العقود الذكية في نظام البلوكشين ففي هذة الاخيرة اضافة الى ارسال واستقبال العملة الرقمية بسرعة وبسهولة وبطريقة لامركزية, شبكة سلسلة الكتل blockchain ساهمت ايضا في ايجاد حل لاهم المشاكل للاتفاقيات التي تتم بين المتعاملين بدون اشراك البنوك والمحاكم عبر انشاء مايسمى بالعقود الذكية.

العقود الذكية هو نوع من التطبيقات الثورية التي تستعمل الشبكة اللامركزية التي هي اساس البيتكوين والعملة الرقمية بصفة عامة. الفكرة الكامنة في العقود الذكية هو ان البرامج تستطيع أتمتة عملية التعاقد, حيث تمكن من تنفيذ, اداء, ورصد الوعود التعاقدية بدون تدخل الانسان الشيء الذي يساهم في تخفيض تكاليف ادارة التجارة والتقليل من الاخطاء.

العقود الذكية في نظام البلوكشين

تطوير العقود الذكية

اليوم العديد من الشركات والمنظمات تقوم بتطوير منصات وتطبيقات للعقود الذكية. Bithalo على سبيل المثال توفر منصة لنظام الحساب المشترك الذي بواسطته ستتمكن الاطراف المتعاقدة من ايداع الاموال او انتاج عمل مشترك في بيئة محمية. توجد ايضا شركة Hedgy التي تطور مشتقات العقود وستساهم منصتها في تقليل مخاطر الطرف الاخر وترفع من سرعة التسوية من خلال المعالجة المباشرة. ايضا توجد Swarm التي طورت منصة تساعد الشركات في حشد المصادر crowdsource باستخدام عقود cryptoequity التي ستعطي حاملها حقوق متنوعة مثل المتعلقة بالتصويت او مشاركة الارباح والتحكم في القرارات التنفيذية.

سلسلة الكتل والعملة التي تحتاجها العقود الذكية

القضية المطروحة حاليا للمطورين هي هل يتم تطوير منصات العقود الذكية بالاعتماد على شبكة البيتكوين المعروفة ايضا بسلسلة الكتل block chain, او استعمال سلسلة عملات اخرى. Ethereum على سبيل المثال قامت بتطوير منصتها بالاعتماد على سلسلة كتل بيتكوين التي مكنتها من تنفيذ العديد من العقود المتنوعة, لكن وفق ورقة بحثية ل Ethereum شرحت ان هنالك ايضا ايجابيات اكثر في استعمال سلسلة كتل ل ClearingHouse وهي عملة لايتم تعدينها ورمزها هو XCH حيث تتم معالجة العقود المبنية على هذه السلسلة بشكل اسرع من سلسلة كتل بيتكوين.

في سنة 2014 العديد من المطورين للعقود الذكية والذين يعتمدون اساسا على سلسلة كتل البيتكوين وقعوا في مشكلة بعد تحديث بروتوكول البيتكوين, واصبحت طريقتهم في تضمين البيانات عديمة الفائدة لكن تم معالجة هذا الامر بشكل جذري وحاليا يفضل العديد من المطورين تطوير تطبيقاتهم بالاعتماد على البيتكوين.

تحسين العقود الذكية في صيغتين

صيغة لاعادة التفاوض

العقود الذكية المعتمدة على بروتوكول العملة الرقمية يمكن ان تشكل ثورة عالمية في عالم العقود والاتفاقيات, لكن على كل حال في بعض الحالات لايمكن لهاته العقود ان تضمن للاطراف المتعاقدة تحديد جميع جوانب الصفقة الخاصة بهم لانه في الواقع العملية ليست بهذه البساطة, والاطراف المتعاقدة ترغب في مستوى اعلى من المرونة ويرغبون في تجنيب انفسهم الالتزامات الصارمة التي يعاني منها الكثير مع العقود التقليدية, وهذا الشيء بالظبط مايسعى اليه مطوري العقود الذكية حيث يعملون لجعل هاته العقود قابلة لاعادة التفاوض بين الطرفين في حالة وجود اي ظروف طارئة توجب ذلك عبر اليات تسمح للاطراف بالتعديل على اتفاقياتها بدل بقاء الطرف المتضرر رهينا لعقد قديم.

صيغة للتعديل الالي

الاطراف المتعاقدة ترغب ايضا في دمج اليات تضبط شروط الاتفاق بدون الاضطرار لاعادة التفاوض. في القروض التجارية, البنوك تضع سعر الفائدة بالاعتماد على حجم القرض والمدة الزمنية, لكن في بعض الحالات يصبح المقترض جد متضرر عندما يجد ان نفس البنك عمل عروض جديدة بسعر فائدة اقل ويجد نفسه يؤدي ضعف ماكان سيؤديه لو اقترض بعد المستجدات الجديدة, لذلك فان العقود الذكية يمكن ان تلعب دورا مهما في وضع صيغة الية تحفض حقوق جميع الاطراف وفق اي مستحدثات بشكل الي بدون اعادة التفاوض ولايمكن التلاعب بها لانها محفوضة تشفيريا في شبكة البيتكوين اللامركزية block chain.

الخلاصة

العقود الذكية لازالت بعيدة من ان تتبناها البنوك والشركات الكبيرة لكن الاكيد انه في الوقت الحالي يمكن ان تلعب دورا مهما في حفظ حقوق الاطراف المتعاقدة على نطاق ضيق وعلى سبيل المثال مصمم مواقع يتعاقد مع شركة صغيرة لتصميم وادارة موقعها عن بعد في هذه الحالة يمكن ان تلعب العقود الذكية دورا مهما لحفظ حقوق الطرفين.

تكمن قوة العقود الذكية في انها ستحل مشاكل الاتفاقيات المبنية على الثقة وتفادي المشاكل القانونية وفق مبادئ متعددة اهمها اللامركزية وشبكة مفتوحة حيث الثقة تنبع من برامج حاسوبية بدل السمعة او القانون وكما سلفنا الذكر ان سلسلة الكتل block chain يسجل علنا جميع التحويلات ويسمح للنشاط الاقتصادي بأداء اكثر سهولة ومرونة الشيء الذي سينعكس ايجابا على الاسواق العالمية.