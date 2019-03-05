بورصة Coinbase تستحوذ على شركة Neutrino بعد فقدانها السيطرة على تسريب بيانات العملاء

بعد إستحواذ Coinbase المثير للجدل لشركة Neutrino ، كشفت البورصة الرائدة في تداول العملات الرقمية أن الدافع وراء هذه الخطوة هو الرغبة في التخلص من شركائها التقنيين الحاليين لأنهم ” كانوا يبيعون بيانات العميل إلى مصادر خارجية ” ، على حد قول رئيس قسم المبيعات في Coinbase يوم السبت.

وفي مقابلة مع Cheddar ، أوضحت كريستين ساندلر رئيسة قسم المبيعات من Coinbase السبب الرئيسي وراء خطوة الإستحواذ على Neutrino – وهي شركة إستخبارات بلوكتشين إستخدم مؤسسوها بناء أدوات قرصنة لبيعها للشرطة.

“نحن على دراية بخلفيات بعض الأشخاص المنخرطين في العمل مع شركة Neutrino ونحن ننظر في ذلك. وأعتقد أن السبب المقنع وراء خطوة الإستحواذ هذه ، هو أن Neutrino لديها بالفعل بعض التكنولوجيا الرائدة في الصناعة. علاوة على ذلك ، كان من المهم بالنسبة لنا أن نرحل بعيداً عن مزودي الخدمة الحاليين – حيث كان مقدمو الخدمة الحاليين يقومون بتسريب وبيع بيانات العميل إلى مصادر خارجية. ووجب علينا حقاً التحرك والسيطرة على ذلك وإمتلاك تكنولوجيا خاصة يمكننا الإستفادة منها للحفاظ على أمان البيانات و حماية عملائنا .”

في الوقت الحالي تتواصل CCN مع Coinbase سعياً للحصول على توضيح حول أي بائع يبيع بيانات عملاء Coinbase ، وكم المدة التي استغرقها ذلك ، وما إذا كانت البيانات الآن تحت سيطرة Coinbase بشكل كامل. ولم تستجب Coinbase حتى وقت نشر المقال.

تم بيع معلومات العميل الخاص بـ Coinbase قبل الإستحواذ على Neutrino ، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد وضعت حداً لهذه الممارسة | المصدر : Shutterstock

NEUTRINO ، فريق القرصنة و المراقبة

تعرف شركة نيوترينو نفسها كمنصة تحليلات تقوم بمساعدة وكالات إنفاذ القانون و المؤسسات المالية في تتبع المعاملات على بلوكتشين.

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وفي وقت سابق ، كان Giancarlo Russo الرئيس التنفيذي لشركة Neutrino ، و كبير مسؤولي التقنية في الشركة Alberto Ornaghi ، و المدير التنظيمي للشركة Marco Valleri قد اعتادوا على دس جرافاتهم كمدربين إلكترونيين لشركة معروفة بإسم فريق القرصنة “Hacking Team”.

وعلى موقع الإنترنت الخاص بـ Hacking Team يقول الفريق :

” نعتقد أن مكافحة الجريمة يجب أن تكون سهلة ؛ نحن نقدم تكنولوجيا هجومية فعالة وسهلة الإستخدام لمجتمعات تطبيق القانون و للوكالات الإستخباراتية في جميع أنحاء العالم .”

في صفحة “الحلول” على موقع Hacking Team ، تلقي الشركة الضوء على طبيعة الأدوات التي يتم بيعها للحكومات حول العالم:

يعتمد المجرمون و الإرهابيون على الهواتف المحمولة و الأجهزة اللوحية و أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة المزودة بنظام تشفير شامل من طرف إلى طرف لإخفاء نشاطهم. ويمكن أن تكون إتصالاتهم السرية و الملفات المشفرة ذات أهمية بالغة في التحقيق في الجريمة ومنعها ومقاضاة مرتكبيها. يوفر Hacking Team حلاً فعالاً وسهل الإستخدام لإنفاذ القانون.

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