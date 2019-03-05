تاريخ البلوكتشين Blockchain

التكنولوجيا الأساسية وراء ظهور العملات الرّقميّة هي البلوكتشين . و الّتي تسمح لكل عميل في الشبكة بالتوصل إلى توافق “consensus” دون أن يضطرّ للوثوق بالآخرين.

تم توصيف الفكرة الكامنة وراء تقنية البلوكتشين في وقت مبكر من سنة 1991 عندما قدم الباحثان Stuart Haber و W. Scott Stornetta حلاً عمليًا حاسوبيًا لتسجيل المستندات الرقمية مؤقتًا بحيث لا يمكن تكرارها أو التلاعب بها.

واستخدم النظام سلسلة من الكتل المشفرة المضمونة لتخزين الوثائق المختومة بالوقت ، وفي عام 1992 تم دمج شبكة Merkle في التصميم ، مما جعلها أكثر كفاءة من خلال السماح بجمع عدة وثائق في كتلة واحدة. ومع ذلك ، بقيت هذه التكنولوجيا غير مستخدمة وانتهت براءة الإختراع في عام 2004 ، قبل أربع سنوات من بداية البيتكوين.

في عام 2004 ، قام عالم الكمبيوتر والناشط الرّقمي هال فيني (Harold Thomas Finney II) بتقديم نظام يسمى (RPoW (Reusable Proof Of Work ، و هو عبارة عن دليل العمل القابل لإعادة الإستخدام . وقد نجح النظام في تلقي Hashcash غير قابل للإستبدال أو بمعنى آخر غير قابل للإستبدال على أساس دليل العمل ، وفي المقابل قام بإنشاء توكن موقّع من RSA يمكن نقله من شخص لآخر.

حل RPoW مشكلة الإنفاق المزدوج عن طريق الحفاظ على ملكية التوكونات المسجلة على خادم موثوق به تم تصميمه للسماح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بالتحقّق من صحته وسلامته في الوقت الحقيقي.

يمكن إعتبار RPoW نموذجا أوليّا مبكرا وخطوة مبكرة مهمة في تاريخ العملات الرّقميّة.

في أواخر عام 2008 ، تم نشر ورقة بيضاء عن نظام نقد إلكتروني دون وسيط peer-to-peer تدعى البيتكوين و ذلك على قائمة بريدية للتشفير cryptography من قبل شخص أو مجموعة تستخدم الإسم المستعار ساتوشي ناكاموتو.

استنادًا إلى دليل Hashcash على خوارزمية العمل ، ولكن بدلاً من إستخدام وظيفة الحوسبة الموثوق بها للأجهزة مثل RPoW ، تم توفير الحماية المزدوجة للإنفاق في البيتكوين بواسطة بروتوكول peer-to-peer لامركزي لتتبع المعاملات والتحقق منها. بإختصار ، “يتم استخراج” البيتكوين من أجل المكافأة بإستخدام آلية إثبات العمل من قبل المعدّنين ومن ثم التحقق من العقد اللامركزية في الشبكة.

في الثالث من يناير 2009 ، ظهرت البيتكوين إلى الوجود عندما تم تعدين أول كتلة بيتكوين بواسطة ساتوشي ناكاموتو ، الذي حصل على مكافأة قدرها 50 بيتكوين. و كان أول متلق للبيتكوين هو هال فيني ، الذي حصل على 10 بيتكوين من ساتوشي ناكاموتو في أول صفقة بيتكوين في العالم في 12 يناير 2009.

في عام 2013 ، ذكر فيتالك بوترين ، وهو مبرمج ومؤسس مشارك لمجلة بيتكوين ، أن البيتكوين يحتاج إلى لغة برمجة لبناء تطبيقات لامركزية. و بسبب عدم التوصل إلى إتفاق في المجتمع الرّقمي ، بدأ Vitalik في تطوير منصة حوسبة موزعة جديدة تعتمد على البلوكتشين ، وهي الإيثيريوم Ethereum ، والتي تضمنت وظيفة برمجة ، تسمى العقود الذكية.

اﻟﻌﻘود اﻟذﮐﯾﺔ ھﻲ ﺑراﻣﺞ أو ﻧﺻوص ﺗم ﻧﺷرھﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ بلوكتشين الإيثيريوم ، و ﯾﻣﮐن إﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻹﺟراء عدّة ﻋﻣﻟﯾّات إذا ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ. تتم كتابة العقود الذكية بلغات برمجية محددة ويتم تجميعها في شفرة رقمية ، والتي يمكن عندئذٍ قراءتها و تشغيلها على جهاز إفتراضي متكامل من نوع تورينج يسمى الجهاز الإفتراضي Ethereum (EVM).

أصبح المطورون قادرين على إنشاء ونشر التطبيقات التي تعمل داخل بلوكتشين الإيثيريوم. وعادة ما يشار إلى هذه التطبيقات بإسم DApps (التطبيقات اللامركزية) ، وهناك بالفعل مئات DApps التي تعمل في شبكة بلوكتشين الإيثيريوم ، بما في ذلك منصات شبكات التواصل الإجتماعيّة ومنصّات التبادل المالية.

تُسمى العملة الرّقميّة للإيثيريوم بـ Ether ، ويمكن نقلها بين الحسابات وتستخدم لدفع رسوم الطاقة الحسابية المستخدمة عند تنفيذ العقود الذكية.

تكتسب تقنية البلوكتشين اليوم الكثير من الإهتمام العام وتستخدم بالفعل في مجموعة متنوعة من التطبيقات ، ولا تقتصر على العملات الرّقميّة فقط.

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المصدر : www.binance.vision

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