مقدم الخدمات الرئيسي لماكينات الصراف الآلي بالسعودية يعقد شراكة مع منصة لتعريف الهوية عبر بلوكتشين

تام شمس - السبت 2 مارس 2019 08:32 صباحاً - تتعاون شركة الحمراني العالمية (AU) التي تعمل في مجال ماكينات الصرف الآلي (ATM) مع منصة الهوية عبر بلوكتشين "شوكارد ShoCard" لتطوير ماكينات صراف آلي قائمة على بلوكتشين، وذلك وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٢٧ فبراير.

وسيشهد التعاون قيام شركة الحمراني العالمية و"شوكارد" بإنشاء نوعٍ جديد من ماكينات الصرف الآلي يجمع بين تقنية بلوكتشين والمؤشرات الحيوية كجزء من عملية مصادقة من خمسة عوامل. ويقال إن ماكينات الصراف الآلي تسمح للعملاء باستخدام تطبيق قائم على بلوكتشين وتقنية للتعرف على الوجه بدلًا من أرقام التعريف الشخصية لسحب الأموال.

ومن المفترض أن تكون ماكينات الصراف الآلي قادرة على التواصل عبر البنوك في المنطقة، في حين أن نشر تقنية بلوكتشين سيسمح لها بتأكيد هويات المستخدمين دون الحاجة إلى الوصول إلى قواعد البيانات المصرفية. وقد قال أرمين إبراهيمي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شوكارد، إن بلوكتشين "تحمي هوية الأفراد مع تأكيد المعلومات التي تحتاجها البنوك للتحقق من أن عملية السحب سليمة".

تأسست شركة الحمراني العالمية في عام ١٩٨١، وتزعم أنها أكبر مزود لماكينات الصراف الآلي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك أكثر من ٥٠ في المئة من سوق ماكينات الصراف الآلي في المملكة العربية السعودية.