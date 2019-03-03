بيتكوين تضيئ أول شمعة خضراء لها خلال 8 أشهر: فهل بدأ السعر بالتعافي؟

للمرة الأولى من ثمانية أشهر ، منذ يوليو 2018 ، تسجل بيتكوين شمعة شهرية خضراء على المخطط السعري الشهري للعملة الرقمية الرائدة في السوق.

ومن المعروف في التحليل الفني ، أن الشمعة الخضراء على مخطط السعر الشهري للعملة يتتحق عندما ينتهي سعر العملة برقم أعلى من ذلك السعر في بداية الشهر.

في 1 فبراير 2019 ، إفتتحت بيتكوين الشمعة الشهرية عند السعر 3،413 دولار. وفي 28 فبراير ، أغلقت الشمعة عند السعر 3،791 دولار ، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 300 دولار.

هل هو مؤشر على بدء تراكم سعر بيتكوين؟

أفادت CCN يوم الخميس ، أن الشركة العملاقة Square التي تبلغ قيمتها 33.59 مليار دولار ، والتي يديرها الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ، جاك دورسي ، قامت بمعالجة ما قيمته 52.4 مليون دولار من المشتريات عبر بيتكوين خلال الربع الأخير من عام 2018.

وتظهر تسوية أكثر من 166 مليون دولار للمبيعات عبر بيتكوين من شركة Square إلى جانب التدفقات الإستثمارية بأكثر من 359.5 مليون دولار إلى الأصول الإستثمار للعملة الرقمية لشركة Grayscale ، أن هناك زيادة تدريجية في الطلب على بيتكوين من بيع التجزئة ، و كذلك المؤسسات خلال الأشهر القليلة الماضية.

بينما يواصل المحللون تفائلهم الحذر فيما يتعلق بالإتجاه السعري للبيتكوين ، و يتوقعون عدة أشهر من الجمود قبل أن تبدأ بيتكوين في إظهار حركة إيجابية قوية للسعر ، في حين تحسنت المشاعر في سوق العملات الرقمية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

ولا تزال بيتكوين وباقي العملات الرقمية في السوق في عمق السوق الهابط الذي إستمر لـ 15 شهراً حتى الآن. وحتى يتم كسر مستويات المقاومة الرئيسية ، فإن المزيد من التقلبات في نطاق السعر المنخفض متوقع.

وقد قال بعض التجار ، ومن بينهم مارك ديو – الإقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي (IMF) ، أن البيتكوين لا تزال في وضع حرج ما دامت في مستويات أقل من 5،000 و 6،000 دولار.

في حين قال الخبير الإقتصادي “أليكس كروغر” في مقابلة له مع CCN في 25 فبراير ، أنه عندما اختبرت بيتكوين مستوى المقاومة القوي والهام عند مستوى 4،200 دولار ، فقد كافحت لإظهار القوة وتبع ذلك التصحيح على المدى القصير.

على هذا النحو ، على الرغم من تسجيل بيتكوين أول حركة سعرية شهرية إيجابية منذ يوليو 2017 ، إلا أنها لا تزال تواجه عقبات كبيرة للتغلب على الجانب الفني لبدء مرحلة مناسبة لتراكم السعر.

وعلى المدى القريب ، سيتعين على بيتكوين أن تظهر اختراقاً واضحاً فوق المستوى 4،000-4،200 دولار للهروب من النطاق الضيق الذي كانت عليه منذ أكثر من 3 أشهر. و أضاف كروغر :

” إنه توقف بسيط. إرتفعت الأسعار عمودياً لمدة 16 يوم دون حدوث أي تصحيح. خذ إيثيريوم على سبيل المثال: إرتفعت بنسبة أكبر من + 38٪ بدون تراجع أو تصحيح. وتكدست الكثير من صفقات الشراء عليها. وأصاب الناس حالة من الهلع و الخوف من ضياع الفرصة الإستثمارية الرائعة. كما وصلت بيتكوين إلى مستوى المقاومة القوي الأول (4200 دولار) ، وتبع ذلك موجة التصحيح .”

ومع ذلك ، ليس جميع المحللين مقتنعين بأن بيتكوين قد كونت قاعاً مناسباً عند مستوى الـ 3،122 دولار في ديسمبر من العام الماضي.

توكنات العملات الرقمية تسجل أرباحاً هائلة

ومع تعافي بيتكوين قليلاً إلى 3،800 دولار ، سجلت توكنات العملة الرقمية المختلفة مثل Binance Coin و ICON و Huobi Token و Steem و Theta و Aion مكاسباً في نطاقٍ يتراوح من 7 إلى 20 بالمائة مقابل بيتكوين و الدولار الأمريكي في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقد أظهرت العملات الرقمية Binance Coin و ICON على وجه الخصوص ، قوة تصاعد عالية طوال الشهر الماضي ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المبادرات التي يقودها المشروعان.

وباعتباره شريكاً لحكومة سيول ، عاصمة كوريا الجنوبية ، فإن فريق ICON يتعاون مع الحكومة لإنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات بلوكتشين ، لمعالجة المهام الإدارية للوكالات الحكومية.

كما حققت Binance المزيد من التقدم مع إطلاقها للبورصة اللامركزية (DEX) ، و قامت بصرف 100,000 دولار عبر عملة BNB Coin للمستخدمين لإختبار منصتها اللامركزية Binance DEX خلال مرحلة الـ testnet.

في حين أظهرت الحركة السعرية القوية نسبياً لتوكنات العملات الرقمية ، إلى جانب نمو سقف السوق للعملات الرقمية الصغيرة ، أن المستثمرين الحاليين في السوق لايزالون واثقين في نمو القطاع على المدى المتوسط.

المصدر : ccn.com

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