرا أعلن أحد البنوك الكبرى في البلاد ، و إسمه Julius Baer عن عزمه على المشاركة في توفير خدمات الأصول الرقمية لعملاءه ، يبدو أن البنوك سوف، تشارك في العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم شيئا فشيء بنسق بطيء نسبيا ، فيما يبدو وقتا مناسبا لحكومة الهند كي تلقي نظرة عميقة على هذه الصناعة ، و إزالة الحظر المصرفي عن شركات العملات الرقمية . ( #IndiaWantsCrypto – الهند تريد العملات الرقمية )

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في أواخر عام 2018 ، قام البنك الإحتياطي الهندي بمنع كل البنوك التجارية في البلاد من تقديم الخدمات إلى شركات العملات الرقمية ، و قام بإغلاق منصات تداول العملات الرقمية المحلية في الهند .

و قال رئيس إدارة البنك المركزي الهندي السيد BP Kanungo في ذلك الوقت :

” لقد قررنا منع الكيانات المصرفية التي تعمل تحت لواء البنك المركزي الهندي من خطر التعامل مع الكيانات المرتبطة بالعملات الرقمية ، و هي مطالبة بالتوقف عن إقامة علاقة تجارية مع الكيانات التي تتعامل مع العملات الرقمية على الفور ،و إزالة العلاقات القائمة خلال فترة ثلاثة أشهر “.

تم إجبار كوريا الجنوبية على تنظيم البيتكوين قانونيا بسبب حالة مماثلة

لم تظهر حكومة الهند أي إهتمام بتنظيم قوانين العملات الرقمية و إضفاء الشرعية عليها كأحد فئات الأصول في السنوات القليلة الماضية ، و على الرغم من أن جلسات المحكمة العليا أدت إلى تفاؤل بعض شركات العملات الرقمية ، و المستثمرين بشأن احتمالية تعديل موقف البلاد تجاه قطاع العملات الرقمية ، و لكن لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن .

لكن فيما يبدو أن الضغوط القادمة من الأسواق الأخرى ، و الحكومات مثل حكومة البحرين على الهند يمكن أن تقود البلاد إلى إعادة النظر في موقفها من العملات الرقمية ، حيث أنها قد تستنزف من المنطقة مليارات الدولارات في صفقات محتملة .

و من الجدير بالذكر أن دولة كوريا الجنوبية ، و التي أصبحت مؤخرًا بمثابة وطن للعملات الرقمية ، و تقنية البلوكتشين ، كانت متشككة تجاه تنظيم العملات الرقمية بشكل قانوني من قبل .

و إنتهى الأمر بكوريا الجنوبية إلى تقنين فئة الأصول الرقمية من أجل حماية المستثمرين ، و منع شركات العملات الرقمية من الخروج من البلاد إلى أسواق أخرى مثل اليابان ، و سنغافورة ، و هونغ كونغ .

و في هذا الإطار قال السيد فيشال جوبتا الشريك المؤسس في شركة DABFI ، إن البنك الإحتياطي الهندي يمكن أن يعدل موقفه مع شركات العملات الرقمية ، و يتعامل ببعض الأريحية مع هذا القطاع على المدى الطويل مضيفا :

” لقد أصبحت هذه الأصول ميتة بالنسبة للأشخاص الذين يملكونها ، و هذا سيكون له تداعيات هائلة في حال إذا لم تسمح لهم بتداول الأصول فلا يوجد مخرج لذلك ، أنا شخصياً أعتقد أنهم [البنك المركزي الهندي RBI] سوف يعطون بعض الأريحية للعملات الرقمية .

و الآن عزيزي القاري ، بعد هذا التحرك المبادر من حكومة البحرين ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في الفترة القادمة ؟! و هل تبدأ مختلف الدول في إجراءات تنظيم العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين حول العالم تباعا خلال عام 2019 ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :Ccn.com

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