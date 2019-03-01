منصة تبادل العملات المشفرة "كوينبيس" تدعم الريبل من خلال موقعها الرسمي وتطبيقات الجوال

تام شمس - الجمعة 1 مارس 2019 05:30 صباحاً - أعلنت شركة كوينبيس، وهي أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية في مدونة بتاريخ ٢٨ فبراير بأنها ستدعم عملة الريبل على موقعها الرسمي وتطبيقات الهاتف المحمول.

وبحسب ما جاء في الإعلان، أن مستخدمي كوينبيس يمكنهم الآن شراء، وبيع، وتحويل، وإرسال، واستقبال وتخزين عملة الريبل (XRP) على كل من موقعها الرسمي وتطبيقات الاندرويد والاي او اس.

وكما هو معتاد، ستُتاح الخدمة لمعظم الولايات القضائية، ولكن لن تكون متاحة في البداية للمقيمين في المملكة المتحدة وولاية نيويورك الأمريكية.

صرحت كوينبيس في الـ٢٥ من شهر فبراير الحالي بدعم عملة الريبل على منصة كوينبيس برو الخاصة بها. وبحسب التصريح فإن التداول الكامل لـلريبل سيكون متاحًا للعملاء في الولايات المتحدة وكندا والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا، بالإضافة إلى خطط توسعية في بلدان أخرى في وقت لاحق.

وبعد هذه الأخبار مباشرة، أصدرت شركة أبحاث، ديار، المتخصصة في تقنية البلوكتشين تقريرا جاء فيه أن ريبل تنتهك احدى قوانين الإدراج على منصة كوينبيس. وكما جاء في التقرير، من شروط كوينبيس لإدراج العملات المشفرة في "إطار الأصول الرقمية" يجب أن تكون "حصة الملكية التي يحتفظ بها الفريق هي حصة أقلية" ، في حين يزعم التقرير أن ريبل تحتفظ بحوالي ٦٠ في المئة من العرض تحت ضمانات مع جدول زمني.

لم يتفاعل سعر الريبل بعد مع هذه الأخبار، مرتفعا بنسبة ٠،٤ في المئة فقط خلال اليوم والتداول عند حوالي٠،٣١٣$ في وقت نشر الخبر، وفقا لبيانات من كوين ماركت كاب. فيما شهدت الريبل انخفاضًا كبيرًا اليوم قبل التعافي مؤخراً، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند ٠،٣٠٩$ في وقت سابق اليوم.



