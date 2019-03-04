معظم العملات المشفرة الأعلى تسجّل خسائر طفيفة بينما تحوم بيتكوين فوق ٣٨٥٠ دولارًا

تام شمس - الاثنين 4 مارس 2019 12:50 صباحاً - الأحد، ٣ مارس - أعلى ٢٠ عملة مشفرة تسجّل خسائر طفيفة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقال. في حين تحوم بيتكوين (BTC) فوق مستوى ٣٨٥٠ دولارًا مرة أخرى، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت الكتابة المقالة، انخفض سعر بيتكوين بنسبة جزء من واحد بالمية خلال اليوم، حيث تم تداولها عند ٣٨٥٣ دولارًا، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي هو ما يقرب من نصف نسبة مئوية أقل من ٣٨٧٠ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت عنده بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

لا تزال إيثريوم (ETH) متمسكة بموقعها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تزيد قيمتها عن ١٤ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)،قيمة سوقية أقل بقليل من ١٣ مليار دولار بحلول وقت كتابة المقالة.

وقد انخفضت إيثريوم بنسبة ٠,٦٤ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لكوين ماركت كاب. في وقت كتابة المقالة، كان يتم تداول إيثريوم حول ١٣٣ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم بارتفاع بلغ دولار واحد. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت إيثريوم انخفاض قيمتها بنسبة حوالي ٧,٥ في المئة من ١٤٣ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به العملة الأسبوع.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

فقدت ريبل ما يقرب من واحد في المئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة المقال ويتم تداولها في الوقت الحالي عند ٠,٣١٢ دولار. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ٢٪ تقريبًا من ٠,٣٠٦ دولار، وهو السعر الذي بدأت به العملة الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملات الوحيدة التي حققت مكاسب على مدار اليوم هي إيوس (EOS) وميكر (MKR) ومونيرو (XMR) وباينانس كوين (BNB) وستيلر (XLM)، ولكن جميع تلك العملات لم تسجّل نموًا أعلى من واحد بالمئة .

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة حاليًا نحو ١٢٩,٩ مليار دولار - أي ما يقل عن ربع النسبة المئوية من ١٤٠,٦ مليار دولار، وهي القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب