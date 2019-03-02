صندوق ثروة سنغافورة الحكومي يستثمر في جولة تمويل الـ 300 مليون دولار لمنصة Coinbase

كانت مؤسسة GIC Private Limited – صندوق الثروة السيادية في سنغافورة – واحدة من المستثمرين في جولة جمع أموال بقيمة 300 مليون دولار لمنصة Coinbase في العام الماضي ، وقد تم الكشف عن هذا الأمر الآن .
في حين كان هناك مستثمرون آخرون في جولة التمويل من الفئة E ، كانت مشاركة مؤسسة الـ GIC إلى حد ما متسمة بالحذر حتى الآن ، وذلك وفقاً لما ذكره موقع Bloomberg الإخباري .
ومن بين المستثمرين الآخرين الذين شاركوا في جولة جمع الأموال ، مؤسسة Andreessen Horowitz الشهيرة لرأس المال الإستثماري – ومقرها Silicon Valley في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية . وقد أعطت جولة التمويل من الفئة E لمنصة Coinbase تقييماً يقدر بـ 8 مليارات دولار تقريبًا .
وكان موقع CCN الإخباري قد نشر خبراً على صفحته الرسمية في موقع Twitter ، بأن منصة Coinbase أصبحت تقدر بقيمة 8 مليارات دولار ، بعد إضافة الـ 300 مليون دولار التي تم جمعهم من خلال جولة تمويل الفئة E .
وتعد منصة Coinbase – وهي واحدة من أكبر الشركات في صناعة العملات المشفرة ، ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية – الآن من بين الشركات الناشئة الأكثر قيمة في العالم ، بعد إتمام جولة التمويل .
كانت جولة جمع الأموال بقيادة شركة Tiger Global Management ، وفقاً لما ذكره موقع CCN في ذلك الوقت . وكما قال “آصف هيرجي” Asif Hirji – رئيس منصة Coinbase والمدير التنفيذي للعمليات – معقباً ، أن الأموال التي تم جمعها كانت مخصصة من أجل التوسع العالمي .
بالإضافة إلى ذلك ، كان من المقرر استثمار تلك الأموال في تطوير تطبيقات الخدمات مثل العملة المستقرة المخطط لها . كما أعلنت منصة Coinbase أيضاً ، أن الأموال سوف تستخدم لتطوير ميزات من شأنها جذب المستثمرين من المؤسسات إلى مجال العملات المشفرة . ومن بين هذه الميزات خدمات حفظ العملات المشفرة .
في حين أن صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون متحفظة عند إتخاذ أي خطوة استثمارية ، إلا أن مؤسسة الـ GIC لم تمتنع عن الإستثمار في قطاعات التكنولوجيا الناشئة . وكما تشرح مؤسسة الـ GIC على موقعها على شبكة الإنترنت ، فإن إستثمارات الصندوق في التكنولوجيا تغطي جميع مراحل دورة حياة تمويل الشركة . كما أن صندوق الثروة السيادية يقوم بالإستثمار بشكل مباشر ، وكذلك عن طريق مديري الصناديق الخارجية .
باعتبارها واحدة من الفلسفات التوجيهية الخاصة بمؤسسة الـ GIC ، تقوم المؤسسة بالبحث عن الشركات الناشئة ذات الطبيعة المضطربة :
” أولاً ، بالنظر إلى أن التكنولوجيا تعمل على تشكيل صناعات بأكملها ، فنحن في حاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من فئات الإستثمار التقليدية . يتم تحدي الشركات القائمة بإستمرار من قبل المفلسين من خارج القطاعات التقليدية . “
إن صندوق مؤسسة الـ GIC في منصة Coinbase ، ليس هو أول صندوق سيادي يقوم بالإستثمار في شركة عملات مشفرة . ووفقاً لموقع Business Insider ، كانت مؤسسة الـ GIC واحدة من المستثمرين الذين جمعوا 450 مليون دولار لشركة Bitmain ، بينما كانت الأخيرة تستعد للإدراج في بورصة هونغ كونغ . وكان من بين المستثمرين الآخرين مؤسسة IDG Capital و Sequoia .
برغم استثمار مؤسسة الـ GIC في شركات عملات رقمية ، فقد تجنبت المؤسسة الإستثمار في العملات الرقمية نفسها ، على الرغم من قيام بعض المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق المعاشات التقاعدية بالإستثمار في فئة العملات الرقمية الناشئة . وفقاً لمسؤول الإستثمار في مؤسسة الـ GIC ، “جيفري جانسوباكايج” Jeffrey Jaensubhakij ، فإن هذا يرجع إلى أن العملات الرقمية لم يتم إصدارها من قبل الحكومات . بالإضافة إلى ذلك ، فقد كانت مسألة عدم وجود ضمانات تنظيمية خاصة بالعملات الرقمية ، من بين القضايا الأخرى التي تؤدي إلى الإقلاع عن الإستثمار فيها ، وفقاً لصحيفة The Straits Times :
” لا يتم إصدار العملات الرقمية من قبل أي حكومة ، ولا يدعمها أي أصل أو جهة إصدار . كما أنه لا توجد ضمانات تنظيمية للإستثمارات في العملات الرقمية . نحن نرى أن السبب في التغيرات في أسعار العملات الرقمية هو المضاربة . “
ومن المثير للإهتمام ، أن صندوق الثروة السيادية قد قام في الآونة الأخيرة ، بإستثمار مشترك مع بنك Mizuho – وهو بنك ياباني يحتضن العملات الرقمية . ووفقاً لما ذكره موقع CCN الإخباري مؤخراً ، فإن بنك Mizuho يعمل على إطلاق عملة رقمية مستقرة مربوطة بـ “الين الياباني” في مارس / آذار الجاري . وجدير بالذكر أنهم في استثماراتهم المشتركة ، ضخت المنظمتان 265 مليون دولار في Vietcombank .
حيث كان البنك الفيتنامي Vietcombank قد صرح ، بأنه قد جمع 265 مليون دولار ، لبيع أسهم جديدة لصالح مؤسسة الـ GIC السنغافورية وبنك Mizuho الياباني .
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