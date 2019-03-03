طريقة تحويل معاملات البيتكوين إلى معاملات خاصة (Private Transaction)

“ساتوشي ناكاموتو” هو مؤسس عملة البيتكوين (BTC)، ولكن لا أحد يعرف من هو / هي / هم. يمتلك “ناكاموتو” القدرة على الحفاظ على خصوصية التعاملات الخاصة به ولكن على الرغم من عدم الكشف عن نفسه، فإن تتبع معظم حاملي البيتكوين يعتبر أمر سهل وممكن.

يُنظر إلى العملة الرقمية على أنه عالم لامركزي ومجهول الهوية ولكن لا تعتبر العملة المجهولة الرائدة مجهولة بالكامل كما يعتقد العديد من الأشخاص. في الواقع، قد يكون من السهل تتبع العنوان وتوصيل الهوية به. في الواقع، قال “ناكاموتو” حتى الطرق المختلفة التي يمكن أن يخرج الناس على البلوكشين.

“تعتمد إمكانية الكشف عن هويتك أو اسمك المستعار على عدم الكشف عن أية معلومات تعريفية خاصة بك فيما يتعلق بعناوين بيتكوين التي تستخدمها. إذا قمت بنشر عنوان بيتكوين على الويب، فأنت بذلك تقوم بربط هذا العنوان وأية معاملات معه بالاسم الذي قمت بنشره. إذا نشرتَ تحت حساب لا ترتبط به هويتك الحقيقية، فلا يزال اسمك المستعار مستعارًا.”

جميع المعاملات المقدمة على البلوكشين مرئية ليراها أي شخص. بالإضافة إلى ذلك، إذا سمحت للجمهور برؤية عنوانك، فسيتم عرض المعاملات الخاصة بك أيضًا.

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ولكن هناك ما يعرف بـ مازج أو خلاطات البيتكوين (Bitcoin Mixers) التي تعتبر مفيدة عندما يتعلق الأمر بذلك. غالباً ما يشار إليها باسم، (Bitcoin Mixers) من الأدوات التي تسمح للمستخدمين بالمساعدة على إخفاء هويتهم والحصول على القليل من الأمان المالي عندما يتعلق الأمر بالتداول. لن تتمكن الأطراف الخارجية من رؤية معاملاتك لأنها ستتم مزجها مع الآخرين.

عندما تقوم بإرسال بيتكوين إلى مواقع إلكترونية متخصصة في هذا العمل، فسوف يأخذون رسومًا صغيرة لكي يرسلوا مبلغًا مكافئًا من البيتكوين من المعاملات إلى عنوان سري جديد معروف لك فقط. يمكن أن تصل الرسوم إلى خمسة في المئة ولكن يمكن للمستخدمين اختيار المبلغ الذي يدفعونه لنقل المعاملات في قائمة الأولويات.

لذا إذا كانت الخصوصية أمرًا كبيرًا بالنسبة لك، فمن الجدير أن تستهلك الكثير من هذه الأنواع من المواقع للحصول على شريحة إضافية من الأمان في معاملات التشفير الخاصة بك.