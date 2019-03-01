تفعيل ترقيات كونستانتينوبل وسانت بطرسبرغ لإيثريوم

تام شمس - الجمعة 1 مارس 2019 09:49 صباحاً - حدثت ترقيات شبكة كونستانتينوبل وسانت بطرسبورغ لثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، وهي إيثريوم (ETH)، يوم ٢٨ فبراير، وفقًا لموقع ethstats.net.

وعلى وجه التحديد، تم نشر التحديثات على الشبكة الرئيسية عند الكتلة ٧٢٨٠٠٠٠، وفقًا للجدول الزمني الذي تم إصداره مسبقًا. وعلى الرغم من أن الترقية لها اسمان لتحديثين منفصلين، فقد تم دمجهما لاحقًا تحت اسمٍ واحد.

ووفقًا لموقع Ethernodes.org، لم يقم جميع مستخدمي إيثريوم بتبني التحديثات. حيث أفادت التقارير أن ٢٢,٣ في المئة فقط من عملاء "جيث" و"باريتي" يشغلون بالفعل نسخة متوافقة مع ترقية كونستانتينوبل.

ومن المقرر أن تقوم تلك الترقية بإدخال تحسينات متعددة على النظام الأساسي، بما في ذلك رسوم المعاملات الأرخص في بعض العمليات على شبكة إيثريوم. وحسبما ذُكر سابقًا، فقد تم تأجيل انقسام كونستانتينوبل الكلي في يناير بسبب وجود ثغرة تم اكتشافها حديثًا.

والهدف من ترقية سانت بطرسبرغ هو حذف تحديث سابق، وهو اقتراح تحسين إيثريوم (EIP) ١٢٨٣، من شبكات اختبار إيثريوم، وذلك نظرًا لأنه قد تم تحديد وجود ثغرات أمنية به.

وفي شهر يناير، أصبح بورصات العملات المشفرة الرئيسية في الولايات المتحدة كوين بيز وكراكن آخر اثنتين يؤكدان لتأييد ترقية إيثريوم. حيث تنضم البورصتان إلى كل من باينانس وهوبي وأوكي إكس اللتان بدأتا مراقبة الحدث قبل أول محاولة لتنفيذه.