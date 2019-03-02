منصة بينانس تعلن عن مسابقة قيمتها 100,000 دولار لإختبار المنصة الجديدة

تقدم منصة بينانس (Binance) وهي أكبر منصة في العالم من حيث الحجم والحضور الجغرافي، عرضًا نادرًا لمستخدميها: الحصول على أموال مقابل اختبار المنصة اللامركزية التي تم إطلاقها حديثًا.

أعلنت الشركة الناشئة التي تتخذ من مالطا مقرا لها يوم الجمعة أنها ستوزع جوائز بقيمة 100 ألف دولار في مسابقة التداول “الاختبارية للشبكة” الخاصة بها. وستسمح الجولة للمشاركين بإنشاء محفظة وتداول العملات على الشبكة الخاصة بالمنصة اللامركزية (DEX).

من الواضح أن المتداولين الذين يتبعون إستراتيجيات دقيقة في التداول سيحصلون على عدد من عملات بينانس (BNB). وفي الوقت نفسه، فإن وجود المزيد من المتداولين في اختبار الشبكة اللامركزية لبينانس (DEX) سيسمح للمنصة بمراقبة الأخطاء الشاذة المحتملة، حيث يقوم بإعداد المنصة اللامركزية للإطلاق الكامل هذا العام.

“نحن نحاول جاهدين لتحسين أنفسنا ودفع الصناعة للأمام” طبقًا لما قاله “تشانجبينج تشاو” الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في مقابلة حصرية مع موقع “NewsBTC”، مضيفًا أن منصة بينانس اللامركزية (Binance DEX) هي واحدة من العديد من المحاولات في إدخال تقنية البلوكشين إلى العالم.

سلط “تشاو” الضوء على أن إطلاق Binance DEX سيسرع من إطلاق بلوكشين بينانس (Binance Chain) وهي كتلة عامة جديدة من شأنها أن تضاهي طلبات التداول التي تجري في المنصة. دون الحاجة إلى وسيط، فإن البلوكشين يسجل جميع معاملات المنصة اللامركزية (DEX) ويقوم بتشكيل دفتر الأستاذ كاملًا، وقابلة للتدقيق بشكل تام.

“سنستفيد من جميع مواردنا لدفع المنصة اللامركزية (DEX) إلى الأمام. في هذه الحالة، تقوم Binance.com برعاية مسابقة تجارية وبرامج مكافأة للمساعدة في تطوير منصتها اللامركزية. ونأمل أن تساعدنا هذه المسابقة في تسوية أي مشاكل متبقية، وتسريع إطلاق الشبكة الرئيسية للسلسلة (البلوكشين). يرجى الانضمام إلى المنافسة وليس هناك أي تكلفة. عند تداول الرموز والعملات على الشبكة التجريبية ستحصل على عملات بينانس مقابل ذلك!”

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في تصريحاته السابقة، قال “تشاو” أن بلوكشين بينانس (Binance Chain) سيكون أسرع من غيره من البلوكشينات العامة.

“سلسلة بينانس يمكنها اتمام المعاملات بشكل شبه فوري، مع اوقات تقدر بثانية واحدة للكتلة”

في الوقت الحالي، يستغرق بلوكشين البيتكوين معدل 10 دقائق لتأكيد المعاملة. في حالة الايثيريوم، تستغرق الصفقة حوالي 20 ثانية للتأكيد من الشبكة.

أدى الإعلان عن مسابقة الجوائز بقيمة 100,000 دولار إلى ارتفاع عملة بينانس (BNB) واتجاهها نحو المنطقة الإيجابية للسوق اليوم. في حين أن أداء غالبية العملات ذات الكفاءة العالية كان أقل من أداءها، ارتفع سعر صرف عملة بينانس مقابل الدولار (BNB / USD) بنسبة 5٪ وفقًا لبيانات الأداء على مدار 24 ساعة بواسطة موقع CoinMarketCap.com

يتم تداول الزوج حاليًا عند سعر 10.97 دولار بينما تحوم قيمته السوقية حول 1.57 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، دفع أداء عملة المنصة (BNB) الصعودي للتفاؤل تجاه العملة بعد تخطيها كلًا من عملة (Bitcoin SV) و عملة (Cardano) لتحصل على المركز العاشر بين أكبر العملات.

يمكن أن يؤدي الإطلاق الناجح لمنصة بينانس اللامركزية (Binance DEX) و بلوكشين بينانس (Binance Chain) إلى تحسين الاتجاه الصعودي للعملة (BNB). وهذا يفسر لماذا يتدفق المزيد من التجار نحو الرمز المحلي لمنصة التداول، مثلما يتجه الكثير نحو البيتكوين والايثيريوم.