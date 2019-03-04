منصة Binance تدرج العملة الرقمية BAT مقابل USDT 

في إطار متابعتنا لأهم أخبار السوق وتحديثات منصات العملات الرقمية ، فقد أعلنت البورصة الرائدة في تداول العملات الرقمية Binance اليوم عن إدراجها لزوج تداول جديد للتوكن BAT مقابل الدولار وهي العملة الرقمية Basic Attention Token التي تقف خلف المتصفح الشهير Brave.
ومن المقرر أن يبدأ التداول على الزوج الجديد BAT/USDT في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت العالمي UTC اليوم الإثنين 2019/03/04.
تحذير المخاطر : إن الإستثمار في سوق العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر ، و سوف يبذل فريق منصة Binance قصارى جهده لإختيار عملات رقمية عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائر الإستثمار الخاصة بك ، سواء المباشرة أو غير المباشرة ، أو نتيجة المنافسة التجارية.
المصدر : Binance Announcements
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