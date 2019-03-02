الدعوى القضائية ضد ريبل تظل في المحكمة الفيدرالية بعد رفض الالتماس

تام شمس - السبت 2 مارس 2019 08:32 صباحاً - ستبقى دعوى الأوراق المالية الجارية ضد شركة المدفوعات الناشئة "ريبل" في المحكمة الفيدرالية، وذلك وفقًا للحكم الصادر مؤخرًا. وقد تم الإعلان عن الخبر من قبل المحامي جيك تشيرفنسكي في تغريدة يوم ١ مارس.

حيث كتب في المنشور: "لقد رفضت المحكمة التماسات المدعين بالحجز. وهذا يعني أن القضية ستبقى في المحكمة الفدرالية، وهو نصر ثانوي لكنه ذو مغزى لريبل".

وينص الحكم على أن قاضي مقاطعة الولايات المتحدة فيليس ج. هاملتون، من المقاطعة الشمالية في ولاية كاليفورنيا، قد أمر بضرورة بقاء الدعوى الجماعية ضد شركة ريبل لابز وشركة XRP II التابعة لها، والرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد غارلينغهاوس، لبيع الأوراق المالية غير المسجلة في المحكمة الفيدرالية.

وتشير الوثيقة أيضًا إلى التفسير السابق للمحكمة والذي يشير إلى أنه "لأن الدعوى الجماعية عادةً ما تتضمن عددًا أكبر من الأشخاص، والمزيد من الأموال، والمزيد من تداعيات التجارة بين الولايات مقارنةً بأي نوع آخر من الدعاوى القضائية، فإن اللجنة تعتقد تمامًا أن مثل هذه الحالات تنتمي بشكل صحيح إلى المحكمة الفيدرالية."

وبموجب القرار، أعطيت الأطراف ١٤ يومًا لعقد اجتماع وتحديد كيفية مواصلة التقاضي. وعند انقضاء مهلة ٣٠ يومًا من الطلب، يقال إن المدعين سيقدمون شكوى موحدة بالتعديلات، أي مراجعة للشكوى الأصلية.

وكان المحامون الذين يمثلون ريبل في الدعوى قد قدموا طلبًا لنقل القضية إلى المستوى الفيدرالي في نوفمبر من العام الماضي. وهذا من شأنه أن يسمح لريبل أن تثبت بشكل قاطع أن توكن XRP الخاص بها ليس أوراقًا مالية بموجب قانون الولايات المتحدة، في حال فوزها.