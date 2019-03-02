الإعلامي المثير أليكس جونز : تلقيت عرض للتسويق للبيتكوين أثناء ذروة الصعود مقابل 5 مليون دولار

في تصريح مثير قال السيد أليكس جونز أن جورج سوروس كان قد عرض عليه مبلغ خمسة مليون دولار من أجل محاولة تهدئة إنتقادات مؤسس موقع Infowars تجاه سورس ، و طبقا لحديث جونز فقد شمل الإتفاق المقدم من جورج سورس عن طريق وسطاء محاولة تسويق البيتكوين بشكل أو بآخر أو بحسب تعبير أليكس جونز محاولة ضخ Pump سعر البيتكوين .
في هذا الخصوص نشر موقع Ccn تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .
” تفاصيل التقرير ”
خلال عودته المنتظرة إلى البرنامج الإذاعي the Joe Rogan Experience podcast تحدث أليكس جونز مع جو روجان عن بعض المواضيع المثيرة ، و تطرقوا للحديث عن البيتكوين و العملات الرقمية ، و عدوه اللدود ، من بين أمور أخرى كثيرة و مثيرة تناقشوا فيها عبر البرنامج الإذاعي .
و قال أليكس جونز أن جورج سورس قد تواصل معه عبر وسطاء في محاولة منه لتهدئة هجمات مؤسس موقع Infowars المستمرة عليه . ، و أشار أنه كجزء من الصفقة المعروضة ، محاولة الحديث عن البيتكوين بصيغة تسويقية إيجابية و محاولة عمل Pump للبيتكوين على حد قوله .
و أخبر أليكس جونز مضيفه في الحلقة رقم 1255 من البرنامج الإذاعي the Joe Rogan Experience بعض التفاصيل حول الأمر :
” لقد تم الحديث معي منذ ثمان أعوام في أمر مثير ، لقد تحدث معي شخصان مختلفان ، و هما شخصان غنيان و معروفان للغاية ، و قالا لي ، جورج سوروس معجب بك ، و يريد العمل معك [كما يفعل] ألكسندر سوروس ، أنت فقط تحتاج إلى التوقف عن مهاجمته و إنتقاده ، و بالمناسبة ، نريدك أن تحاول عمل Pump للبيتكوين . ”
و كانت قيمة العرض الذي تلقاه أليكس جونز نحو 5 ملايين دولار من البيتكوين و التي كانت ستصل قيمتها إلى 38 مليون دولار في وقت من الأوقات .
نستعرض معكم الفيديو التالي .
و قال جونز انه عرض عليه ان يكون الدفع ليس بالدولار أو عملة ورقية ، و لكن سيتم الدفع عن طريق البيتكوين ، ويدعي أن المبلغ الضخم الذي تم تقديمه له آنذاك كان سيبلغ 38 مليون دولار خلال أعلى مستويات البيتكوين على الإطلاق أثناء الذروة .
و أضاف جونز :
“عرضت عليّ في ذلك الوقت حوالي خمسة ملايين دولار من البيتكوين – أعتقد أنها كانت لتساوي حوالي 38 مليون دولار في أعلى سعر وصل له البيتكوين وقت الذروة ، و لكني رفضت ذلك .
و على الرغم من هذه الصفقة القذرة – على حد قوله – ، و التي يدعي أليكس جونز أنها عرضت عليه ، و لكنه لم يكن ضد العملات الرقمية تماما و لم يستبعد فكرتها بشكل عام ، و يشرح جونز ذلك قائلا :
” أنا أؤمن بالعملات الرقمية ، و أعتقد أن هذا هو المستقبل ، لدينا إحتياطي فيدرالي خاص يحتوى على النقود ، هذه هي النقود بإختصار ، أنا لا أحكم على أي شخص ، أنا فقط أقول كن حذراً .
و يذكر أن هذه المرة ليست هي المرة الأولى التي يعطي فيها جونز رأيه حول البيتكوين و العملات الرقمية بشكل عام ، و بالنسبة إلى المهتمين بسوق العملات الرقمية ، يجب إعتبار مقابلة جونز مع محب البيتكوين روجر فير شيء هام للغاية .
المناقشات المتكررة لأليكس جونز مع بيتر شيف أدت أيضا إلى وجود بعض المحادثات المثيرة للإهتمام ، و خلال واحدة من هذه المناقشات كشف جونز لأول مرة أنه كان تلقى عرضا بتقاضي مال في مقابل التسويق بشكل إيجابي للعملات الرقمية حسب إدعاءه
و أدعى جونز أنه قد تلقى عرضا بالحصول على واحد مليون دولار أمريكي شهريا من أجل تسويق البيتكوين في وقت ذروة الصعود ، و هذا ما اعتبره جونز عملية إحتيال Ponzi scheme .
يقول جونز إنه أخذ هذا العرض كعلامة على أن قاع البيتكوين على وشك الإنهيار مضيفا :
“هذا التصرف يعني أنهم على وشك التخلص من العملات و بيعها ، إنهم يسحبون أموالهم من مخطط شبيه بعمليات الإحتيال Ponzi scheme ، و هم يريدون أن يجلبوا جميع المشترين الجدد عن طريق الدفعة التسويقية الكبيرة من أجل دعم البيتكوين ، لذلك إنهار سعر البيتكوين بعد عدة أشهر ، و لا يحصلون هم على اللوم عن سحب أموالهم بهذه الطريقة ، و هي التي تعتبر جريمة عندما يعلمون أن سعر البيتكوين سوف ينهار و يقومون بالتسويق لبيع عملاتهم ، هذا يطلق عليه عمليات الضخ Pump و التفريغ Dump “
هذا و لا يزال مجمل نظرة أليكس جونز إلى العملات الرقمية متضاربة ، حيث يبدو أنه يدرك إمكانات هذه التكنولوجيا تماما ، و لكن مع ذلك ، فهو بطبيعة الحال لا يثق بأي شيء يأتي معبأ و موجه بحماس كحركة شعبية حيث قال :
” أنا لا أقول أن العملات الرقمية نفسها سيئة ، لكنني أدركت أنه تم دفعها من قبل مؤسسة ، حيث كان يجري طرحه كعملة عالمية ، و لكن [أيضا] كعملة معادية للمؤسسات المركزية ، و ذلك من أجل إجبار الناس على تبنيها ، و السبيل الوحيد الذي يمكنك من خلاله تحقيق القاعدة الشعبية هو أن تتصرف مثل حركة معادية للمؤسسات .
في هذا الوقت يبدو أن اليكس جونز يقترب بشكل خطير من أن يصبح جزءا متأصلا من تقاليد مجتمع العملات الرقمية ، حيث أنه تم حظره من العديد من وسائل التواصل الإجتماعي ، و منصات الدفع في الخريف الماضي ، و أعتقد شخصيا – كاتب المقال – أنه في الواقع كان يمكنه أن يدفع العملات الرقمية تسويقيا بشكل كبير في ذلك الوقت .
و لكن هذه الدفعة لم تتحقق ، و مع ذلك ، فإن إستقلالية جونز الخاصة لا تزال تجعله مناسبًا تمامًا لدفع البيتكوين. ، أو العملات الرقمية بشكل عام ، و في حال إذا قرر هو نفسه أن يدير عملة رقمية ، فإن ملايين من المستمعين شهريًا في برنامجه الإذاعي Infowars يمكن أن يوفر تدفقًا كبيرًا من المستخدمين إلى مجال العملات الرقمية بشكل عام .
و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ما مدى صحة هذه الرواية ؟! و هل تعتبر ما حدث من تسويق للبيتكوين أثناء وقت الذروة بمثابة تلاعب و مخطط Ponzi scheme أم هو جزء من قواعد الحيتان في التحكم بالسوق ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .
المصدر : ccn.com
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