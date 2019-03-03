ضحايا منصة Mt Gox الأمريكية سيئة السمعة يفوزون أمام رئيسها التنفيذي

لقد فشل “مارك كاربيليس” Mark Karpeles – الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Mt Gox سيئة السمعة – في إقتراحه على هيئة المحكمة بشطب الدعوى القضائية المقدمة ضده ، على أساس أن المدّعين – وبالتحديد ضحايا منصة Mt Gox لتداول البيتكوين ، والتي تم إيقاف عملها – من المرجح أن يتم إعادة أموالهم إليهم في نهاية المطاف .
وقد أمضى الرئيس التنفيذي السابق للمنصة البائدة قرابة عام في سجن ياباني ، وذلك بعد أن تم اعتقاله واتهامه بالإختلاس ، والآن هو مفرج عنه بكفالة . وينتظر “كاربيليس” المحاكمة في بلد يبلغ معدل الإدانه به 99٪ ، ويواجه عقوبة سجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات ، وذلك بعد أن قام بإضاعة أو سرقة 850 ألفًا من عملة البيتكوين من منصة Mt Gox في عام 2014 . والآن ، فقد حكم عليه قاضٍ بأنه يجب أن يحاسب أيضًا بدعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية .
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كان “كاربيليس” قد تقدم بطلب بوقف تلك الدعوى الأمريكية المقامة ضده ، لأن إجراءات إعادة التأهيل المدنية من المرجح أن تعوض المدعين – ضحايا منصة Mt Gox ، وهم “غريغوري غرين” Gregory Greene ، و “أنتوني موتو” Anthony Motto – مما يجعل من الدعوى المقامة غير ضرورية . ويهدف “غرين” و”موتو” إلى إجبار “كاربيليس” شخصياً ، على تحمل خسارتهما لأموالهما ، وذلك نظراً لكونه رئيس تلك المنصة المتعثرة والبائدة خلال فترة الإفلاس .
وقد جادل فريق دفاع “كاربليس” ، بأنه يجب أن يتم وقف القضية من أجل الحفاظ على الموارد القضائية وعدم إستنزافها ، وتجنب النفقات القانونية التافهة من جميع الجهات ، مشيرً أيضًا إلى أن الدعوى الجماعية ، لم تكن القناة المناسبة لحل النزاع بين “كاربيليس” وعملاء منصة Mt Gox السابقين .
جزء من دفاع “كاربليس” مبني على الحجة القائلة بأنه ، تم تعقب وإسترداد 200 ألف قطعة من البيتكوين المسروق ، والتي زادت قيمتهم بشكل ملحوظ بالطبع ، بما يمكن إعتباره تعويضاً للضحايا .
من ناحية أخرى ، يبدو من غير المنطقي تجاهل حقيقة ، أنه لولا حدوث ذلك الأمر ( فقدان الأموال / أو سرقتها ) ، لكان ذلك الكم من البيتكوين سيؤدي إلى أرباح هائلة ، لأي عميل يختار الإحتفاظ بكامل ما بحوزته من البيتكوين ، وذلك بلا شك من خلال الإرتفاع الفلكي للسعر الذي شهده البيتكوين ، منذ إنهيار منصة Mt Gox وإفلاسها ، مما جعل مطالبات “كاربيليس” مشكوك فيها في أحسن الأحوال .
وقد رفض القاضي “غاري فاينرمان” Gary Feinerman – قاضي محكمة مقاطعة شمال ولاية “إلينوي” الأمريكية – هذا الإقتراح الأخير ، مما سمح للقضية التي تدين “كاربيليس” شخصياً بالمضي قدماً . وقد أشارت المحكمة مؤخراً إلى أنها ، لن تدعم المطالبات التي قدمها “كاربيليس” ، بإقامة دعوى من طرفه في قضية منفصلة ، يرفعها هو بإعتباره المدير التنفيذي السابق لمنصة Mt Gox ضد عملاء المنصة .
وقد أوعز إشعار تم تقديمه في 11 كانون الثاني / يناير الماضي ، الأطراف بـ “المضي قدمًا على إعتبار أنه قد تم رفض إقتراح المدعى عليه “كاربيليس” . ”
صورة لـ “مارك كاربيليس” Mark Karpeles – الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Mt Gox سيئة السمعة
لقد تم إطلاق منصة Mt Gox في عام 2010 ، وقد قامت بالتعامل دفعة واحدة مع أكثر من 70 ٪ من جميع معاملات الـ Bitcoin حول العالم ، وذلك قبل أن يتم إيقاف عملها والسقوط في الإفلاس في فبراير 2014 .
انهيار منصة Mt Gox قد مضى عليه 5 سنوات إلى الآن | مصدر الصورة : Shutterstock
تم الإبلاغ عن ما يقرب من مليون بيتكوين في عداد المفقودين من المنصة ، بل من المحتمل أن تكون قد سرقت . وقيمة تلك الأموال كانت تبلغ 450 مليون دولار في ذلك الوقت – عند سعر 550 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للـ BTC الواحد – وأصبحت هذه القيمةً بعد ذلك تُقدر بمليارات الدولارات مع تضاعف سعر البيتكوين . ويذكر أن “مارك كاربيليس” ، هو أحد الأعضاء المؤسسين لمؤسسة البيتكوين Bitcoin Foundation ، وقد إستحوذ على منصة Mt Gox في عام 2011 .
ويواجه “كاربيليس” حكماً قضائياً في محاكمته التي تمت في اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر ، حيث تم إتهامه بإختلاس ثلاثة ملايين دولار من منصة Mt Gox . وهو ممنوع من مغادرة اليابان أثناء فترة الإفراج عنه بالكفالة .
وقد اشتكى “كاربيليس” من سوء المعاملة على أيدي السلطات اليابانية ، مشيرًا إلى أنه تم إستجوابه لمدة 50 يومًا على التوالي من قبل الشرطة ، بدون محامٍ أثناء وجوده في السجن . وأضاف أنه لا يتمنى أن تكون تجربته مع ألد أعدائه – بل حتى “ألد أعداء الإنسانية ” .
في غضون ذلك ، كشف الملياردير الشهير “بروك بيرس” ، الذي يدعي أنه المالك الحالي لمنصة Mt Gox ، عن خطة ضخمة لإحياء منصة التداول سيئة السمعة .
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