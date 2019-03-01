ارتفاع الطلب العالمي على مهندسي تقنية بلوكتشين بنسبة ٥١٧٪ خلال عام، بحسب "هايرد"

تام شمس - الجمعة 1 مارس 2019 07:12 صباحاً - ارتفع الطلب العالمي على مبرمجي تقنية بلوكتشين بنسبة ٥١٧٪ على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صدر عن شركة التوظيف هايرد في ٢٨ فبراير.

كما يشير التقرير إلى أن ثاني أسرع وظيفة لهندسة البرمجيات نمواً هي هندسة أمن البرمجيات، مع نمو يصل الى ١٣٢٪ واحتلت المرتبة الثالثة هندسة النظم المدمجة، بزيادة ٧٦٪. كما ظل دور مهندس البلوكتشين ثابتًا بين أفضل ثلاث وظائف في هندسة البرمجيات المدفوعة الأجر في مختلف المدن التي يغطيها التقرير.

وتعد هندسة تقنية البلوكتشين، على وجه التحديد، ثاني أكثر تخصص هندسة البرمجيات المدفوعة أجراً في نيويورك ولندن ، والثالثة في منطقة خليج سان فرانسيسكو وتورنتو، والأولى في باريس. ويبلغ متوسط المرتبات التي يحصل عليها المهندسون في المدن المذكورة آنفا ١٠٥,٤٠٠ دولار.

وكما هو معروف، فإن منطقة خليج سان فرانسيسكو تتصدر قائمة أعلى الرواتب، وهو ١٥٥,٠٠٠ دولار في المتوسط، في حين أن باريس تأتي في ذيل القائمة، مع متوسط رواتب للمهندسين بحوالي ٦٧,٠٠٠ دولار.

وقد نوهت كوينتيليغراف في أكتوبر من العام الماضي، بارتفاع متوسط دخل مهندس تقنية البلوكتشين إلى ما بين ١٥٠,٠٠٠ - ١٧٥,٠٠٠ دولار في السنة.

وكشفت دراسة نشرها موقع جلاكسدور للتوظيف في الشهر نفسه أن فرص العمل المرتبطة بالعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين ارتفعت بشكل كبير في الولايات المتحدة في عام ٢٠١٨، على الرغم من تراجع أسعار العملات المشفرة.



