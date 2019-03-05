تطبيق TradingView يضيف خاصية جديدة للمستخدمين

أضاف تطبيق “TradingView” وهو تطبيق مختص بالشارتات والتحليل الفني التي توفر بيانات الأسواق المالية، مؤشر جديد لأسواق العملات الرقمية إلى نظامها الأساسي للمرة الأولى.

أعلنت منصة التبادل “Huobi” يوم الاثنين أن تطبيق “TradingView” أضاف مؤشرها “HB10” في خطوة قالت إنها تظهر “استمرار نضج” صناعة العملات الرقمية.

أطلقت منصة “Huobi” مؤشر HB10 مرة أخرى في مايو لتعقب سلة من العملات المشفرة الأعلى (على أساس السيولة والقيمة السوقية) المتداولة على منصة التداول في الوقت الحقيقي بقيمة الدولار مقابل ربط عملة التيثر المستقرة (USDT).

وقال “ليفيو وينج” الرئيس التنفيذي لمنصة “Huobi Global” في إعلان اليوم:

“بصفتنا موقعًا مفتوحًا للمتداولين على مستوى كبير وواجهة لبرمجة التطبيقات, وبطبيعة الحال مجتمع التداول التجريبي حول العالم، فإننا نشعر أن تطبيق TradingView هو الحل الأمثل لمؤشر المنصة HB10”.

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يسرد مؤشر HB10 حالياً تسع عملات مشفرة رئيسية، بما في ذلك البيتكوين (BTC) و إيوس EOS و ايثيريوم (ETH) و الريبل XRP و بيتكوين كاش (BCH) و ايثيريوم كلاسيك (ETC) و لايت كوين (LTC) و ترون (TRX) و أنتولوجي (ONT). ويشمل أيضا رمز هوبي (HT) العملة الاصلية لمنصة (Huobi) والذي يحتل المرتبة 62 من حيث القيمة السوقية على موقع CoinMarketCap.

وأضافت منصة “هوبي” أن تطبيق (TradingView) أضاف أيضا جميع أزواج التداول للعملة مشفرة إلى العملة المشفرة إلى منصة التداول الخاصة بها.

“هذه ليست سوى البداية. ومع إضافة المزيد من العملات المشفرة وأزواج التبادل إلى منصة Huobi Global، فإنها ستظهر أيضًا على تطبيق TradingView”.

في شهر يونيو، أضاف بلومبرغ أيضًا مؤشر “HB10” الخاص بمنصة (Huobi) إلى خدمته.