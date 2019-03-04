غير مؤكد: شركة مدفوعات العملات المشفرة الناشئة "سيركل" تسعى لجمع تمويلٍ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار

تام شمس - الاثنين 4 مارس 2019 12:50 صباحاً -

يتردد أن شركة التمويل في مجال العملات المشفرة "سيركل" المدعومة من بنك غولدمان ساكس تسعى لجمع تمويل بقيمة ٢٥٠ مليون دولار في مزيجٍ من الأسهم والديون. ويأتي مصدر المعلومات من ادعاءات قدمها شخص مجهول على دراية بخطط الشركة، وذلك حسبما ورد في تقرير صادر عن موقع أخبار تكنولوجيا المعلومات "ذا إنفورميشن" يوم ٢ مارس.

ووفقًا للمقال، فإن "سيركل" - التي تحقق إيرادات من رسوم التداول في بورصات العملات المشفرة الخاصة بها (بولينكس ومنصة سيركل تريد) - قد شهدت انخفاضًا في عائداتها بعد أن أدى انهيار سوق العملات المشفرة الشامل إلى انخفاض أحجام التداول. ومع ذلك، ففي مقابلة مع "ذا إنفورميشن"، ادعى جيريمي آلاير، الشريك المؤسس لسيركل، أن إيرادات الشركة قد نمت ما بين ٢٠١٧ و٢٠١٨ على الرغم من انخفاض أسعار العملات المشفرة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يناير، فإن مكتب تداول العملات المشفرة المباشر خارج البورصة (OTC) التابع لسيركل (سيركل تريد) قد بلغ حجمًا إجماليًا قدره ٢٤ مليار دولار في عام ٢٠١٨.

سيركل هي أيضًا الشركة التي تقف وراء العملة المستقرة USD كوين (USDC) المدعومة بالدولار، والتي أصدرت لها الشركة تقرير التدقيق الثالث في يناير. وقد تمت إضافة العملة بواسطة باينانس إلى سوقها المجمعة للعملات المستقرة في ديسمبر من العام الماضي.