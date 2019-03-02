شركة الريبل تقوم بتحويل مليار من عملة (XRP) الرقمية (317 مليون دولار)

نقلت شركة الريبل (Ripple) مليار من العملة المشفرة (XRP) من حساب الضمان في إطار التحضير لبيع جزء من أصولها للمستثمرين المعتمدين والمؤسسات ومنصات التداول المشفرة في صفقات خارج السوق.

تقوم شركة الريبل بإجراء هذه العملية في بداية كل شهر، وعادةً ما ينتهي بها الأمر إلى وضع 700 مليون من العملة الرقمية (XRP) على الأقل في صندوق الضمان بحلول نهاية الشهر.

كما يبدو أن الريبل معتادة على عادة تضمين المذكرات المثيرة مع تحركاته الجماهيرية للعملة الرقمية الخاصة به (XRP). وتنص المذكرة الأخيرة على أن “الثورة سوف يتم بثها …” في إشارة واضحة إلى أن اغنية “الثورة لن يتم بثها للجماهير” الخاصة بـ”جيل سكوت هيرون”.

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في الشهر الماضي، تم قراءة جملة في مذكرة “ريبل” تقول “الزحف … المشي … الركض …” وهي ملاحظة تشير على ما يبدو إلى تعليقات الرئيس التنفيذي “براد غارلينغهاوس” تم تقديمها على موقع “Quora” من قبل منتدى “اسألني أي شيء” في أكتوبر عام 2017.

“بعض عملائنا بالفعل في المراحل المبكرة من استخدام حل السيولة الخاص بنظام XRapid وعملة الريبل (XRP). يمكن أن تتطلب المدفوعات في الأسواق الناشئة العديد من تجار العملات (التكاليف الإضافية) وحسابات العملات المحلية الممولة مسبقًا في الوجهة (المحاصرين، ورأس المال الخامل). بدلاً من ذلك، يمكن لمقدمي الدفع والبنوك استخدام عملة الريبل (XRP) لتمويل هذه المدفوعات عند الطلب، دون وسطاء وبتكلفة تقل عن نصف التكلفة الحالية.

ولكن من الأسلم أن نقول إننا يجب أن نزحف قبل أن نمشي وقبل أن نركض. هذه تُعد منطقة مجهولة للبنوك ومقدمي خدمات الدفع، وسوف يستغرق الأمر وقتًا قبل أن ترى اعتمادًا واسعًا للأصول الرقمية لحل هذه المعاملات التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. ويكفي أن نقول، نحن سعداء للغاية بالاهتمام من مختلف الرياديين من عملائنا الذين يستخدمونها بالفعل.”