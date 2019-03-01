الصين تصنّف TRON على أنها ثاني أفضل عملة رقمية: فما وراء هذا التفاؤل؟

قامت وكالة حكومية في الصين بتصنيف TRON ، التي هي ثالث أكبر مشروع للتطبيقات اللامركزية (Dapp) – ويركز على مشاريع العملات الرقمية ، باعتباره ثاني أفضل عملة رقمية في العالم بعد EOS.

قام مركز المعلومات وتطوير الصناعة (CCID) التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين بتصنيف TRON بدرجة عالية في عدة فئات بما في ذلك التطبيق و التقنية.

وفي حين حصلت TRON على 96.8 نقطة من حيث التكنولوجيا و 24.6 نقطة من حيث التطبيق ، فإن Ethereum ، وهو بروتوكول العقود الذكية الأكثر قيمة في السوق العالمية ، لم يحقق سوى 73.8 نقطة في التكنولوجيا و 29 نقطة في التطبيق.

منذ أكتوبر 2018 ، في غضون أربعة أشهر ، زاد حجم المعاملات اليومية لشبكة بلوكتشين TRON من 130.000 معاملة في اليوم الواحد إلى 1.7 مليون معاملة ، أي ما يعادل أكثر من عشرة أضعاف.

لدى شبكة بلوكتشين TRON القدرة على معالجة حجم كبير من المعاملات نظراً لبنية الشبكة التي تعتمد على مجموعة من العقد (nodes) تسمى Super Representatives (ممثلي الشبكات ، وهم أشخاص يتم إختيارهم للعمل كـ validotor للشبكة) وتلعب دوراً حيوياً في أداء ميكانزم Delegated Proof of Stake (DPOS) التي تعتمده شبكة ترون.

بخلاف بلوكتشين الإيثيريوم أو البيتكوين التي تعتمد على خوارزمية Proof of Work (PoW) والتي تتطلب من المعدنين التحقق من المعاملات بإستخدام الكهرباء و رقاقات ASIC ، فإن شبكات بلوكتشين مثل TRON و EOS تعتمد بشكل أكبر على مجموعة معينة من العقد أو ممثلي الشبكات الذين تم التصويت عليهم من قبل الآخرين.

يوجد علاقة غير متوافقة بين اللامركزية و قابلية التوسع في تطوير بلوكتشين ؛ فبالنسبة لشبكة بلوكتشين يتطلب تحقيق قدرة معالجة عالية في فترة زمنية قصيرة -دون حلول توسيع ثانوية ، يجب عليها أن تتنازل عن مستوى اللامركزية على شبكتها.

وغالباً ما تواجه EOS و TRON النقد بسبب المستوى المنخفض نسبياً من اللامركزية على النقيض من الإيثيريوم أو البيتكوين.

في وقت سابق ، قال فيتالك بوترين المخترع المشارك لإيثيريوم عن المعاملات في الثانية – مركزاً على مشاريع بلوكتشين:

“عندما يدعي مشروع بلوكتشين ما يلي ” يمكننا إجراء 3,500 معاملة في الثانية ! لأن لدينا خوارزمية مختلفة ، فإن ما يعنيه ذلك حقا هو “نحن كومة مركزية من المهملات لأننا لا نملك سوى 7 عقد تدير كل شيء”.

ومع ذلك ، فإن الإتجاه الإيجابي لتشغيل شبكة بلوكتشين التي تركز على قابلية التوسع ، هي القدرة على جذب التطبيقات اللامركزية (DApps) و المطورين مع بيئات مناسبة لمعالجة البيانات.

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وفقا لجوستين صن ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TRON ، فقد تجاوزت شبكة بلوكتشين ترون مؤخراً كل من Ethereum و EOS في العدد الإجمالي للمستخدمين الجدد بأكثر من 164,000.

وكما أفاد موقع Dapp.com سابقًا ، كانت TRON تروج بقوة لنظامها البيئي Dapp بميزانية كبيرة لإستقطاب المطورين والمشاريع.

في تقرير سابق عام 2018 ، كشف باحثو Dapp.com أن المشروع أنفق 100 مليون دولار على TronArcade (وهي..) وأطلق مبادرة بقيمة 2 مليار دولار تسمى Project Genesis لتنمية سوق التطبيقات اللامركزية الخاص به.

تبدو TRON أنها الأكثر طموحاً في حيز التطبيقات اللامركزية ، مع إطلاق مشروع Genesis بقيمة 2 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2018. بالإضافة إلى ذلك ، تنفق 100 مليون دولار على TronArcade للترويج لنظامها البيئي للتطبيقات اللامركزية”، كما جاء في التقرير.

وقد أظهرت وزارة الصناعة الصينية و مركز المعلومات (CCID) التابع لها ، تفضيلها لمشاريع بلوكتشين التي تركز على قابلية التوسع في الأشهر القليلة الماضية.

ومن المحتمل أن تكون قاعدة المستخدمين النشطين لدى TRON ، والقدرة على معالجة حجم كبير من المعاملات ، بالإضافة إلى العدد المتزايد بشكل سريع من التطبيقات اللامركزية ، قد لفت إنتباه الحكومة.

وفيما يتعلق بالأشهر القادمة ، قال جوستين صن الرئيس التنفيذي لشركة TRON في مقابلة مع Huoxing ، إنه يعتقد أن سوق العملات الرقمية قد حقق القاع. ويتوقع النمو السريع لصناعة العملات الرقمية من قبل مستخدمي Lightning Network و BitTorrent:

“أعتقد أن سوق العملات الرقمية وصل بالفعل إلى القاع ، وقد إنتهى السوق الهابط … ولهذا العام ، أعتقد أن سعر البيتكوين سيتراوح بين 3000 و 5000 دولار.

وتشمل الفرص المتاحة لإختراقات السوق هذا العام انفجار النظام البيئي للتطبيقات اللامركزية ، و زيادة قابلية التوسع لشبكة Lightning Network ، وتتمثل الفرصة الثالثة في إستقطاب مستخدمي BitTorrent الذين يصل عددهم إلى 100 مليون مستخدم للدخول إلى سوق العملات الرقمية. “

المصدر : ccn.com

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