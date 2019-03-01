بيتكوين بالعربي: قصة ارتفاع أسعار البيتكوين منذ انطلاق العملة الرقمية

عملة البيتكوين أو (BTC) هو نظام دفع إلكتروني وعملة رقمية تستند إلى الحسابات الرياضية. تم طرح البيتكوين منذ وقت ليس ببعيد، على وجه التحديد في عام 2008. منذ ذلك الحين وحتى الآن (حوالي 10 سنوات)، ارتفعت قيمة البيتكوين إلى حد أقصى وهو 20,000 دولار أمريكي وانخفضت إلى ما يقارب الصفر تقريبا في عدة مناسبات.

للبيتكوين العديد من الخصائص الهامة والتي تشمل اللامركزية، العرض المحدود والاسم المستعار للمؤسس وعدم القابلية للتغيير أو القسمة. اليوم، يمكن لأي شخص إنشاء محفظة شخصية للبيتكوين، حيث يتم الاحتفاظ بجميع المعاملات دون الكشف عن هويته، حيث لن يتمكن أحد من معرفة المالك الحقيقي لهذه المحفظة، ما لم يكشف المالك عن ذلك بنفسه. غالباً ما تتم مقارنة عملة البيتكوين هذه بالذهب لأن عدد البيتكوين يقتصر على 21 مليون فقط.

باختصار، إذا كنت “نائمًا” لمدة 10 سنوات من حيث بدأت صناعة الكريبتو، سنحاول إبلاغك عن كل ما فاتك، واعدادك لكي لا تفوتك أي فرصة مرة أخرى في المستقبل.

على الرغم من أن عملة البتكوين تعتبر قد بدأت في عام 2008، إلا أن مفهومها تم تطويره في عام 1998 عندما وصفت اليابانية “وي داي” في رسالة إخبارية إلكترونية عبر البريد الإلكتروني مبدأ النظام النقدي الجديد بشكل جذري ووصفته بأنه سيكون نظامًا نقديًا إلكترونيًا مجهول المصدر.

في ذلك الوقت، كان من المستحيل تقريبًا إنشاء مثل هذا النظام بسبب قوة المعالجة المنخفضة جدًا لأجهزة الكمبيوتر.

سمع العالم عن البيتكوين لأول مرة في 31 أكتوبر 2008 عندما نشر شخص يحمل اسم “ساتوشي ناكاموتو“، وثيقة رسمية (Whitepaper)، والتي وصفت مبدأ العملة الرقمية، والبيتكوين.

حتى هذا اليوم، لا أحد يعرف أي شيء عن مبتكر البيتكوين، باستثناء الاسم. من المحتمل أن يكون ساتوشي نيكاموتو اسمًا مستعارًا، يمكن بموجبه لمجموعة كاملة من الأشخاص من أي جزء من العالم أن يختبئوا. نُشرت الوثيقة الرسمية تحت اسم “ورقة نقدية بيتكوين P2P”، وباللغة الإنجليزية الأصلية بشكل مطلق، الأمر الذي أثار بعض الشكوك حول ما إذا كان المنشئ من أصل ياباني.

في العام نفسه، قبل نشر الوثيقة، تم تسجيل النطاق “bitcoin.org” الذي استضاف الموقع الرسمي لنظام الدفع الإلكتروني، هذا الموقع لا يزال موجودا.

تميزت بداية عام 2009 بتوليد كتلة صغيرة من وحدات البيتكوين، 50 BTC في الحجم. حدث هذا على وجه التحديد في 3 يناير في الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش.

بعد هذا الوقت، بدأ مستخدمو الشبكة النشطون والمتقدمون في استخراج عملة البيتكوين (المعروفة باسم التعدين)، باستخدام قوة الحوسبة لأجهزة الكمبيوتر والكهرباء. في هذه المرحلة الأولية، لم يكن تعدين البيتكوين معقدًا مثل أي مستخدم يمكن أن يفعل ذلك، بشرط أن يكون حاسوبه الشخصي قويًا بما يكفي. ومع ذلك، زاد تعقيد التعدين بشكل كبير في وقت لاحق مع زيادة في عدد عملات البيتكوين والآن لا جدوى من تعدين العملات المشفرة مع جهاز كمبيوتر محلي.

تم إجراء أول معاملة من قبل “ساتوشي نيكاموتو” الذي أرسل الكتلة رقم 170 إلى “هال فيني” في 12 من يناير.

كان عامة الناس غير مدركين للبيتكوين وكان الطلب على عملة البيتكوين (BTC) تقريبا صفر في ذلك الوقت. في نهاية العام ، كان حوالي 800-1600 بيتكوين يساوي 1 دولار.

في عام 2009، يمكن حساب تكلفة البيتكوين الواحد باستخدام الصيغة: (طاقة المعالج × تكلفة الكهرباء) / عدد وحدات البيتكوين.

كان أحد أهم الأحداث في بداية هذا العام هو استخدام وحدات البيتكوين لإجراء عملية الشراء لأول مرة. اشترى احد مُلاك البيتكوين اثنين من البيتزا مقابل 10,000 وحدة بيتكوين، التي كانت قيمتها حوالي 41 دولار في ذلك الوقت. بعد شهرين، أصبح 10 آلاف بيتكوين يعادل 600 دولار. كانت هذه الزيادة في قيمة البيتكوين يرجع إلى حقيقة أن المنصة، التي تسمح بتحويل البيتكوين إلى الدولار، افتتحت في نفس الوقت.

في 17 يوليو من هذا العام، تم تأسيس أكبر منصة للبيتكوين آنذاك “MtGox” بواسطة “جد ماكلب”. جعل إنشاء مثل هذا المنصة من الممكن تداول العملات الرقمية المشفرة مقابل العملات النقدية.

الصعود والهبوط في عام 2011

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شهد هذا العام هجمات كبيرة من قبل المتسللين وتقلبات كبيرة في تطوير العملة. كان المعدل السعري لعملة التشفير غير مستقر للغاية بسبب نقص الدعم. لمدة يوم ، يمكن أن تنمو القيمة من 1 دولار إلى 31 دولارًا لكل عملة، ثم العودة إلى السعر المبدئي.

في يونيو من هذا العام، عانى أكثر من 60 ألف مستخدم لـ منصة “MtGox” من هجمات قاسية من قِبل المتسللين، حيث سرقت كلمات المرور والعناوين البريدية والعملات الرقمية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدل وحدة البيتكوين إلى 1 سنت. بالإضافة إلى ذلك، تم سرقة 25,000 بيتكوين من مستخدم واحد (وهو ما يعادل 375,000 دولار آنذاك). بعد كل هذه الأحداث، أغلقت المنصة لمدة أسبوع للتعافي.

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جذبت هجمات الهاكرز الكثير من الاهتمام العام، وكان لها تأثير سيئ على سمعة البيتكوين. على الرغم من هذه الأحداث، عُقد المؤتمر الأول للبيتكوين في براغ في 25 نوفمبر.

في عام 2012، واصلت العملة تطويرها وجذب المزيد والمزيد من المستخدمين. تم إنشاء المجتمع الأول لدعم العملة المشفرة، مؤسسة البيتكوين، في سبتمبر من نفس العام.

في عام 2013، بدأ سعر صرف عملة البيتكوين في النمو بسرعة بعد استمرار الركود الطويل، حيث استمرت العملة في اكتساب شعبية متزايدة. في سبتمبر، ألقي القبض على صاحب شركة أدوية كبيرة في السوق السوداء ، اعتاد على بيع سلع غير مرخصة مقابل عملة البيتكوين. على الرغم من حقيقة أن سمعة العملة قد تعرضت لأضرار بالغة، فإنها لم تفقد شعبيتها حتى أن بعض الدول اعترفت بها كوسيلة للدفع القانوني.

بدأ كبار المستثمرين بالاستثمار في افتتاح مراكز الحوسبة الخاصة بهم للتعدين بيتكوين والتي تمنع الآن المستخدم العادي من التضحية ببعض قوته الحاسوبية، وكسب بعض العملات المشفرة.

أصبح البيتكوين ظاهرة معروفة على مستوى العالم من عام 2016 حتى الآن.

في عام 2016، كان السعر الأدنى للبيتكوين في 16 يناير، عندما كان 1 بيتكوين = 279 دولارًا، بينما كان الحد الأقصى في 28 ديسمبر، عندما كان 1 بيتكوين = 940 دولارًا.

في عام 2017 استمر معدل النمو في النمو بسرعة ليصل إلى 1 بيتكوين = 20,000 دولار في ديسمبر.

شهدت الفترة من نوفمبر وديسمبر لعام 2017 حمى حقيقية من الإثارة على البيتكوين، حيث اهتمت جميع شركات الإعلام الجماهيري بها، وتعرفت الغالبية العظمى من سكان العالم على اسم أول عملة مشفرة.

الرسم البياني لتاريخ عملة البيتكوين

إذا نظرت إلى الرسم البياني لدورة بيتكوين ، يمكنك تحديد ستة مراحل متميزة، والتي ترد أدناه.

1) من البداية إلى مارس 2013: خلال هذا الوقت، ارتفع سعر الصرف تدريجيا دون قفزات مفاجئة.

2) مارس-ديسمبر من عام 2013: بدأ سعر صرف البيتكوين في النمو بسرعة وأضعافا مضاعفة.

3) من بداية 2014 إلى سبتمبر 2015: بدأ سعر صرف البيتكوين في الانخفاض تدريجيًا.

4) من نهاية عام 2015 إلى بداية عام 2017: نما المعدل بسرعة وبشكل مضاعف.

5) من بداية عام 2017 إلى ديسمبر 2017: ارتفع السعر بشكل ملحوظ.

6) من بداية عام 2018 حتى تاريخه: كان هناك انخفاض كبير في سعر العملة، حتى وصل إلى 3150 دولار أمريكي.

يعتبر البيتكوين حاليا العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم.