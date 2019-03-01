عملة رقمية تقفز 60% خلال دقائق من دمجها على هاتف البلوكتشين HTC Exodus 1

بعد شراكة إستراتيجية رفيعة المستوى مع شركة HTC – أكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة ، ومقرها في تايوان – ارتفع سعر عملة (Decentraland (MANA – والتي يركز مشروعها على مجال الواقع الإفتراضي – بنسبة تقدر بـ 60 في المائة .
ففي غضون دقائق ، قفز سعر Decentraland من 0.0363 دولار إلى 0.0581 دولار ، أي ما يقارب الضعف مقابل الدولار الأمريكي .
وفي تغريدة لشركة Decentraland على صفحتها الرسمية بموقع Twitter ، ذكرت فيها :
” يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الجديدة مع شركة HTC ! ، سوف نعمل مع HTC لجلب النظام الإيكولوجي لـ Decentraland إلى هاتف Exodus 1 ، ذلك الهاتف المزوَّد بتقنية الـ blockchain الصادر عن HTC ، والذي يكتمل بمحفظة مدمجة للعملات الرقمية . يمكنك قراءة المزيد على مدونتنا هنا . “
تأتي الزيادة المفاجئة في سعر عملة (Decentraland (MANA ، بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل عملة Enjin Coin – وهي إحدى الأصول المشفرة الرئيسية لشبكة بلوكتشين للألعاب تسمى Enjin – زيادة مذهلة بنسبة 200 بالمائة مقابل الـ Bitcoin ، وذلك بعد إدراجها في محفظة البلوكتشين لـ Samsung .
في 26 فبراير ، أعلن فريق Decentraland رسميًا عن شراكته مع HTC Exodus 1 ، أول هاتف ذكي مبتكر في العالم قائم على تكنولوجيا البلوكتشين ، مقدم من شركة HTC .
تم إطلاق هاتف Exodus 1 في أواخر عام 2018 ، مع منفذ خاص للبلوكتشين يسمى بـ Zion Vault ، مدمج في الجهاز ، مما يتيح لمستخدمي ذلك الهاتف الذكي الإحتفاظ بالعملات المشفرة بشكل آمن .
بعد مرور ثلاثة أشهر على توزيع هاتف Exodus 1 ، قامت شركة Samsung بدمج مساحة تخزينية من أجل الـ private key الخاص بالعملات المشفرة ، في أحد منتجاتها الرئيسية وهو هاتف Galaxy S10 ، وقد أطلق عليها Samsung Blockchain Wallet ، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى عملاتهم المشفرة .
ويقول كل من الشركتين المصنعتين للهواتف الذكية ، أنهما قد قاما بدمج العملات المشفرة الفريدة من نوعها ، مثل Decentraland و Enjin Coin ، بدلاً من الإستعانة بالعملات المشفرة الرئيسية ، أمثال Ripple و EOS و Litecoin و Stellar و TRON ، بسبب إيمانهم بأن إمكانات تقنية الـ blockchain تتجاوز نطاق المدفوعات .
في برنامجها التعليمي (tutorial) الرسمي حول تقنية البلوكتشين ، أكدت شركة سامسونج أنه يمكن إستخدام تكنولوجيا الـ blockchain في مجموعة واسعة من المجالات ، مثل التأمين ، والألعاب ، والتجارة الإلكترونية .
وجاء ضمن البرنامج التعليمي ما يلي :
” إن تكنولوجيا الـ blockchain هي طريقة جديدة تمكن كل مستخدم من تخزين ومعالجة البيانات في نظام إيكولوجي لامركزي ، ويتم استخدامها في العديد من المجالات . [ تشمل هذه المجالات ] التوزيع الآمن لتأكيد المعلومات ، والتأمين والتحقق من العقود ، وإدارة حقوق النشر ، وتوزيع المحتوى ، وتخزين عناصر اللعبة ، وتخزين الأصول المشفرة ، ومعاملات العملات الرقمية . “
وفي بيان ، صرحت كل من HTC Exodus و Decentraland ، أنهما تعتقدان في السماح للمستخدمين بإدارة العملات المشفرة ، والممتلكات الإفتراضية الأخرى مثل هويات الواقع الإفتراضي ، والبيانات والأصول ، على غرار عناصر اللعب الخاصة ببلوكتشين Enjin والمنتجات المخزنة عليها .
وقد صرح فريق Decentraland قائلاً :
” تلتزم كل من HTC Exodus و Decentraland بإعادة تعريف الطريقة التي يدير بها الأشخاص هوياتهم ، و خصوصيتهم ، و العملات المشفرة ، و الممتلكات الإفتراضية الأخرى عبر الإنترنت .
من خلال تخزين المفاتيح الخاصة ( private keys ) مباشرة على هاتف Exodus 1 ، فسوف يتيح الهاتف للمستخدمين تأمين هوياتهم ، وبياناتهم ، وأصولهم – المتعلقة بـ Decentraland – بشكل مباشر من خلال جهاز في جيوبهم ، مما يؤدي إلى الإستغناء التام عن الوسيط . كما سيتم دعم كل من Decentraland’s LAND ( وهي منطقة الـ ERC-721 العقارية الإفتراضية التي كونت مدينة Genesis City ) ، و MANA ( وهي العملة المشفرة القائمة على الـ Ethereum ) من قبل تكنولوجيا Zion Vault . “
في خلال مدة الـ 14 شهرًا من السوق الهابط للعملات المشفرة ، كانت عملة Decentraland واحدة من أفضل العملات الرقمية أداءً مقارنة بالـ Bitcoin و Binance Coin و Maker .
الرسم البياني لأسعار “يوم واحد” لعملة Decentraland ( المصدر : TradingView )
من أعلى مستوى لها على الإطلاق ، فقدت عملة Decentraland ما يقارب 81 في المئة من قيمتها ، في حين سجلت معظم العملات المشفرة خسائر في نطاق 95 إلى 99 في المئة .
وقد فقد الـ Bitcoin ما يقارب 80 في المئة من قيمته منذ أكبر إرتفاع له على الإطلاق ، متفوقاً بقليل على عملة Decentraland . ومع ذلك ، تظل Decentraland واحدة من أفضل 10 عملات مشفرة أداءً في جميع أنحاء السوق الهابطة .
تاريخياً ، في السوق الجانبية ، تميل عملات الـ tokens إلى التفوق على البيتكوين والأصول الرقمية الرئيسية الأخرى مثل الـ Ethereum .
في الأسابيع الأخيرة ، مع إرتفاع قيمة البيتكوين تدريجيًا من متوسط 3,000 دولار إلى 4,000 دولار ، سجلت العديد من الـ tokens مكاسب كبيرة مقابل كل من الـ BTC والـ USD .
وفي تغريدة للمحلل الفني DonAlt على صفحته الرسمية بموقع Twitter ، ذكر فيها :
” هذا هو المثال النموذجي على العمل بمناطق الـ S / R Zones – مجموعة نموذجية . قم بلعبها هكذا ، من خلال الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة ، أو فلتبق خارج اللعبة . أي شيء آخر غير ذلك سوف يقطعك . ”
” أنا شخصياً أفضل أن أحصل على البيتكوين عند دعم الـ 3,500 دولاراً ، ولكني غير متأكد أني سأحصل عليه عند هذا الدعم . ”
” منطقة الدعم ( S ) عند 3,500 & 3,700 دولاراً، ومنطقة المقاومة ( R ) عند 3,950 دولاراً . “
في حين أن الـ BTC قد اخترق مستوى مقاومة الـ 4,000 دولاراً للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي ، إلا أن المحللين الفنيين يتوخون الحذر بشأن التوقعات على المدى القصير ، حول إتجاه السعر لتلك العملة المشفرة المهيمنة .
ويذكر أن البيتكوين قد سجل حركة قوية إلى الـ 4,200 دولاراً الأسبوع الماضي ، لكن حجم الإرتداد قد فاجأ العديد من المتداولين .
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