شرح سهل و مبسط ل ما هو الاثريوم Ethereum , قبل أن تتعمق في فهم ما هو الاثريوم Ethereum، لابد ان تفهم ما هي شبكة الانترنت. اليوم، يتم تخزين جميع البيانات الشخصية وكلمات المرور والمعلومات المالية …. إلى حد كبير على أجهزة كمبيوتر الآخرين، حواسيب الكلاود او في الخوادم المملوكة من قبل شركات مثل الأمازون، فيسبوك و جوجل… فهذه المقالة التي على Gulf365 مخزنة على خادم او Server تسيطر عليه شركة و هذه الاخيرة تاخد مقابل على ذلك شهريا، سنويا…..

شرح سهل و مبسط ل ما هو الاثريوم Ethereum

هذه الإعدادت توفر العديد من المميزات، التي تتيح لأصحاب الأعمال الراحة في جعل اعمالهم مؤمنة، هذه الشركات لها فُرق من المتخصصين للمساعدة في تخزين وتأمين البيانات، وإزالة التكاليف التي تأتي مع الاستضافات الطويلة الامد.

لكن رغم المميزات التي توفرها الشركات، تبقى ضعيفة، امام خطر القرصنة الداخلية و الخارجية و من تطفل الحكومات التي يمكنها الوصول الغير مرغوب فيه إلى ملفاتك دون علمك، من خلال التأثير على خدمة طرف الثالث أو مهاجمتها (اي من الشركات التي تقدم اي خدمة حفظ المعلومات، رسائل، ملفات، ايمايلات…… ). مما يعني أنها يمكن أن تسرق أو تسرب أو تغيير المعلومات الهامة حتى و إن كثرت شعارات الشركات “خصوصيتك في امان”.

Brian Behlendorf منشئ خادم الويب اباتشي Apache Web Server – سمى النظام المركزي للمعلومات او الانترنت بصفة عامة “بالخطيئة العضمى”. ايضا نفس الشخص مع العديد من الاشخاص يؤمنون بأن الإنترنت كان و يجب ان يكون دائما لامركزيا.

قد نشأت حركة منقسمة حول استخدام أدوات جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا البلوكشين، للمساعدة في تحقيق هذف هدف لامركزية الإنترنت.

بعد المقدمة وصلنا الى شرح سهل و مبسط ل ما هو الاثريوم Ethereum

الاثريوم Ethereum هي واحدة من أحدث التقنيات للانضمام إلى هذه الحركة.

في حين يهدف البيتكوين لجعل باي بال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في خانة الماضي، الاثريوم Ethereum لديه هدف استخدام بلوكشين لتحل محل أطراف ثالثة محليا و الكترونيا مثل تلك التي تخزن البيانات، ونقل الرهون العقارية وتتبع الأدوات المالية المعقدة، المحاسبات،…..

الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد!

باختصار، الاثريوم Ethereum يريد أن يكون “الكمبيوتر العالمي” الكمبيوتر الامركزي الديمقراطي… الذي يمكن ان نعتبره النموذج الجديد للخوادم.

مع الاثريوم Ethereum، يتم استبدال الخوادم و الكلاود من قبل الآلاف بما يسمى “العقد-nodes او الند، او Peers” التي يديرها متطوعون من جميع أنحاء العالم (وبالتالي يتم تشكيل “كمبيوتر عالمي لامركزي ديمقراطي”).

الرؤية هي أن الاثريوم Ethereum من شأنه ان يجعل وظيفة الصيانة، التوثيق، ضمان الأمان و حفظ البيانات في ايدي الناس (المعدنين- في مصطلحات البلوكشين) بحواسيبهم من و في أي مكان من جميع أنحاء العالم، وتمكينهم من التنافس لتقديم الخدمات على رأس بنية الاثريوم Ethereum التكنلوجية.

و انت تتصفح و تتنقل بين المنتجات على تطبيق او موقع للتجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، سترى مجموعة متنوعة من البقع الملونة التي تمثل كل شيء من الخدمات المصرفية إلى اللياقة البدنية حتى تطبيقات المراسلة. هذه التطبيقات تعتمد على الشركة (أو خدمة طرف ثالث آخر) لتخزين معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك، و نشاطاتك على التطبيق و الشراءات التي قمت بها وغيرها من البيانات الشخصية (قد لا تعرف حقا اين يتم تخزينها)، وقت تحسب انه يتم حذفها بعد ان قمت بالعملية ولكن في الواقع هي ستبقى للأبد في خوادم تسيطر عليها أطراف ثالثة.

كما أن اختيارك للتطبيقات يحكمه أيضا طرف ثالث، حيث تقوم أبل وجوجل بفرض رقابة على اختيارتك و تجعلك تختار تطبيقات محددة التي يمكنك تنزيلها.

خذ مثالا على خدمة حفظ و تحرير المستندات عبر الإنترنت مثل إيفرنوت أو محرر مستندات غوغل. لو كنت مؤلفا او صاحب ملكية فكرية، فحتى قبل نشره لأول مرة يمكن ل جوجل …. ان تعرف ما تنوي نشره في المستقبل.

على الاثريوم Ethereum، وفقا للبيانات الموزعة و المشفرة فأنت من تتحكم وحدك في ما تملكه من بيانات (لأنها مشفرة و حل تشفيرها بيدك) لانه انت من يملك مفتاحها الخاص، ايضا كل إبداعاتك و كل مؤلفاتك لها مفتاح عام واحد بإسمك او بإسم مؤسستكن ولا يمكن تغير هذا لانه مسجل في البلوكشين و بشكل مشفر، (فأي شخص بدون مفتاحك الخاص لا يستطيع فتح ما تملكه على الشبكة) للبيانات الموزعة على المشاركين في الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد. لتفهم اكثر (اقرا كيف تعمل البلوكشين Blockchain شرح سهل ومبسط)

الفكرة هي أنه لا يمكن لأي شخص السيطرة على ما تملكه ايضا لا يكن إقاف او تغير محتوى ما تملكه الا انت، كما لو انه لذيك حاسوب اوفلاين غير متصل بالإنترنت و تقوم بتخزين كل بياناتك فيه. فقط المستخدم يمكن إجراء تغييرات، وليس أي كيان آخر. غير انه الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد، لك في اي وقت و يمكن ان تصل الى بياناتك من اي جهة في العالم و عبر اي جهاز تريد.

الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد. من الناحية النظرية، فإنه يجمع بين السيطرة التي كانت عند الناس على معلوماتهم في الماضي مع سهولة الوصول إلى المعلومات التي تستخدم في العصر الرقمي. في كل مرة تقوم فيها بحفظ التعديلات، أو إضافة ملاحظات أو حذفها، تقوم كل عقدة على الشبكة الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد، بإجراء التغيير.