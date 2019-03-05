ريبل تبعث رسالة غامضة لمجتمع العملات الرقمية حول الثورة ، فما الذي تقصده من وراء ذلك ؟

دائماً ما تُلاحظ حركة Ripple المنتظمة للأموال من محفظة الضمان (escrow wallet) إلى المحفظة الساخنة من قبل مراقبي حيتان العملات الرقمية ، مثل تطبيق Whale Alert ، الذي يتتبع الحركات الكبيرة من للعملات الرقمية.

تجري Ripple عملية تحويل في بداية كل شهر ، وعادةً ما تعيد جزءاً كبيراً من XRP إلى الضمان. ومع ذلك ، هم مخولون بموجب عقد ذكي لإستخدام كامل المبلغ إذا لزم الأمر ، ولكن الأسعار كانت لطيفة معهم في السنوات الأخيرة.

إليك تغريدة من Whale Alert هذا الصباح:

ومع ذلك ، تضمن عملية التحويل الأخيرة مذكرة من ريبل تحمل رسالة مشفرة تقول : “الثورة سيتم بثها على التلفاز …”

ما الذي تقصده ريبل بـ الثورة ؟

مؤخراً قامت Ripple بتحويل مليار XRP من محفظة الضمان إلى المحفظة الساخنة لبيع جزء من أصولها إلى المستثمرين و المؤسسات المعتمدين لتمويل عملياتها الشهرية.

وهذا شيء يفعلونه في بداية كل شهر. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم أيضاً عادة تضمين المذكرات الغامضة والمثيرة للإهتمام بالتزامن مع القيام بالتحويل من محفظة الضمان لـXRP.

وتنص المذكرة الأخيرة على أن “الثورة سوف يتم بثها على التلفزيون …” ، هذه العبارة هي إشارة إلى مقطع يقول ” الثورة لن يتم بثها على التلفاز” ، وهو اقتباس شهير من أغنية من السبعينيات من المغني Gil Scott Heron.

وقد تمت الإشارة إلى هذا المقطع من مؤلفة Heron بشكل متكرر عند التطورات الجذرية. تتحدث الأغنية عن الطرق التي تم بها إختيار الفكر الثوري من قبل وسائل الإعلام الرئيسية ومحبي موسيقى الجاز اليوم.

وقبل أشهر ، تضمنت مذكرة ريبل “الزحف … المشي … الركض … ؛”. وكان هذا بمثابة إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها المدير التنفيذي للشركة براد غارلينغهاوس خلال أحد جلسات الأسئلة و الأجوبة المباشرة التي قامت بها الشركة سابقاً في أكتوبر من عام 2017:

” من الآمن أن نقول إننا يجب أن نزحف قبل أن نمشي ، وقبل أن نركض. هذه منطقة مجهولة بالنسبة للبنوك و مقدمي خدمات الدفع ، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ترى تبنياً واسعاً للأصول الرقمية مع تمويل بتريليونات الدولارات. ويكفي أن نقول أننا سعداء للغاية بتلقي الإهتمام من مختلف الرواد من عملائنا الذين هم يركضون بالفعل .”

هذه هي المرة الرابعة التي يقدم فيها “ريبل” مذكرة مشفرة. حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر ، قائلة:

” إعلان الخدمة العامة: تجنب دائما البيض الأخضر ولحم الخنزير “

ثم فعلوا ذلك مرة أخرى في ديسمبر عندما كتبوا:

“من الممتع الحصول على المرح ولكن عليك أن تعرف كيف.”

إن تعليق ريبل حول الثورة هي رسالة مشفرة في أفضل الأحوال. ولكن هل يشيرون إلى جلسة بث قادمة ؟ أم هي إشارة إلى أن ريبل ترى نفسها كعامل للتغيير؟!

تقوم Ripple أحياناً بجلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة ، وتتفاعل كثيراً مع وسائل التواصل الإجتماعيّة مع قاعدة مستخدميها. لكن ما هي “الثورة” التي تتحدث عنها ؟ هل هي ثورة بلوكتشين !؟ وما الذي سيتم بثه؟

في الوقت الحالي تتواصل CCN مع ريبل للحصول على بعض التوضيحات حول مايمكن أن يعنيه هذا التضمين الأخير.

ومن جانبها ، فإن شركة ريبل تزدهر منذ إدراج عملتها XRP في منصة Coinbase. ولا تزال تحافظ بثبات على المستوى السعري لديها بأعلى من 0.32 دولار مع حجم تداول يومي يزيد عن 700 مليون دولار في وقت التقرير. وحتى الآن ، لم يتغلّب ما يسمى بـ ” تأثير Coinbase ” على الزخم الصعودي الأخير الذي إلتقطته العملة الرقمية XRP.

ما الذي تعتقده حول رسالة ريبل الأخيرة ؟ وما المعنى المحتمل للثورة التي تقصدها ؟ قم بمشاركتنا آرائك في قسم التعليقات أدناه.

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