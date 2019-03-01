إيردروب Bcnex

ستكون Bcnex المكان المثالي لشراء و تداول العملات الرقمية و مجموعة واسعة من الأصول الرقمية في فيتنام و بقية أنحاء العالم, Bcnex هي منصة تداول تعتمد نظام “Ultimate Blockchain”, و لقد بدأ أول ظهور لها منذ عام 2006 عندما انضمت Bcnex لأول مرة إلى سوق الفوركس ، حيث قاموا ببحث و تطوير عدد من أنظمة التداول الآلي في الفوركس. في عام 2009 ، قاموا بنشر نظام لتطبيقات البيانات في الوقت الحقيقي للتعامل مع معاملات مزادات متوسطة القوّة ومطابقة لترتيب النظام ، وفي نهاية المطاف بدأت بتشغيل المنصة للتداول بالعملات الرقمية .

رقم الايردروب : 52 إسم العملة : Bcnex رمز العملة : BCNX كمية قطع التوزيع : 65 القيمة : 9$ التقييم : 4/5 المصداقية : 100% موعد نهاية الإيردروب : غير معلن Advertisements * الخطوات : 1- التسجيل بالمنصة : https://www.bcnex.net/register.html?lang=sy 2- تفعيل المصادقة الثنائية و تفعيل KYC . 3- بعد التفعيل الذهاب الى قسم “Earn Program” , و البدء بتنفيذ المهام وهي متابعتهم على فيسبوك وتويتر والإشتراك في مجموعتهم على تلغرام . 4- لكل إحالة تقوم بتفعيل الـ KYC ستحصل على 10 توكن إضافية . ملاحظة : النظام الأساسي للمنصة سيتم تشغيله قريبا , وستتمكن من بيع التوكن داخل المنصة بشكل مباشر لأن BCNX هي العملة الأساسية للمنصة , كما هو الحال في BNB بالنسبة لمنصة بينانس .

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