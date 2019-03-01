ارتفاع عملة Fetch.ai بـ 400 في المئة…. هل عاد زمن الاكتتابات (ICOs)؟

أمس، كما أعلنت منصة “Binance”, بدأ تداول مشروع “Fetch.AI” بعد نجاح عملية الطرح الأولي للعملات على منصة بينانس (Binance Launchpad).

تمامًا كما فعلت بت تورنت (BTT) من قبل، حيث اكتمل في أقل من 18 دقيقة وتلاه ارتفاع السعر لأكثر من 600٪، فإن مشروع “Fetch.AI” لم يخيب ظن المستثمرين، حيث انتهى في أقل من 30 ثانية وحقق عوائد تزيد عن 400٪ من العائد على الاستثمار عن سعر الاكتتاب.

عقد مشروع Fetch.AI ورمزه (FET) عملية الطرح الأولي للعملات على منصة اطلاق بينانس (Binance Launchpad) حيث تم تقديمها في مقابل عملة بينانس (BNB) للمشاركين.

كان من المتوقع أن تنتهي العملية بشكل سريع وناجح، على غرار مبيعات رموز بت تورنت (BitTorrent) التي عُقدت قبل شهر. ومع ذلك، اكتملت عملية البيع بالكامل في غضون 10 ثوانٍ فقط، مما يجعلها أسرع عملية طرح أولي في التاريخ.

تمكن المشروع من جمع ما يقرب من 6 ملايين دولار (15220202 FET)، عن طريق 2758 من المساهمين. بالمقارنة، باعت رموز بت تورنت (BTT) ما يصل إلى 7.1 مليون دولار في حوالي 15-18 دقيقة، على الرغم من أن البيع استمر لفترة طويلة بسبب الصعوبات الفنية التي واجهتها المنصة.

مقالات ذات صلة

بعد الطرح الأولي للعملات، تم توزيع الرموز المميزة بين المستثمرين، وبدأت عملة (FET) في التداول على منصة بينانس. أضافت المنصة بالفعل عدة أزواج تداول، بما في ذلك (FET / BNB) و (FET / BTC) و (FET / USDT) وذلك وفقًا لإعلان بينانس.

زاد الطلب الهائل على العملة ليتخطى سعرها عند الافتتاح إلى أكثر من 400 ٪ مقارنة مع سعر الطرح الأولي للعملات أكمل ارتفاعه إلى مستويات أعلى من ذلك.

في هذا الوقت، ينتظر مستخدمي بينانس أن تعلن المنصة عن البيع الرمزي القادم المستضاف على منصة إطلاق بينانس. في وقت سابق، أعلنت منصة “Binance” أنها تتوقع عقد اكتتاب جديد كل شهر خلال عام 2019. وقد تم الإعلان عن كلًا من رمز (BTT) ورمز (FET) في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه، تظهر هذه المبيعات بشكل ناجح جدا, وأثبت السوق أن هناك مستثمرين حريصين ومستعدين للحصول على عملات رقمية جديدة، طالما أنهم يثقون بالمشروع وبالطبع يؤمنون بمنصة Binance.