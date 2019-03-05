ستاربكس تدخل عالم العملات الرقمية عبر منصة باكت

تحمل “ستاربكس” الآن “حصة كبيرة من الأسهم” في المنصة القادمة بقوة والمعروفة بأسم باكت “Bakkt” وذلك وفقًا لتقرير جديد نُشر مؤخرًا. فقد كسبت الشركة العملاقة حصتها كجزء من اتفاقية المنفعة المتبادلة.

ستقوم “ستاربكس” بتثبيت برنامج الدفع الخاص بمنصة “Bakkt” في متاجرها، والتي يمكن للعملاء استخدامها للدفع باستخدام العملات المشفرة، حسب تقارير موقع (The Block).. وسيتم تحويل العملات الرقمية على الفور إلى عملات نقدية، من أجل منع العملات المشفرة من التواجد داخل سجلات “ستاربكس” الضريبية.

كمية الأسهم التي حصلت عليها “ستاربكس” في الصفقة تعد سرية، لكن المصادر “تعتقد أنها مرتفعة بشكل غير متناسب نظرًا لأنها لم تحقق استثمارًا نقديًا”. تم الكشف لأول مرة عن شراكة “ستاربكس” مع منصة “باكت” في أغسطس من العام الماضي.

تخطط منصة “Bakkt” لتقديم عدد من الخدمات ذات الصلة بالكريبتو والعملات الرقمية هذا العام. وتعمل الشركة، التي تملكها شركة (Intercontinental Exchange) على إطلاق عقود البيتكوين المستقبلية المدعومة ماديًا، وبانتظار موافقة لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية.

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ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من عملياتها، والتي تشمل شراكتها مع “ستاربكس” و “مايكروسوفت” في وقت لاحق من هذا العام. تم تصميم المرحلة الثانية لاستخدام حلول الاستضافة والسحابة من شركة “Microsoft” وذلك للسماح للأشخاص بشراء أو بيع أو تخزين أو انفاق العملات المشفرة على شبكة عالمية، مما يتيح للخطة المذكورة أعلاه منح عملاء ستاربكس طريقة لشراء الطعام والشراب باستخدام العملات المشفرة.

في شهر أغسطس، قامت “ماريا سميث” نائب رئيس شركة ستاربكس للشراكات والمدفوعات، بعرض خطط الشركة مع شركة ومنصة باكت (Bakkt).

وبصفتها شركة التجزئة الرائدة، ستلعب ستاربكس دوراً محورياً في تطوير تطبيقات عملية وموثوقة ومنظمة للمستهلكين لتحويل أصولهم الرقمية من العملات المشفرة إلى دولارات أمريكية لاستخدامها في كافة محلات ومراكز “ستاربكس”.

ومن المتوقع أن تأتي امكانية الدفع عبر العملات المشفرة إلى “ستاربكس” في وقت مبكر من شهر مايو من هذا العام.