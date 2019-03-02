شرح سهل لكيف يتم و ما هو تعدين بيتكوين Bitcoin فتعدين بيتكوين هو اسم معين لآلية خلق العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، و اسم تعدين ليس هو المعنى الحقيقي لعملية استخراج قيمة البيتكوين، وانما ان صح التعبير الية الحصول على قيمة البيتكوين عبر توثيق التحولات و المعاملات بقوة حاسوبية اي شخص يمكن المشاركة بها في بلوكشين بييكوين السند العام لكل المعاملات. يتم تأمين هذه الآلية من خلال طريقة التشفير المعروفة باسم إثبات العمل (proof of work). وهو شكل من أشكال “الحوسبة السحابية” “cloud computing” التي تضمن أمن شبكة البيتكوين. (سيكون لنا شرح مفصل للمصطلحات التي تم ذكرها في الفقرة قريبا).

تعدين بيتكوين Bitcoin

شرح سهل لكيف يتم و ما هو تعدين بيتكوين Bitcoin

معدن Miner بيتكوين :

المعدن Miner هم أشخاص (أفراد أو شركات) الذين يربطون على شبكة البيتكوين او بلوكشين البيتكوين آلة أو أكثر مجهزة للمشاركة في نشاط تعدين او توثيق المعاملات على البلوكشين، (الشرح المبسط للبلوكشين). تتكون معدات المعدن او الموثق أساسا من بطاقة رسومات Graphics card عالية القوة في معالجها أو دوائر متخصصة كأسيك ASIC مرتبطة و محمل و مثبث عليها برمجيات التعدين.

عملية تعدين بيتكوين كيف تتم :

تعدين بيتكوين Bitcoin او التوثيق للمعاملة بالبيتكوين يقوم على حل معادلات رياضية لمجموعة من المعاملات تم جمعها في كتلة Block في شبكة البلوكشين المشارك فيها العديد من المعدنين، لكل معدن قوة حاسوبية و لهم نفس نسخة سند معاملات البيتكوين على البلوكشين هذه السندات المتشابهة عند المعدنين تحمل كل المعاملات من يوم بدا البيتكوين و في تلك السندات كل شخص يملك البيتكوين و القيمة التي يملكها، (طبعا ليس الشخص هو المعروف و انما عنوان المحفظة التي يملكها الشخص). عمليات – و + في حسابات مالكي البيتكوين مسجلة ويتم محالجة و توقيق تلك المعاملات وفقا لما في السندات الموزعة او بلوكشين البيتكوين. (اي ان محفظتك جزء من بلوكشين البيتكوين و البلوكشين يعرف كل تحولاتك لاي محفظة منذ اللحظة الاولى التي امتلك فيها تلك المحفظة و معروف و مسجل كل عملية قمت بها منذ ذلك الحين).

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لا يمكن لاي شخص حتى المعدنين نفسهم تغير، او تزوير السندات وسجلات معاملات البيتكوين، الآمر الذي يجعل كل المعاملات في سجل امن و يمكن لحواسيب التوثيق او التعدين الموافقة على المعاملة و الصفقة ام لا. عبر خورزميات رياضية مشفرة لحل تعقيدات الكم الهائل من المعاملات التي تحدث كل ثانية. الآمر الذي يستدعي الى حواسب عملاقة في قدرتها التحليلية.

معدن او موثق عمليات البيتكوين، ما هي ارباحه و استفاداته مما سبق :

حينما نسمع ان عدد البيتكوين محدود في عدد معين فيعني ان ذلك العدد هو للمعدنين فقط، اما البيتكوين الذي يملكه الاشخاص الذي لا علاقة لهم لا من قريب او بعيد بتعدين البتكوين، فقد حصلو عليه عن طريق شراء البيتكوين من معدنين (و قد يكونو اشخاص، شركات، وسطاء الصرف …..). كل عملية تعدين او توثيق لمجموعة من المعاملات و التحولات (+وـ) التي يتم جمعها في بلوك Block، محدد حجمه، يحصل المعدنين على جائزة قيمتها بالبيتكوين ايضا محددة في بلوكشين البيتكوين، تلك الجائزة توزع على المشاركين في حل ذلك البلوك.

فوفقا للسندات المتشابهة يكون التوثيق. اي عملية ال تتطابق مع ما هو مستجل في السندات المتشابهة الذي يمتلكونها المدنين فهي مشبوهة، و يتم رفطها فورا.