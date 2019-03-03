بيتكوين تحوم أعلى من ٣٨٥٠ دولارًا بينما تشهد أعلى العملات المشفرة بعض الخسائر

تام شمس - الأحد 3 مارس 2019 06:51 صباحاً - السبت ٢ مارس - أعلى ٢٠ عملة مشفرة تسجّل خسائر طفيفة إلى متوسطة في اليوم حتى وقت النشر. في حين تحوم بيتكوين (BTC) فوق مستوى ٣٨٥٠ دولارًا مرة أخرى، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.



تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت النشر، انخفض سعر بيتكوين بأكثر قليلًا من نصف في المئة خلال اليوم، حيث تم تداولها عند ٣٨٥٨ دولارًا، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي قد انخفض بأكثر من ٦ بالمئة من ٤١٤٢ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت عنده بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

لا تزال إيثريوم (ETH) متمسكة بموقعها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تزيد قيمتها عن ١٤ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، قيمة سوقية تبلغ حوالي ١٣ مليار دولار بحلول وقت النشر.

وقد انخفضت إيثريوم بنسبة ٢,٥ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقا لكوين ماركت كاب. وفي وقت النشر، يتم تداول إيثريوم حول ١٣٤ دولارًا، بعد أن بدأ اليوم عند ١٣٨ دولارًا. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت إيثريوم انخفاض قيمتها بأكثر من ١٥ في المئة من ١٥٧ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به العملة الأسبوع.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

فقدت ريبل حوالي اثنين في المئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت النشر ويتم تداولها في الوقت الحالي عند ٠,٣١٥ دولار. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، فقدت العملة ما يقرب من خمسة في المئة من ٠,٣٣١ دولار، وهو السعر الذي بدأت به ريبل الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن تلك التي تعاني من أكبر الخسائر خلال اليوم هي إيوس (EOS) وترون (TRX)، حيث انخفضت كلتاهما ​​نحو أربعة في المئة بحلول وقت النشر.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حاليًا ١٣٠,١ مليار دولار - وهو ما يقل بنسبة حوالي ٧,٥ في المئة عن ١٤٠,٦ مليار دولار، وهي القيمة المسجّلة قبل أسبوع.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة يدرس إدراج انهيار سوق بيتكوين لهذا العام باعتباره أحد "المخاطر البارزة" التي يجب أخذها في الاعتبار لاختبارات الضغط الإشرافية التي يجريها.