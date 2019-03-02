تايلاند تتخذ قرارات هامة بِشأن عملات رقمية رئيسية ، و روسيا تحدد تاريخ نهائي لتنظيم العملات الرقمية

في إطار متابعة أخر تطورات الإطار القانوني للبيتكوين ، و العملات الرقمية في مختلف أنحاء العالم نستعرض معكم آخر التطورات التنظيمية في كل من تايلاند ، و روسيا على التوالي .

ففي خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، قامت هيئة الأوراق المالية و البورصات في تايلاند Thai SEC و هي الهيئة التنظيمية المسئولة عن إدارة الأسواق المالية في البلاد بإتخاذ قرارات مهمة بشأن عدة عملات رقمية رئيسية في السوق سواء بغرض الإستثمار أو التداول ، بينما حدد الرئيس الروسي تاريخ نهائي لبداية تنظيم العملات الرقمية في البلاد طبقا للقانون .

في هذا الخصوص نشر موقع CCn تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير ”

البداية مع قرار هام في تايلاند .

قررت هيئة الأوراق المالية و البورصات في تايلاند Thai SEC الموافقة على الإنخراط في عملات البيتكوين BTC ، و الإيثيريوم ETH و الريبل XRP ، و الستيلار XLM سواء بغرض الإستثمار ، أو الإشتراك في مشاريع الطرح الأولى ICO ، أو التداول عليهم مقابل الأزواج التداولية الأخرى ، و ذلك في بيان صدر في يوم 28 فبراير نهاية الشهر الماضي .

و في المقابل قامت الهيئة المسئولة عن مراقبة الأسواق المالية في تايلاند بمنع الإنخراط في عملات البيتكوين كاش بالرمز BCH ، و اللايت كويت بالرمز LTC ، و الإيثيريوم كلاسيك بالرمز ETC ، سواء بغرض الإستثمار أو الدخول في عروض الطرح الأولي ، و منع الأزواج التداولية لهذه العملات الثلاث مقابل أي عملة رقمية أخرى في أى منصة تداول للعملات الرقمية في البلاد .

و قال بيان الهيئة التنظيمية Thai SEC أن قرار منع العملات الرقمية السابق ذكرها ، لن يكون له تأثير على المستثمرين أو أعمال العملات الرقمية في البلاد إلى حد بعيد ، و ذلك بسبب أنه لا يوجد أي مشروع طرح أولي ICO تم إطلاقه أبدا ، بالإضافة إلى أن منصات تداول العملات الرقمية في البلاد لم تستخدم عملات البيتكوين كاش ، و الإيثيريوم كلاسيك ، أو اللايت كوين كعملة زوج رئيسية base trading pairs في مقابل أزواج تداولية للعملات الرقمية من قبل .

و أضاف بيان هيئة الأوراق المالية و البورصات في تايلاند أنها قامت بالموافقة على العملات الرقمية السابق ذكرها بناء على معايير تطور العملات الرقمية و أخبارها ، و كانت هيئة Thai SEC قد قالت من قبل أن قرارها الرئيسي يتعلق بمسائل السيولة في السوق ، و النظام اللامركزي للعملة ، و القدرة على إستخدام العملة في أزواج تداولية مقابل العملات الرقمية الأخرى ، و ذلك طبقا لما جاء في تقرير صحيفة Bangkok Post

فيما يبدو أن دولة تايلاند تتحرك بسرعة كبيرة من أجل تعزيز إستخدام البيتكوين كواحدة من الدول الرئيسية في صناعة العملات الرقمية في دول جنوب أسيا .

و من الجدير بالذكر أنه في شهر يوليو / تموز من العام الماضي ، قامت هيئة الأوراق المالية و البورصات في البلاد بصياغة إطار قانوني من أجل تنظيم إطلاق مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO ، و بحسب قانون تنظيم مشاريع الطرح في البلاد ، فإن الشركات التي تريد إطلاق ICO ، لابد أن تكون شركات مقرها في تايلاند ، و مسجلة في سجلات البلاد و لها رأس مال مسجل بقيمة 5 مليون من عملة baht و هو ما يعادل 157 ألف دولار تقريبا .

و تم إعلان هذه القوانين التنظيمية كجزء من خطوات دولة تايلاند نحو تعزيز إستخدام العملات الرقمية على نطاق واسع في البلاد ، و في شهر أبريل / نيسان من عام 2018 ، أعلنت وزارة المالية في تايلاند مشروع قانون بتحصيل نسبة ضرائب ثابتة 15 في المائة على أرباح رأس المال على تجارة العملات الرقمية و إستثماراتها في البلاد .

نستعرض معكم الفيديو التالي عن تجربة السفر بإستخدام البيتكوين فقط في محافظة بانكوك عاصمة تايلاند



في شهر يناير / كانون الثاني من العام الجاري ، أعلنت سوق تداول الأسهم في تايلاند (SET) أنها تخطط من أجل التقدم للحصول على رخصة إدارة الأصول الرقمية ، من وزارة المالية التايلاندية ، و بحسب تقرير سابق لموقع CCN فإن سوق تداول الأسهم في تايلاند تريد ان تكون منصة تداول عملات رقمية مرخصة بالقانون في خلال العام الجاري .

و في هذا الخصوص قالت نائب رئيس سوق تداول الأسهم المالية في تايلاند SET السيدة باتيرا ديلوكرونج زيرابوب أنه هناك العديد من مؤسسات الأوراق المالية في تايلاند مهمتمين بالتقدم للحصول على رخصة من السلطات ليصبحوا وسيط تجارة عملات رقمية مرخص cryptocurrency broker-dealer .

و أضافت السيدة باتيرا ديلوكرونج :

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“ مؤسسات الأوراق المالية في البلاد تنتظر تقدم سوق تداول الأسهم في تايلاند SET للحصول على رخصة إدارة الأصول الرقمية ، حيث من المتوقع أن ينمو سوق الأصول الرقمية في المستقبل ، و ذلك بسبب أن المستثمرين يحصدون المزيد من المعرفة حول هذه الفئة من الأصول ” .

و في جانب آخر و على بعد 3000 ميل ، هناك في روسيا حدد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين تاريخ شهر يوليو / تموز من عام 2019 كتاريخ نهائي من أجل إصدار قانون تنظيم العملات الرقمية ، و بداية تطبيقه في البلاد ، و صممت هذه القوانين خصيصا من أجل التماشي مع النظرة التقدمية في الإقتصادي الرقمي في دولة روسيا ، و التي تتصارع مع العقوبات الإقتصادية الأمريكية المعوقة للبلاد .

و على الرغم من أن الرئيس ” فيلاديمير بوتين ” نفسه ليس محبا كبيرا للبيتكوين ، و لكنه قال أنه يشك في أمر العملات الرقمية بسبب أنها غير مدعومة من قبل بنك مركزي و غير منظمة طبقا للقوانين .

و قالت السيدة إلينا سيدرينكو من هيئة تنظيم القانون الفيدرالي في البلاد The Duma ، أن روسيا لن تقوم بالإستثمار في البيتكوين في أي وقت قريب .

و تعتبر إلينا سيدرينكو رئيسة مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الدوما الروسي الفيدرالي من أجل إدارة مخاطر العملات الرقمية ، و قد رددت السيدة إلينا شكوك الرئيس بوتين تجاه البيتكوين و هذا السوق الواسع النطاق .

و أضافت السيد إلينا سيدرينكو :

“إن مجلس القانون الفيدرالي في روسيا ببساطة غير مستعد من أجل خطوة خلط نظامه المالي التقليدي بالعملات الرقمية ، و يبدو أنه من غير المحتمل أن تطبق هذه الخطوة في روسيا على الأقل خلال 30 عام من الآن .

نقلنا لكم آخر التطورات التنظيمية في تايلاند و روسيا و سوف نوافيكم بآخر التطورات في الفترة القادمة فتابعونا .

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في الفترة القادمة ؟! و يا ترى كم دولة سوف تتجه نحو تنظيم العملات الرقمية طبقا للقانون في عام 2019 ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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