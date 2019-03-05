تطبيق "ليفت" يتعاون مع شركة بلوكتشين ناشئة لتحويل خدمات النقل للرعاية الصحية إلى نظامٍ قائم على التوكنات

تام شمس - الثلاثاء 5 مارس 2019 05:36 صباحاً - تعاون تطبيق "ليفت Lyft" لمشاركة الركوب مع شركة بلوكتشين الناشئة "سولف دوت كير Solve.Care" لتحويل ترتيبات النقل ذات الصلة بالرعاية الصحية إلى نظامٍ قائم على التوكنات. وقد تم الإعلان عن التطوير في بيانٍ صحفي من سولف دوت كير في الرابع من مارس.

سولف دوت كير هي منصة لا مركزية قائمة على بلوكتشين تتخذ من إستونيا مقرًا لها، وهي تركز على تعزيز إدارة الرعاية الصحية والحصول على خدمات الرعاية الصحية للمستخدمين وشركات التأمين.

وستسمح الشراكة مع "ليفت" لمستخدمي سولف دوت كير بجدولة رحلات "ليفت" إلى عيادات الأطباء والمستشفيات والصيدليات، باستخدام المدفوعات الآلية باستخدام توكن الخدمة الأصلي سولف SOLVE عبر محافظ سولف دوت كير الرقمية الخاصة بهم.

كما يمكن مشاركة المدفوعات مقابل الركوب مع العائلة أو أصحاب العمل أو شركات التأمين أو الأطراف الأخرى. وستسمح الخدمة للمرضى بتنسيق رحلاتهم وأوقات وصولهم وأي مساعدة مطلوبة مع جهات الاتصال الخاصة بهم. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سولف دوت كير، براديب غويل، إن الشراكة مع "ليفت" يمكن أن تساعد منصة بلوكتشين للرعاية الصحية على:

"تحسين رضا المرضى من خلال الوصول إلى الرعاية في الوقت المناسب، والحد من أوقات الانتظار، ومشاركة أبسط للتكاليف والحصول على إعانات النقل".

وتواصل تقنية بلوكتشين اكتساب قوة في قطاع الرعاية الصحية العالمي، حيث تواصل المستشفيات وشركات التأمين وغيرها من الجهات المتخصصة في هذا المجال استكشاف فوائدها من أجل مشاركة وتأمين وترشيد المعلومات السريرية الحساسة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالصحة.