البحرين تدعو الشركات الهندية لتسهيل تنمية التكنولوجيا المالية في المنطقة

تام شمس - الثلاثاء 5 مارس 2019 05:36 صباحاً - قامت البحرين بدعوة الشركات الهندية إلى إطارها التنظيمي الخاص بالتكنولوجيا المالية في محاولة لتسهيل تطوير تقنية بلوكتشين في المنطقة حسب ما أوردته ذي إيكونوميك تايمز يوم ٣ مارس.

وأفادت تقارير أن البحرين اقترحت مجموعة من الفرص للشركات الهندية كسوقها الرئيسي في مجالات بلوكتشين والأصول الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة والتحويلات المالية في محاولة لتعزيز نمو التكنولوجيا في البلاد.

كما أفادت التقارير أن المدير الإداري لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، دلال بوحجي، قالت إن بعض الشركات الهندية تقدمت بطلبات للمشاركة في الإطار التنظيمي البحريني في ديسمبر الماضي، في حين وقّع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية ماهاراشترا من أجل وضع إطارٍ للتعزيز المشترك للتكنولوجيا المالية في كلٍ من السوقين. وأضافت بوحجي:

"لقد وضع مصرف البحرين المركزي النظام الإيكولوجي الصحيح لدعم النمو والابتكار. وقد رأينا مؤخرًا أنظمة جديدة مختلفة لدعم الأنظمة المصرفية المفتوحة، وتنظيم تداول الأصول المشفرة ومشروع اللائحة التنظيمية بشأن استشارات الروبوت."

وكان مصرف البحرين المركزي قد أطلق إطاره التنظيمي للسماح لشركات بلوكتشين والعملات المشفرة بالعمل في البلاد، في انتظار لوائح رسمية، في فبراير من هذا العام. حيث تهدف المبادرة إلى تمكين الشركات "من اختبار حلها لعدد محدود من المستخدمين، مع عدد محدود من المعاملات"، بالإضافة إلى تسريع دخول الشركات الجديدة إلى السوق.