تقرير: “فيسبوك” تجمتع بعدد من المنصات لطرح عملتها الرقمية للتداول

حقق فريق البلوكشين في مؤسسة الفيسبوك قدرًا كبيرًا من التقدم في المشروع التجريبي للعملة المشفرة منذ أن أبلغت “بلومبرج” لأول مرة عن قيام الشركة ببناء عملة مستقرة مرتبطة بالدولار.

في الواقع ، قد تجد قريبا عملة مشفرة مخصصة لتطبيق الواتساب (WhatsApp) مُدرجة على منصات تداول العملات الرقمية.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” فقد التقى “فيس بوك” بهدوء مع العديد من منصات تداول العملات الرقمية لمناقشة استخدام منصاتهم لتداول العملة الرقمية للمستخدمين.

من التقرير، الذي كتبه “ناثانيل بوبر” و “مايك إسحاق”:

“المشروع في تقدم ملحوظ حتى أن عملاق الشبكات الاجتماعية أجرى محادثات مع منصات تداول العملات الرقمية لمناقشة إمكانية بيع عملة الفيسبوك للعملاء”.

تأكيدًا للتقارير السابقة، يستشهد كل من “بوبر” و “إيزاك” بخمسة مصادر مجهولة تقول إنه سيتم دمج العملة المشفرة مباشرة في تطبيق WhatsApp، والتي تحتوي على أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من شهر ديسمبر 2017.

وبالنظر إلى إعلان “الفيسبوك” عن خطط لتوحيد النظام الذي يعمل على “WhatsApp” و “Instagram” و “Messenger” فقد تصبح العملة الرقمية متاحة قريبًا لما يصل إلى 2.7 مليار مستخدم – أي ما يقرب من 35% من سكان العالم.

سوف تكون العملة المشفرة المستقرة مربوطة بقيمة الدولار الأمريكي، مما يوفر للمستخدمين وسيلة سهلة ورخيصة لإرسال الأموال الدولية.

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إلى جانب العملة المشفرة المستقرة – التي لم يتم تأكيدها بشكل علني – قال المدير التنفيذي للفيسبوك “مارك زوكربيرج” إن الشركة قد تستخدم تقنية البلوكشين لإصلاح الهوية وأنظمة مشاركة البيانات.

لقد قام قسم التشفير في الفيسبوك بإجراء عملية استحواذ واحدة على الأقل، وهي شركة Chainspace. وتفيد تقارير المعلومات أن الشركة قد اجتمعت أيضا مع كلًا من Algorand و Keybase والمشروع القائم على عملة مستقرة.

بما في ذلك موظفي شركة “Chainspace” السابقين، لدى فريق العملة المشفرة في الفيسبوك الآن أكثر من 50 مهندسًا متخصصًا. يرأس المشروع “ديفيد ماركوس” الرئيس السابق لمؤسسة بايبال (PayPal) الذي قاد فريق “ماسنجر” في الشركة مؤخرًا.

ومن الجدير بالذكر أنه كان أيضاً في مجلس إدارة منصة العملات المشفرة الأمريكية “Coinbase” قبل أن يستقيل في الوقت نفسه تقريباً، حيث سيطر على جهود البلوكشين لعملاق وسائل التواصل الاجتماعية (الفيسبوك).

يُبقي “ماركوس” و “فيسبوك” غطاءً مُحكم على العملية. ويتم احتجاز مهندسي التشفير والعاملين في مشروع العملة المشفرة في مكتب لا يمكن لموظفي الشركة الآخرين الوصول إليه.

عند الوصول إليه للتعليق على الأمر، رفض المتحدث باسم “الفيسبوك” الرد على سؤال مقدم من قبل موقع CCN حول ما إذا كانت الشركة قد اجتمعت بمنصات تداول العملات المشفرة.

قال المتحدث: