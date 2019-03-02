تحديث منصة QuadrigaCX: العثور على ما قيمته 100 مليون دولار من عملات الايثيريوم (ETH)

يؤكد التقرير أن “جيري كوتين” الرئيس التنفيذي لمنصة “QuadrigaCX” أرسل عدد من العملات الرقمية إلى العديد من المنصات كوسيلة للتخزين.

في الآونة الأخيرة نشر تقرير، والذي يتضمن تحليل المعاملات من المحافظ التي تسيطر عليها منصة “QuadrigaCX” ويظهر أن التقرير أن هناك 649,708 من عملة الايثيريوم (ETH) قد تم إرسالها إلى العديد من منصات التداول. لم يتم إجراء أية معاملات بعد تاريخ 9 ديسمبر، مما يثبت أن “جيري كوتين” المدير التنفيذي لمنصة التداول الكندية كان الشخص الوحيد الذي يملك سلطة إدارة المحفظة.

تم فضح نظريات المؤامرة

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تم إجراء المعاملات الثلاثة الأخيرة، كما يظهر التقرير في 8 ديسمبر (اليوم السابق لوفاة الرئيس التنفيذي). لم تكن “جينيفر روبرتسون” أرملة الرئيس التنفيذي أو أي أفراد آخرون متورطين في قضية QuadrigaCX، وليسوا على دراية بالمكان الذي تم فيه نقل أموال المستخدمين. ومع ذلك، ادعت “روبرتسون” أن منصة “Kraken” ربما نقلت بالفعل العملات الرقمية إلى منصات أخرى كوسيلة للتخزين. وتعتبر كلًا من منصة Bitfinex ومنصة Kraken ومنصة Poloniex من بين المنصات التي حصلت على أكثر من 100 مليون دولار من الايثيريوم.

ماذا حدث بعد ذلك؟

الآن، الأمر متروك لهذه المنصات للنظر في هذا التقرير وتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة توزيع الأموال المكتشفة على المستخدمين الذين فقدوا اموالهم في قضية “QuadrigaCX”. كما أطلقت منصة “Kraken” التي يزعم أنها تلقت ما يصل إلى 84,248 وحدة من الايثيريوم، برنامج مكافأة (جوائز تحفيزية)، تقدر بـ 100,000 دولار لمن يكتشف مواقع العملات المفقودة. على الأرجح لم تكن “كراكن” تعرف عن أصل هذه الأموال.