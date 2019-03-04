أفضل محافظ لايتكوين Litecoin لاستخدام سهل وآمن فعملة لايتكوين Litecoin المشفرة هي أول عملة مشفرة بديلة في العالم. على غرار البيتكوين، فهي أيضًا عملة رقمية مفتوحة المصدر تجرى معاملاتها ندا لند. لكن على عكس الزيادات المضطربة في العملات المشفرة الأخرى، ظلت لايتكوين ثابتة ضمن أفضل 5 عملات من حيث القيمة السوقية. كما ثبت أنها رهان آمن نسبياً مقارنة بأقرانها.

يبحث العديد من المستثمرين عن طرق لتخزين لايتكوين بأمان. لذا، فكرنا في الخروج بقائمة من محافظ لايتكوين الموثوقة والآمنة.

أفضل محافظ لايتكوين Litecoin لاستخدام سهل وآمن

بصفة عامة، يجب أن تستوفي محفظة العملة المشفرة الآمنة المعايير التالية:

أن تسمح لك بالتحكم في مفاتيحك الخاصة.

أن تكون متوافقة مع مختلف أنظمة التشغيل والأجهزة.

أن تكون سهلة الاستخدام.

أن توفر ميزة النسخ الاحتياطي والاستعادة.

أن يكون لها مجتمع تطوير نشط.

إذن، إليكم قائمة مختارة من أفضل محافظ لايتكوين على الحواسيب، الأجهزة والبرمجيات لتخزين لايتكوين.

محفظة Wirexapp

قد تقول انها احسن محفظة ويب و أفضل محافظ لايتكوين Litecoin ، آمنة لها وجوة منذ 2013 تدعم عملات مشفرة اخرى مثل بيتكوين ، ريبل و ايثريوم و لايتكوين. ايضا تمنحك بطاقة فيزا لصرف عملاتك بكل حرية.

1. Ledger Nano S (جهاز)

Ledger Nano S هو أكثر الأجهزة المتاحة شعبية، وهو يدعم لايتكوين من بين العديد من العملات المشفرة الأخرى.

إذا كان لديك رصيد مهم من لايتكوين، فهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وقوة لتخزينه. فهو لا يسمح لك بالتحكم في مفاتيحك الخاصة فقط، بل يمكنك من التحكم فيها دون اتصال بالانترنت.

يرفق الجهاز بشاشة OLED، مفتاح احتياطي، وميزة رمز PIN. هذا من أجل استعادة أموالك في حالة حدوث خطأ ما في جهازك.

2. Trezor (جهاز)

عندما برزت البيتكوين، بدأ الناس يقلقون بشأن أمنها. ومن ثم، ظهرت محفظة Trezor في شركة مقرها جمهورية التشيك تعرف باسم SatoshiLabs، مما جعلها أول محفظة في العالم على هيئة جهاز.

حاليا، تدعم Trezor أكثر من 6 عملات مشفرة، بما في ذلك لايتكوين. وتضم بدورها شاشة OLED صغيرة تعرض رمزًا مكونًا من 9 أرقام بشكل عشوائي ومفتاح استرداد من 24 كلمة للحفاظ على أمان أموالك في بيئة غير متصلة بالإنترنت.

إنه جهاز محمول وخفيف للغاية، شبيه بـ Ledger Nano S.

3. Exodus (محفظة على الحاسوب)

Exodus هي إحدى أفضل المحافظ المجانية. إنها عبارة عن محفظة مكتبية متعددة العملات تدعم 8 عملات مشفرة، بما في ذلك لايتكوين. تتميز Exodus بواجهة مستخدم تفاعلية للغاية ومدعومة من قبل فريق تطوير نشط بقيادة JP Richardson و Daniel Castagnoli.

والأهم من ذلك، أن سهولة استخدام Exodus لا تجعلها في خطر نقص الأمان. كما أن المحفظة توفر لمستخدميها نظام استرداد بنقرة واحدة لاستعادة المحفظة بواسطة عبارة استرداد من 12 كلمة.

هذا وتتضمن المحفظة محول ShapeShift لعشاق عدة عملات مشفرة. يمكنك استخدام هذه الميزة لاستبدال أي من عملاتك بعملة أخرى. Exodus متوفر على Mac و Linux و Windows.

4. Jaxx (محفظة على الهاتف والحاسوب)

Jaxx هي محفظة مشهورة متعددة العملات. وهي عبارة عن محفظة عالية الدقة تدعم 13 عملة مشفرة، بما في ذلك لايتكوين، وتسمح لمستخدميها باستعادة أموالهم باستخدام ميزة المفتاح الاحتياطي المكون من 12 كلمة.

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لقد أنشأ مجتمع التطوير النشط الكامن وراء Jaxx واجهة سهلة الاستخدام. مع Jaxx، يمكنك التحكم في مفاتيحك الخاصة ويمكنك تصدير أو استيراد مفاتيح كلما لزم الأمر. هذا وتقدم Jaxx خدمة ShapeShift المدمج في لعشاق عملات مشفرة متعددة. حيث يمكن استخدام هذه الخدمة لاستبدال أي عملة مشفرة بأخرى.

محفظة Jaxx متوفرة على أجهزة iOS وAndroid، متصفح Chrome وعلى الحواسيب التي تعمل بأنظمة التشغيل Windows، MAC و Linux.

5. LoafWallet (محفظة على الهاتف)

LoafWallet هي إحدى محافظ لايتكوين على الهاتف المحمول، تعمل بنظامي iOS و Android. وقد تم تطويرها من طرف Charlie Lee ، مؤسس لايتكوين.

تعنى جمعية Litecoin، والتي تضم مجموعة من المتطوعين الراغبين في تطوير لايتكوين، بصيانة LoafWallet.

LoafWallet هي عبارة عن محفظة مفتوحة المصدر تسمح لك باستعادة أموالك باستخدام مفتاح احتياطي مكون من 12 كلمة.

كما أن لديها ميزة تسمح لمستخدميها بشراء لايتكوين عبر Coinbase وتخزينها على Loaf Wallet.

6. Litecoin Core (محفظة على الحاسوب)

Litecoin Core هي محفظة لايتكوين الرسمية المتاحة على موقع الويب الخاص بالعملة. وهي مجانية الاستخدام على الحاسوب. هذا يعني أنه إذا بدأت في استخدامها، فإن حاسوبك سيصبح محفظة لايتكوين الخاصة بك، وسيتم تخزين مفاتيحك الخاصة عليه.

تعمل Litecoin Core على أنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux.

7. Electrum-LTC (محفظة على الحاسوب)

إذا كنت ترغب في تجنب رفع “الوزن الثقيل” لمحفظة Litecoin Core، فانتقل إلى محفظة “خفيفة الوزن”. Electrum-LTC هي أفضل محافظ لايتكوين Litecoin لتخزين لايتكوين على الحاسوب دون تنزيل البلوكشين بأكملها أو انتظار المزامنة.

توفر Electrum-LTC لمستخدميها راحة البال والأمان مع مفتاح الأمان المكون من 12 كلمة. إنها مزودة بخاصية SegWit. كما توفر المحفظة ميزة إضافية “لتجميد” العنوان (أي منع إرسال الأموال من هذا العنوان). وهي متوفرة لأنظمة التشغيل Windows و Mac OS X و Linux.

8. Liteaddress (محفظة ورقية)

إذا كنت تشعر بالارتياح باستخدام المحافظ الورقية، فيمكنك الحصول على أفضل محافظ لايتكوين Litecoin على شكل ورق لتخزين لايتكوين باستخدام ltdeaddress.org. يمكنك الانتقال إلى هذا الموقع وإنشاء زوج من المفاتيح الخاصة والعامة لإبقائه على الورق في بيئة غير متصلة بالانترنت.

المحافظ الورقية هي البديل الأرخص والأكثر أمانًا لمحافظ الأجهزة. لكن هذا يمكن أن يكون صعبًا ومخاطرًا إلى حد ما إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل بشكل صحيح مع المحفظة الورقية.

إذا لم تفهم كيفية إنشاء محفظة ورقية، فراجع دليلنا حول كيفية إنشاء محفظة ورقية لتخزين البيتكوين. رغم أن هذا الدليل خاص بالبيتكوين، إلا أنه سيساعدك في إنشاء محفظة ورقية لتخزين لايتكوين (وهي نفس العملية).