سيركل تُدخل حلول مراقبة الأسواق لمكافحة رفع وخفض الأسعار المتعمد

تام شمس - السبت 2 مارس 2019 11:32 صباحاً -

أعلنت الشركة المالية سيركل بأنها ستستخدم أدوات المراقبة السوقية لشركة نيس للخدمات المالية الرقمية لمكافحة التلاعب، كما أكدت نشرة صحفية في ٢٧ من شهر فبراير.

شركة نايس اكتيمايز، التي تشكل فرعًا لشركة البرمجيات العملاقة الإسرائيلية نايس ليميتد، تقدم أدوات احترافية للعملاء في مجالات الجرائم المالية والمخاطر والتنظيم.

ستستخدم سيركل حلول مراقبة الأسواق السحابية (CMS) من أجل منع واكتشاف نشاطات التداول الضارة على النظام الخاص بها، بما في ذلك التداول الداخلي والطبقي وحتى ما يسمى برفع وخفض الأسعار المتعمد.

"تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، مثل حلول تنظيم الأسواق المالية المقدم من نايس اكتيمايز، من أجل تلبية الاحتياجات المحتملة للمنظمين وحماية أصولنا، وبهذا يكون التزام متكامل" ، هذا ما علق عليه كبير المستشارين الرئيسيين في سيركل، ومسؤول الامتثال الرئيسي، روبرت بينش، في خبر صحفي.

وكما ذكرت كوينتيليغراف، فإن منصات مؤسسية مثل سيركل تسعى بنشاط إلى تهدئة المخاوف التي تدور حول التلاعب في أسواق العملات الرقمية.

نايس ليست الوحيدة، ناسداك أيضاً شهدت نجاحا في نشر تكنولوجيا مراقبة السوق في المجالات المرتبطة بها. ففي شهر يناير ، كشفت ناسداك أن سبعة أسواق لتبادل العملات المشفرة تستخدم حاليا تكنولوجيا مراقبة السوق.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة "سوليدوس لابز" للأمن السيبراني في الشهر الماضي أنها جمعت ٣ ملايين دولار لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية.



