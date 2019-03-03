بلوكستريم تُصدر ترقيةً لتطبيقها لشبكة البرق المسرّعة لبيتكوين

تام شمس - الأحد 3 مارس 2019 04:21 صباحاً - أطلقت شركة تطوير بلوكتشين "بلوكستريم" إصدارًا جديدًا من برنامج قابلية توسيع شبكة بيتكوين (BTC)‏، c-lightning، وذلك حسبما كشف منشور على مدونة الشركة يوم ١ مارس.

وc-lightning هو تنفيذ لحل قابلية توسع بيتكوين خارج السلسلة، وهي شبكة البرق المسرّعة (LN)، الذي تتم كتابته بلغة C البرمجية. وبموجب هذا الإعلان، فإن الإصدار الأخير، c-lightning ٠.٧، هو الإصدار الرئيسي الأول خلال ٨ أشهر ويتضمن تحسينات في الأداء، وإصلاحات للأخطاء، وزيادة الخصوصية والخصائص الجديدة، بالإضافة إلى وثائق محسنة.

وتتمثل الميزة الرئيسية الجديدة في دعم البرنامج المساعد، والتي تسمح للمطورين بتوسيع قدرات البرنامج مع الإضافات المكتوبة بأي لغة برمجة. ويأمل المطورون في أن يساهم ذلك في المرونة والتوسع وقابلية التخصيص لتنفيذ هذا التطبيق من شبكة البرق المسرّعة.

وقد كشفت البيانات التي قدمها موقع إحصاءات بيتكوين أن قدرة شبكة البرق المسرّعة لبيتكوين تجاوزت مليوني دولار في ديسمبر من العام الماضي.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يناير، أصدرت شركة تكنولوجيا بلوكتشين "بيتفيوري غروب" سلسلة من الأدوات الجديدة للتجار والمطورين في محاولة لزيادة تبني شبكة البرق المسرّعة.